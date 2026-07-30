Un Gran Jurado de Miami iniciaría una ronda de audiencias testimoniales para resolver si la conducción de la AFA es acusada por corrupción en EEUU

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

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(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un Gran Jurado de Miami tiene previsto iniciar hoy una sucesión de audiencias confidenciales para determinar si las autoridades de la AFA y ciertos socios comerciales cometieron actos de corrupción en Estados Unidos.

El Gran Jurado convocó a un número reservado de testigos para las 9AM (hora del este), y su objetivo procesal quedó explicitado en una subpoena que se emitió a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Textual, la citación obligatoria de los testigos establece lo siguiente:

-“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni".

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Es decir: la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia ordenan a los testigos que presenten la evidencia en su poder que vinculan a las principales autoridades de la AFA con la compañía TourProdEnter y su propietario Faroni.

Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, adonde sesionará el Gran Jurado para tomar declaración a los testigos citados para determinar la responsabilidad penal de las autoridades de la AFA y sus socios comerciales

Michael Berger, desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Tapia. Toviggino, Lucero y Faroni cometieron ciertos delitos bajo la normas penales de Estados Unidos.

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Esos supuestos delitos serían:

Lavado de activos. Fraude bancario.

La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa Erica Gillette.

Desde 2021, TourProdEnter habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares, que surgieron de contratos por partidos amistosos o vínculos comerciales con empresas como Adidas y Warner.

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Javier Faroni, presidente deTourProdEnter LLC

La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia trata de certificar la ruta del dinero para tener avalada su presunción de lavado de activos y fraude bancario.

En este contexto, la investigación preliminar tiene probada que Faroni y Gillette operaron a través de los bancos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

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Esta evidencia es básica para tener bajo investigación a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. Y por eso no se descarta que los responsables de las cuentas de los cinco bancos de Estados Unidos que se usaron para mover los fondos de la AFA, también sean convocados ante el Gran Jurado de Miami.

La estrategia para recoger la evidencia es sencilla de explicar: todas las piezas que sirvieron para distribuir los fondos de la AFA en Estados Unidos, serán convocados sin importar si trabajan o trabajaron para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la Selección Nacional.

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Pablo Toviggino, tesorero de la AFA

Se trata de armar el rompecabezas antes de la decisión del Gran Jurado respecto a las supuestas responsabilidades penales de Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.

La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia tratan de determinar los montos desviados, a través de qué cuentas, y finalmente, quienes fueron los destinatarios.

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Será un proceso largo, que incluye una investigación preliminar sobre 10 empresas fantasmas que se usaron desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.

Y a medida que la pesquisa se profundiza, Michael Berger -fiscalía federal-, y Patrick Gushue -Departamento de Justicia- apelarán a su experiencia de años para forzar un efecto dominó sobre la exhaustiva nómina de testigos que pondrán ante el Gran Jurado.

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Un testigo de cargo se puede convertir en un imputado, y ese eventual imputado podría transformarse en un colaborador de Berger y Gushue. Sólo tiene que aportar información clasificada para evitar una larga condena en los Estados Unidos.

Todos los protagonistas claves del caso conocen el sistema de testigos protegidos de los Estados Unidos. Y algunos ya cavila con sus abogados respecto a los beneficios de una institución legal que puede permutar la cárcel por un dorado exilio en el Caribe.

El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene plazo para definir si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son responsables de haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.