Un anuncio ortodoxo y un plan de alianzas: Milei quiere ahuyentar el fantasma del péndulo

El presidente Javier Milei en La Rural

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Javier Milei se dirigirá esta noche al país en una cadena nacional para anunciar su proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, centrado en castigar a la “maquinita” y cerrar la canilla del financiamiento al Tesoro. A priori, dicen en la Casa Rosada, no está previsto que su discurso tenga un mensaje dirigido al ciudadano que tiene el bolsillo castigado, ni una promesa de mejoras de corto plazo en el poder adquisitivo para esa mayoría de argentinos que habita los grandes conglomerados urbanos. Será el Milei de siempre: técnico y ortodoxo.

Con el aura de relevancia que tienen los mensajes presidenciales dirigidos al país, el Presidente va a dejar en claro que solo piensa en profundizar en su modelo económico actual, sin correcciones ni otras recetas para apuntalar el consumo.

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La premisa que circula en la política de cara a 2027 -tanto en el oficialismo como en la oposición- es que, sacando a los tres grandes motores de la macro (la energía, la minería y el agro) los ingresos de las familias difícilmente tendrán un despegue. En un escenario sin sobresaltos, el repunte será lento. “La perspectiva es un salario real estable. Si se mira un gráfico de lejos es una línea más o menos plana”, consideró el exministro de Economía, Hernan Lacunza ayer en Infobae.

Milei presentará hoy la reforma ede la carta orgnánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) (Foto: REUTERS/Enrique Marcarian)

No es muy distinta la previsión que hacen en la Casa Rosada. Si bien dentro del libreto oficial comenzó a asomar una respuesta al reclamo por los ingresos, la morosidad y el empleo - “trabajamos para que cada vez menos gente no llegue a fin de mes”- no se prevé un cambio sustancial para la industria y el comercio. “La pregunta por el bolsillo nos va a acompañar todas las semanas. Y va a ser el principal argumento de la oposición. El desafío es demostrar que el esfuerzo vale la pena. Que tiene sentido dejar madurar al plan económico”, dijo a Infobae una alta fuente de la Casa Rosada.

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Es por eso que, mientras Milei cristaliza su modelo económico, el Gobierno despliega un masterplan de alianzas para apuntalar el plan de reelección. Se busca aunar fuerzas en lo internacional y en lo nacional para ahuyentar el mayor temor que tiene el oficialismo: el fantasma del péndulo argentino.

(Casi) todo acorde al plan

En la agenda internacional de esta semana, los insultos de Javier Millei le profirió a Luiz Inacio Lula Da Silva en su propia tierra no formaron parte de un guión prefabricado ni de una estrategia geopolítica. A veces, la agenda del Gobierno se adapta a exabruptos que forman parte del carácter del Presidente y a un estado de agitación alimentado por lo que él lee en redes sociales. Lo que sí formó parte de un plan para perpetuar al líder de La Libertad Avanza (LLA) fue la idea de entronizarlo como el principal referente de la derecha latinoamericana y, sobre todo, como el enviado de Donald Trump en la región.

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Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro en Brasil (Foto: REUTERS/Jean Carniel)

En la cúpula del Gobierno quieren que Milei sea el líder de la “ola azul”, como se le llama al conservadurismo en la región, pese a que en los Estados Unidos los republicanos se identifican con el rojo. Un primus inter pares de los jefes de Estado de derecha que fueron electos en los países del cordón de la Cordillera de los Andes: Keiko Fujimori (Perú), Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (Chile). El mandatario argentino quiere liderarlos porque se considera el primer llegado -aunque Noboa también asumió en 2023- y el preferido de Trump.

A ese bloque podrían sumarse otros mandatarios centroamericanos ideológicamente alineados como Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá); Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader Corona (República Dominicana).

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Alimenta ese posicionamiento estratégico el consultor de Milei, Santiago Caputo, que está extremadamente conectado con segundas líneas de algunos de esos gobiernos. Se reunió en Buenos Aires con Cristian Valenzuela, el principal asesor de Kast. Y estuvo encima de las elecciones en Perú: además de haber mantenido un encuentro en la Casa Rosada con el vicepresidente electo de ese país, Luis “Garfio” Galarreta, expertos del entorno de Caputo habrían brindado servicios al equipo de campaña de Fujimori. Milei señala a Lula por el rol que tuvieron sus gurúes en la campaña de Sergio Massa en 2023, pero en los servicios de consultoría política no hay fronteras.

Volviendo a lo que marcha acorde al plan y lo que no, la idea de fortalecer a Milei como un referente regional de extracto ideológico nunca contempló el insulto a Lula, ni una tensión diplomática sin precedentes con Brasil: en el último siglo, Itamaraty nunca había llamado a consulta a su embajador en Buenos Aires como hizo con Julio Bitelli (hubo otro episodio en 2024, aunque más light).

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El presidente Javier Milei y su homólogo de Brasil, Lula da Silva (Foto: REUTERS)

En el mismo acto donde Milei le dijo a Lula “ladrón” y “presidiario” estaba el canciller Pablo Quirno, que no tuvo más salida que aplaudir la performance presidencial. “Se percibe eso claramente en el video”, reconoció a Infobae una fuente muy al tanto de la deliberación que hay por estas horas en la diplomacia brasileña.

Según pudo reconstruir este medio, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba allí, en el acto de presentación de la candidatura de Flavio Bolsonaro, por una cuestión logística: siempre acompaña a Milei en sus actividades en el exterior. Pero no se preveía que su presencia se leyera como una convalidación a la embestida contra el jefe de Estado vecino. Nadie pensó en cruzar la línea entre lo político/ideológico y lo diplomático/comercial.

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De hecho, quienes buscan que Milei se empodere como un referente regional admiten que en la calculadora estratégica se contempla que Flavio Bolsonaro, de acuerdo a los sondeos, hoy tiene pocas chances de ganarle a Lula los comicios presidenciales en octubre en su país. Si el hijo del expresidente brasileño se impusiera, asomaría un competidor serio ante Washington. Cabe recordar que su hermano, Eduardo Bolsonaro (condenado como su padre por la Justicia brasileña), quiso ser embajador en los Estados Unidos, reside allí y días atrás obtuvo la green card.

La seguidilla de triunfos de líderes outsiders ¿Muestra una tendencia a los gobiernos de ultraderecha? ¿O una impaciencia democrática que vota el cambio? ¿Hacia a dónde se movilizan las sociedades una vez que probaron la experiencia antisistema? Milei será, en la “marea azul”, el primero en ponerse a prueba.

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Milei mantuvo una reunión bilateral con Keiko Fujimori en el día de su asunción como presidenta de Perú

Acuerdos con los gobernadores

En lo doméstico, el plan de alianzas implica ir zurciendo acuerdos con los gobernadores. Ya está claro lo que quieren los mandatarios provinciales: desdoblar (en muchos casos, en la primera mitad del año) y reelegir. En la Casa Rosada hablan de fijar las reglas de juego del 2027 a más tardar en septiembre. Eso implica que en agosto se irá apuntalando la reforma electoral. En particular, la suspensión de las PASO (ya casi no se habla de eliminación).

Karina Milei dio una enorme demostración de que trabaja con una estrategia distinta a la del 2025, recordada como “pintar el país de violeta”. Días atrás, en la reunión con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para la cesión de la Ruta Nacional A012 -el anillo vial que rodea Rosario y conecta el tránsito del complejo agroexportador- se mostró como una típica política del sistema. Ahora cumplirá con otro pedido del gobernador: el Ministerio de Justicia enviará pliegos de jueces de Santa Fe en una próxima tanda al Senado.

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Si bien no hubo conversaciones concretas en lo electoral con Pullaro, en el Gobierno creen que sería uno de los casos donde LLA buscará cerrar un pacto de no agresión. No es un caso menor: Santa Fe es la tercera provincia más poblada del país y allí la representante violeta es Romina Diez, íntima amiga de la hermana presidencial. Pullaro es un gobernador que hasta acá no fue un aliado. Pero aquel intento suyo de fortalecer un espacio federal (Provincias Unidas) para dar la pelea nacional hoy está sin vitalidad.

No es el mismo escenario que se prevé, por caso, para Córdoba. En esa provincia los libertarios quieren dar la pelea. “Ya se ganó con (Gonzalo) Roca. Hay motivos para pelear”, dicen en el karinismo. De mínima, los libertarios deberían llegar a algún tipo de acuerdo con actores como Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

¿En qué provincias los libertarios podrían dar la pelea? Cerca de la hermana presidencial hablan de Salta (eventualmente, con la senadora Emilia Orozco), de Río Negro (con el diputado Anibal Tortoriello, recientemente afiliado a LLA) y de Tierra del Fuego (con el senador Agustin Coto), ademas de la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli. Una duda sobre el camino a seguir es Neuquén, la joya del país, en donde Karina tiene a Nadia Marquez como lugarteniente.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la semana pasada

En buena parte de las provincias, madura la idea de hacer un acuerdo con el gobernador para evitar que una fractura de la centroderecha le habilite un triunfo al peronismo. Es el caso de las alianzas que ya se estrenaron en 2025 -Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo), Chaco (Leandro Zdero), San Luis (Claudio Poggi)- a las que pueden sumarse Corrientes (ahí no está en juego la gobernación, hoy a cargo de Juan Manuel Valdes), San Juan (Marcelo Orrego), Jujuy (Carlos Sadir) y Chubut (Ignacio Torres), aunque en ese último caso no hay gran sintonía entre el gobernador y Karina Milei. En La Pampa, por caso, se especula con un acuerdo con la UCR detrás de la figura del diputado Martin Berhongaray para dar la pelea contra el gobernador Sergio Zillioto.

Los libertarios no tienen exponentes competitivos en la mayoría de las provincias. De todas formas, Karina Milei le ordenó días atrás al apoderado de LLA, Santiago Viola, que pusiera los papeles del partido en orden en los 24 distritos.

El paquete de alianzas provinciales que busca la Casa Rosada contempla, además, un eventual pacto político con el PRO. En eso vienen trabajando Santilli y Cristian Ritondo, que administran los tiempos y los egos con el afán de cerrar una alianza en la Ciudad, en la provincia y en el interior del país. En el partido amarillo dicen que desde el Gobierno hicieron saber que Karina Milei pretende que el interlocutor de la negociacion sea Mauricio Macri. Todavía no hubo un encuentro de alto nivel post Mundial, pero podría darse de un momento a otro.

Macri se mueve lento. Todavía no bendijo a su primo Jorge Macri para que juegue la reelección en la Capital Federal, pese a que el alcalde ya anunció que va por un segundo mandato. Fernando De Andreis y Guillermo Dietrich son otros nombres que suenan en el campamento amarillo como potenciales candidatos, a modo globo de ensayo.

El expresidente Mauricio Macri (Foto: PRO)

La agitada agenda de Milei esta semana postergó la instancia de mesa política. Después de dos viajes internacionales, el Presidente se apresta a hacer el anuncio del BCRA, que tiene su sello. Patricia Bullrich carga con una mochila pesada de cara a las próximas semanas: el próximo jueves se trata el proyecto de Ley de Propiedad Privada y el poroteo está difícil. En el caso del bloque de la UCR (que suma 10 senadores) algunos no acompañarán. Carolina Losada, por ejemplo, apoyaría, pero Maximiliano Abad no.

Con este escenario, en el Gobierno desaceleraron el proyecto ómnibus de Federico Sturzenegger para desregular múltiples industrias (como el libro, los medicamentos y el vino). En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dicen que la iniciativa “todavía no está lista”. Y en Balcarce 50 aseguran que todavía el tema no pasó por el tamiz de la mesa política. En principio, Bullrich tiene una larga lista de iniciativas en espera: además de Propiedad Privada, la Ley de Sociedades, el super RIGI, Hojarasca y Etiquetado Frontal. Muchos son proyectos del propio Sturzenegger.

Además, el Senado tiene que tratar los pliegos de los jueces: hay 74 pliegos en el Senado (100 ya fueron aprobados) y en los proximos dias el Poder Ejecutivo enviará otros 25. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estuvo reunido con Milei ayer en la quinta de Olivos. En su entorno aseguran que sigue en pie la idea de no enviar candidatos a la Corte Suprema -que tiene dos vacantes- antes del recambio presidencial de 2027.

Mahiques y Viola, número uno y dos del Ministerio de Justicia, cuidan sus movimientos para no quedar bajo la lupa del propio Gobierno por el entramado judicial en torno a Claudio “Chiqui” Tapia. Está la lupa puesta en la vacante que hay en el juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que tiene a su cargo la causa de la quinta en Pilar. Se hablaba de la posible postulación de María Pérez-Cárrega, secretaria letrada del camarista y consejero vinculado al kirchnerismo Alberto Lugones, que saltó del puesto 12° al 4° en el concurso y fue incluida en la terna que ahora analiza el Poder Ejecutivo. Pero el avispero se movió de tal forma que en el Gobierno dan por sentado que ella no será la elegida.

En cambio, el Gobierno quiere empujar en el Senado los pliegos de los jueces penales económicos Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para integrar la Cámara de ese fuero. Hoy están congelados porque no tienen el visto bueno de Bullrich.

Son agendas que aprovechan la ventana de tiempo, cada vez más estrecha, que queda hasta que se inaugure la temporada electoral. La reaparición en escena ayer de Cristina Kirchner (su hijo, Maximo, subrayó que ella “mostró su voluntad de participar en la vida pública”) movió una ficha en la oposición. El esquema de alianzas del Gobierno tendrá un impacto en el Congreso. El objetivo del oficialismo es sostener la estabilidad económica y política en el tiempo. Recrear un clima que estire la paciencia social. Y que convenza a los mercados que el modelo Milei todavía aguanta.