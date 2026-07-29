Un tiroteo en Neuquén dejó dos heridos y un sospechoso prófugo

La Comisaría 20 de Neuquén intervino en la investigación del caso junto a la fiscalía local

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Este lunes por la noche en el barrio Parque Industrial, en la ciudad de Neuquén, ocurrió un ataque a balazos que dejó a dos heridos y a un sospechoso prófugo. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho estaría vinculado a un conflicto previo entre los involucrados, mientras la Justicia mantiene activa la investigación.

De acuerdo con LM Neuquén, el episodio se dio a conocer cerca de las 21.30 cuando una mujer acudió a la Comisaría 20 para avisar que su pareja había sido atacada con un arma de fuego. La víctima se encontraba junto a un amigo al momento del hecho.

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El reporte policial indica que mientras uno de los hombres sufrió un roce de bala y permanecía lúcido, el otro recibió un disparo en el abdomen y debió ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón. Un vecino facilitó el traslado del herido, quien fue rápidamente atendido en el shock room del centro médico.

El comisario inspector Mario Galeano confirmó en diálogo con Radio 7 que la denuncia inicial permitió activar el protocolo de emergencia y dar intervención a la fiscalía. La investigación avanzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona. Estos elementos resultaron clave para identificar a un sospechoso cuya detención aún no se concretó.

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Durante la jornada del martes, las autoridades policiales realizaron un allanamiento en el domicilio identificado a partir de los testimonios y las filmaciones obtenidas. Según detalló Galeano, aunque el procedimiento permitió incautar elementos considerados relevantes para la causa y “positivos para la investigación”, todavía no lograron localizar al presunto autor del ataque.

Respecto al estado de salud del hombre herido en el abdomen, la Policía informó que el proyectil quedó alojado en la parte posterior del estómago. Los médicos evaluaron la necesidad de una intervención quirúrgica, aunque finalmente resolvieron descartar la operación debido a la ubicación de la bala. “Resolvieron no operar y que el hombre, por su mismo metabolismo, va a evacuar el proyectil”, explicó Galeano en declaraciones con el medio local.

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La investigación policial permitió reconstruir parte de los antecedentes inmediatos al ataque: los tres involucrados tendrían una relación previa. “Obviamente no un conocimiento amistoso”, sostuvo Galeano. Según la reconstrucción de los hechos, al menos dos de los implicados se habrían cruzado horas antes en un comercio cercano al lugar de la balacera, un dato que los investigadores consideran relevante para entender cómo se desencadenó el episodio.

“Hubo previamente en un local comercial cercano a donde después surgió la agresión un encuentro previo entre al menos dos de ellos, en el transcurso de la tarde de ayer. Estamos tratando de relacionarlo para ver si tuvo de alguna manera que ver con lo que finalmente se desencadenó en el horario de la noche", comentó el comisario inspector.

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La zona de Parque Industrial, donde sucedió el tiroteo, es un sector de Neuquén que concentra numerosas fábricas y depósitos, y en los últimos tiempos ha sido escenario de distintos hechos de inseguridad. Este nuevo episodio de violencia generó preocupación entre los vecinos y comerciantes del área, que reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención.

Los elementos secuestrados en el allanamiento permanecen bajo análisis. Las autoridades todavía intentan determinar el móvil del crimen y si ese encuentro previo desencadenó el incidente. Por el momento, la causa sigue abierta y la Policía no descarta nuevas medidas.

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Por otra parte, la Policía de Neuquén informó que ya se solicitó colaboración a la ciudadanía para obtener datos que permitan dar con el paradero del prófugo. Las autoridades reiteraron la importancia de cualquier información que pueda esclarecer las circunstancias del ataque y el posible vínculo entre los involucrados.