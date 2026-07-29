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Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

Mientras la economía formal de Nicaragua incorpora a más de 800 mil afiliados, los montos salariales muestran una marcada dispersión que depende del sector al que pertenezcan los empleados

Cinco mineros con cascos y chalecos en un túnel. Sostienen pilas de billetes coloridos y monedas doradas; más dinero los rodea.
La minería lideró el aumento salarial en Nicaragua al alcanzar 16,898 córdobas en mayo, con un alza mensual cercana al 25.0%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El salario promedio en Nicaragua durante 2026 evidencia notorias diferencias entre sectores, con la minería destacándose tanto por la magnitud de los sueldos como por la intensidad de su crecimiento, mientras otras ramas muestran avances más moderados.

Los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) permiten radiografiar la evolución de los salarios y la desigualdad entre actividades.

El mayor salto se observa en la minería. En mayo, los trabajadores de este sector recibieron en promedio 16,898 córdobas (USD 463), lo que representa un incremento cercano al 25% respecto a abril.

Esta variación mensual sitúa a la minería a la cabeza tanto en porcentaje de aumento como en nivel salarial absoluto.

Según cifras consultadas por Diario La Prensa, la variación anual en minería también muestra un avance relevante: el salario promedio subió 895 córdobas (USD 24.5) frente a mayo del año pasado, cuando la paga era de 16,002.6 córdobas (USD 438), lo que equivale a un 5.59% de aumento.

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Si se compara con diciembre, el alza es más moderada, ya que entonces el promedio era de 16,692.4 córdobas (USD 457).

Diferencia de salarios según sector económico

Aunque la minería encabeza los aumentos, apenas emplea a 6,891 personas dentro de un universo de 821,117 afiliados al INSS en mayo. En contraste, sectores con mayor cantidad de trabajadores muestran tendencias distintas.

Una tablet muestra un gráfico de barras con el salario promedio en Nicaragua 2026. Hay billetes de mil córdobas apilados con monedas encima.
El salario promedio en Nicaragua durante 2026 mostró diferencias entre sectores, según datos del Banco Central de Nicaragua y del INSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comercio, con 157,016 empleados, registró un salario promedio de 16,573.7 córdobas (USD 454) en mayo, superior a los 15,816.2 (USD 433) de hace un año, pero inferior a meses anteriores.

La industria manufacturera, con 154,608 afiliados, incrementó su salario promedio hasta 16,497 córdobas (USD 452), por encima de los 15,213.5 (USD 417) de diciembre y de los 14,744 (USD 404) de un año antes, con una mejora anual de 1,753 córdobas (USD 48).

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En la construcción, el salario promedio fue de 17,116.9 córdobas (USD 469), apenas 500 córdobas (USD 13.7) más que en diciembre, pero por debajo de meses previos y de los 17,222.1 (USD 472) de mayo del año pasado.

En transporte, almacenamiento y comunicaciones, el promedio salarial fue de 19,814.3 córdobas (USD 543), cifra menor a la de diciembre, cuando alcanzó 20,558.6 córdobas (USD 563), aunque inferior también a los 19,877.6 (USD 545) de mayo del año anterior.

¿Qué pasó con los salarios en 2026?

Durante 2026, la mayoría de los sectores económicos de Nicaragua implementaron aumentos en la paga de los trabajadores, aunque la magnitud de los incrementos fue desigual.

La minería lideró con un crecimiento mensual cercano al 25%, mientras en sectores como el comercio y la construcción los avances fueron más limitados o incluso se registraron retrocesos.

Minero con muchos billetes y monedas. Anciano, enfermera, agricultor y obrero con poco dinero. Al fondo, fábricas y gráficos ascendentes.
El salario promedio de la minería subió 5.59% interanual en Nicaragua, al pasar de 16,002.6 córdobas en mayo de 2025 a 16,898 córdobas en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como publicó Diario La Prensa, en servicios comunales, sociales y personales —el rubro con mayor cantidad de empleados, 274,426— el salario promedio alcanzó 16,306.8 córdobas (USD 447) en mayo.

Esta cifra es levemente inferior a la de diciembre, pero supera la del año anterior, lo que confirma un avance modesto en este segmento.

Los trabajadores del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca devengaron en promedio 11,766 córdobas (USD 323), apenas por encima de los 10,895 (USD 299) de diciembre y de los 11,089 (USD 304) de mayo de 2025, mostrando un crecimiento anual bajo.

Perspectiva por rubro y evolución reciente

Las empresas de electricidad, gas y agua pagaron en promedio 24,533.4 córdobas (USD 672) en mayo, superando los valores de diciembre y del año anterior.

El ámbito financiero reportó un salario promedio de 19,628.3 córdobas (USD 538), inferior a los 20,245.3 (USD 555) de diciembre, aunque superior a los 18,460.6 (USD 506) de hace un año.

El balance general muestra que, aunque el salario promedio nacional ha experimentado un crecimiento, la velocidad y el alcance de los aumentos dependen en gran parte del sector y del volumen de empleados en cada actividad. Así, la brecha entre los rubros de mayor y menor remuneración sigue siendo un rasgo central del mercado laboral nicaragüense en 2026.

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