La tradicional marca británica de ropa Fred Perry llega a la Argentina: cómo será su desembarco

La marca fue creada en 1952 por el extenista inglés Frederick John Perry

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En medio de la llegada de nuevas marcas internacionales al mercado local impulsada por la flexibilización de las importaciones, la firma británica Fred Perry prepara su desembarco en la Ciudad de Buenos Aires con una estrategia de expansión de largo plazo.

Creada en 1952 por el extenista inglés Frederick John Perry, la marca, considerada premium pero no de lujo, nació con el objetivo de combinar ropa deportiva de alto rendimiento con un estilo urbano. Con el paso de las décadas, trascendió el tenis y quedó muy vinculada a distintas subculturas del Reino Unido, como Mods, Rockers y Punks.

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Se prevé que abra su primera flagship store en Palermo Soho en marzo de 2027. En paralelo, desarrollará un canal mayorista mediante acuerdos con locales multimarca, apuntando a construir una red de comercialización en todo el país.

A su vez, durante el segundo semestre del año que viene, Fred Perry lanzará su tienda online, similar al sitio web original de Reino Unido.

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Se prevé que abra su primera flagship store en Palermo Soho en marzo de 2027

El plan también contempla la apertura de otros dos locales en 2028. Uno de ellos estará ubicado en un shopping de Zona Norte, mientras que el lugar del segundo aún no fue definido, pero también sería en Buenos Aires.

Entre sus productos más conocidos se encuentran los polos de piqué, camisas y camperas Harrington, además de buzos, sweaters, zapatillas y accesorios como bolsos, gorras y bufandas. Por su perfil, Lacoste se presenta como el competidor más directo.

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La marca arribará de la mano del empresario Joaquín Gotlib, quien señaló en diálogo con Infobae: “La Argentina es un mercado muy afín a esta estética y a este tipo de propuesta. Creo que existe una gran oportunidad de crecimiento, especialmente en el segmento informal masculino”.

Contó que 2027 será un año especial para Fred Perry, ya que celebrará su 75° aniversario con una serie de alianzas junto a artistas, diseñadores y firmas de distintos ámbitos. Una de las iniciativas previstas será la colaboración con Comme des Garçons.

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Consultado por las motivaciones para traer la marca en un contexto de fuerte caída en las ventas de indumentaria, explicó que la apertura de las importaciones fue uno de los factores más relevantes, y remarcó que se trata de una apuesta de largo plazo, por la que se mantiene optimista.

El polo de algodón piqué continúa siendo su producto más vendido

En el sector también sostienen que pese a que el consumo está golpeado en la actualidad, existe una demanda latente y posibilidades para captar nuevos clientes, dado que hay categorías todavía subdesarrolladas. Al mismo tiempo, ingresar al mercado ahora tiene ventajas concretas: acceso a mejores ubicaciones, condiciones más competitivas y menor presión en el arranque.

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En cuanto a precios, Gotlib precisó que los polos costarán alrededor de $200.000, mientras que las remeras partirán desde los $120.000. Dentro de la categoría de abrigos, las camperas rondarán entre $450.000 y $500.000, aunque algunos modelos podrían superar ese rango.

Por otra parte, destacó que Fred Perry es una marca con una fuerte identidad cultural y un sentido de pertenencia muy arraigado. Esto se refleja especialmente en Inglaterra, donde existen consumidores fieles que la eligen desde hace décadas: personas que comenzaron a usar estas prendas en la adolescencia y las mantuvieron a lo largo de los años.

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Asimismo, resaltó que, dentro de Sudamérica, solo tiene presencia en Brasil, ya que la compañía no busca sumar distribuidores constantemente en nuevos mercados. Según explicó, es muy cuidadosa con su imagen y prioriza un crecimiento selectivo que preserve su posicionamiento.

Entre otras etiquetas que llegaron recientemente al país se pueden mencionar Victoria’s Secret, The Kooples, Miniso, Decathlon, FARM Rio, Maje, Dr. Martens, Carter’s, Dolce & Gabbana, Armani, Sandro, Mango, Montblanc, H&M, el espacio Magma on the Road (con Free People y Project Social), Skechers, Indian, Skinko, Intimissimi, Bath & Body Works y Bimba y Lola.

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