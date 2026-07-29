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Economía debuta con un bono atado a la tasa mayorista y el dólar: por qué ahora y que hay en juego

La Secretaría de Finanzas, que conduce Federico Furiase, prueba el apetito del mercado por un instrumento que pagará el mayor rendimiento entre ambos índices. El particular interés de los bancos

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School.
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca captar fondos con un nuevo bono dual atado a la tasa mayorista y el dólar, en medio de la demanda de cobertura cambiaria. (Foto crédito: Reuters)
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El equipo económico enfrenta hoy un desafío clave ante el mercado. Además de la licitación del Bonar 2029 (AO29), la Secretaría de Finanzas introduce por primera vez un bono dual que ajusta por TAMAR (la tasa mayorista de referencia) o Dólar Linked, y que pagará el mayor rendimiento entre ambos índices. Esta novedad llega tras declaraciones del vocero presidencial, Adrian Ravier, quien planteó la posibilidad de que el dólar oficial alcance los $1.800 en los próximos meses. En ese contexto, la demanda por instrumentos que protejan frente al riesgo cambiario tomó impulso y se volvió tema central en la city.

La atención del mercado estará centrada hoy en la licitación del Tesoro, que buscará refinanciar vencimientos por $8,5 billones correspondientes a la S31L6, X31L6 y D31L6. El menú incluye instrumentos a tasa fija, CERTAM, dólar linked, el bono hard dollar AO29 y, como principal novedad, un nuevo bono Dual con ajuste por TAMAR o Dólar Linked. Para PPI, el lanzamiento de este instrumento responde a un doble objetivo: testear el apetito del mercado por este nuevo tipo de cobertura, pero también extender el perfil de vencimientos en moneda local más allá de las elecciones presidenciales de 2027. Así, se busca reducir la concentración de pagos prevista para ese año.

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Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, tiene buenas expectativas sobre este nuevo bono. “El componente dual es muy valorado por el mercado y el Gobierno sale con este instrumento para responder a la demanda por cobertura cambiaria”, marcó en conversación con Infobae. Además, el TMVE8 recibe un tratamiento regulatorio favorable para los bancos en materia de Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME), lo que lo hace especialmente atractivo para ese segmento de inversores. Al mismo tiempo, le permite al Tesoro extender duration y financiarse a una tasa inferior a la que podría con un bono comparable sin el componente dual.

Finanzas enfrenta vencimientos por $8,5 billones este miércoles. (Foto crédito: Reuters)
Finanzas enfrenta vencimientos por $8,5 billones este miércoles. (Foto crédito: Reuters)

En esa misma línea fue Adrián Yade Buller, Chief Economist & Strategist en Facimex Valores S.A, para quien se trata de herramienta que permiten al inversor refinanciar vencimientos más allá de la elección a la par de que ayudan al Gobierno a lograrlo a un menor costo financiero. “La decisión de hacerlo ahora probablemente se explique desde la voluntad del gobierno de seguir despejando el perfil de vencimientos de deuda en pesos, fortaleciendo al programa de cara al 2027 electoral”, puntualizó

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El atractivo del bono se vincula a su estructura. El instrumento ofrece un cupón 0% y paga al vencimiento el rendimiento más alto entre la evolución de la tasa TAMAR y la del dólar oficial (dólar linked). Este diseño despierta el interés de inversores que buscan limitar el riesgo cambiario y obtener una posición defensiva frente a posibles movimientos del tipo de cambio. La referencia de Adrian Ravier sobre el posible nivel del dólar oficial en los próximos meses suma presión al escenario, ya que los actores del mercado buscan proteger sus carteras frente a escenarios devaluatorios.

El dólar mayorista cotiza a la baja este miércoles, al mediodía ronda los $1.496 (Foto crédito: Reuters)
El dólar mayorista cotiza a la baja este miércoles, al mediodía ronda los $1.496 (Foto crédito: Reuters)

Desde el sector bursátil, Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa, explicó que el bono dual es el tema de conversación de la jornada, ya que el mercado está tratando de ‘pricear’ que puede llegar a valer, en el preludio a un año electoral. Y que la lectura de las curvas muestra que por curva tamar, el TMF28 rinde tamar +6,7%. Aunque la curva DL es algo más compleja, ya que en 2027 los DL tienen poca liquidez y rinden poco (+3%) mientras que en 2028 la curva DL rinde en torno al 8% / 9%. “Esto se debe a que el Gobierno evita darle volumen a los títulos en dólar oficial en año electoral, para sacarle presión a los vencimientos”, comentó.

El interés de los bancos

A su vez, destacó, que a los bancos, los bonos duales no les computan en su Posición Global Neta de Moneda Extranjera. Por lo que pueden licitar, sin violar los límites de dolarización que les pone el BCRA. “Es por ello, que seguramente habrá mucha demanda de los bancos en este bono y debería cortar a tasas menores que los títulos tamar o DL puros”, sostuvo.

El contexto de la licitación resulta clave para entender la reacción del mercado. Finanzas enfrenta vencimientos por $8,5 billones y el menú de instrumentos ofrecidos intenta captar diferentes perfiles de riesgo, desde tasas fijas y opciones indexadas a dólar oficial, hasta este nuevo bono dual que combina ambos mundos. El atractivo para los bancos, que pueden acceder al instrumento sin alterar su posición de moneda extranjera regulada, suma un elemento central para explicar el interés que despierte la colocación.

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