Guatemala: Un presunto integrante del Barrio 18 queda herido tras un tiroteo con la PNC en la zona 18

Un agente de la Policía Nacional Civil con chaleco táctico vigila un área con construcciones precarias y vegetación bajo un cielo nublado. (PNCdeGuatemala)

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Un presunto integrante del Barrio 18 resultó herido este miércoles 29 de julio durante un enfrentamiento armado con agentes de la PNC en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, cuando la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaban un allanamiento en un inmueble del sector.

Durante el operativo, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal protegieron al personal del MP y salieron ilesos, de acuerdo con la versión oficial. La policía informó además la incautación preliminar de un fusil AK-47.

Según la información difundida por las autoridades, el hombre tiene aproximadamente 40 años y recibió impactos de bala en las piernas y el cuello.

Técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Voluntarios lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo al Hospital General San Juan de Dios.

La emergencia fue reportada en la aldea Lo de Rodríguez, sector Soto, en la zona 18, donde inicialmente se alertó sobre personas heridas por arma de fuego.

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Al llegar, los socorristas localizaron al hombre con heridas en distintas partes del cuerpo y dispusieron su traslado inmediato.

Un agente de DEIC inspecciona un terreno de vegetación densa delimitado por una cinta de seguridad. (PNCdeGuatemala)

El tiroteo ocurrió durante un allanamiento conjunto con el Ministerio Público

La PNC sostuvo que el intercambio de disparos comenzó cuando los agentes se disponían a ejecutar la diligencia junto con fiscales del Ministerio Público. Según la institución, el sospechoso abrió fuego contra las fuerzas de seguridad y los policías respondieron al ataque.

Medios locales compartieron videos en los que se escuchan detonaciones durante el enfrentamiento. La policía indicó en sus canales oficiales que la diligencia continuaba y que ampliaría la información.

El vocero policial Jorge Chinchilla Aguilar identificó al herido como un presunto pandillero del Barrio 18 y señaló que su estado era delicado. Tras la atención inicial, fue enviado al centro asistencial para recibir tratamiento.

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Un agente de seguridad examina el contenido de un bolso que contiene cargadores de arma de fuego y municiones en un área con vegetación. (PNCdeGuatemala)

El caso se produce después de una orden oficial sobre uso de armas por parte de la policía

El hecho ocurrió días después de que el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval y el director general de la PNC David Estuardo Custodio Boteo confirmaran una instrucción institucional para que los agentes usen el arma de fuego cuando su integridad o la de un ciudadano estén en riesgo.

El 27 de julio de 2026, durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Gobernación, Custodio Boteo afirmó: “El que se enfrente a la Policía Nacional Civil o que le quiera causar un daño a un ciudadano va a ser abatido”. También precisó que la directriz incluye respaldo jurídico de la institución y de la cartera del Interior para los agentes que usen la fuerza en cumplimiento del deber.

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Villeda Sandoval explicó que, cuando un policía dispara después de ser atacado, actúa bajo la figura de legítima defensa prevista en el Código Penal guatemalteco como causa de justificación y eximente de responsabilidad penal. El ministro añadió: “Nadie tiene la legitimidad para enfrentarse a los miembros de la Policía Nacional Civil”.

Ese anuncio fue presentado en un contexto de violencia que, según el ministro, dejó 24 fallecidos solo el sábado 26 de julio en distintos puntos del país. También informó que entre enero y julio de 2026 fueron detenidas más de 1.000 personas por portación ilegal de armas de fuego y que durante 2026 murieron 20 agentes de la PNC en cumplimiento del deber.

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Entre los casos expuestos por las autoridades para justificar la instrucción, Custodio Boteo mencionó capturas de presuntos sicarios en Bárcenas, Villa Nueva, y en Retalhuleu, donde según la policía se frustraron ataques armados. A finales de agosto, añadió, está prevista la graduación de 3.200 nuevos agentes de la institución.