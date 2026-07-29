COVID-19 vuelve a expandirse: estos son los 37 estados donde el CDC detecta crecimiento de contagios

El CDC informó que las infecciones por COVID-19 aumentan en Estados Unidos por primera vez desde la primavera de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El avance de nuevas infecciones por COVID-19 afecta actualmente a gran parte de la población de Estados Unidos, tras una actualización reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El informe, publicado el 29 de julio de 2026, señala que la tendencia al alza se detecta por primera vez desde la última primavera, lo que indica un cambio en el panorama epidemiológico nacional.

De acuerdo con datos oficiales del CDC, el modelo de tendencias epidémicas muestra que, al 22 de julio, 37 estados presentan crecimiento o probable crecimiento en el número de contagios. Ningún estado figura con transmisión en descenso. Once estados mantienen niveles estables de transmisión, mientras que en otros no se dispone de información suficiente para una estimación precisa. Este modelo utiliza el número de reproducción efectivo (Rt) como principal indicador para determinar si las infecciones aumentan o permanecen estables, según reportó Newsweek citando información directa del CDC.

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La evolución de la pandemia en Estados Unidos ha estado marcada por fluctuaciones en la incidencia del virus en diferentes periodos. Tras varios meses con tendencia descendente, el repunte identificado por el CDC representa el primer crecimiento nacional sostenido desde la primavera de 2026. El organismo federal advirtió que estos resultados deben interpretarse como tendencias de transmisión y no como recuentos absolutos de casos, debido a los cambios en los sistemas de vigilancia y la disponibilidad de datos en tiempo real.

¿Cuáles son los estados con más casos de COVID-19 en 2026?

El modelo de tendencias epidémicas del CDC identifica a la región sur como la más afectada, con estados como Texas, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur clasificados como áreas de crecimiento en contagios. Además, grandes estados con alta densidad de población, como California, Nueva York, Illinois y Michigan, también figuran dentro de la categoría de transmisión creciente.

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Según la información publicada por Newsweek y confirmada por medios especializados como Medical Daily, existen otros estados donde la transmisión se mantiene estable. Entre ellos destacan Arizona, Nuevo México, Montana, Wisconsin, Pennsylvania y Nueva Jersey. En estos territorios, los niveles de transmisión no presentan variaciones significativas respecto a semanas previas. El CDC señala que la clasificación de “crecimiento” se basa en proyecciones matemáticas y no en recuentos directos de pruebas diagnósticas.

El modelo de tendencias epidémicas del CDC indicó que 37 estados registran crecimiento o probable crecimiento de contagios de COVID-19 y que ningún estado muestra descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo interpreta el CDC el crecimiento de casos de COVID-19?

El CDC utiliza modelos de vigilancia epidemiológica que emplean el parámetro Rt, o número de reproducción efectivo. Este indicador estima cuántas personas nuevas, en promedio, puede infectar un caso confirmado. Cuando el Rt supera el umbral de 1, la transmisión se considera en fase de crecimiento. Si se mantiene por debajo de ese valor, la tendencia es descendente.

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El CDC aclara en sus informes que “estos modelos no representan conteos directos de casos, sino tendencias probables de transmisión en función de datos de vigilancia y modelado matemático”. En la última actualización, la “transmisión nacional se encuentra por encima del umbral que indica crecimiento”, según el resumen técnico de la institución. Esto significa que el virus circula activamente y que la posibilidad de brotes locales aumenta en la medida en que el Rt se mantenga elevado.

¿Qué datos y estadísticas actualizó el CDC sobre COVID-19 en julio de 2026?

El monitoreo epidemiológico del CDC reporta que, durante la semana que finalizó el 18 de julio, la positividad de pruebas PCR para COVID-19 subió de 1,6% a 2,2% en el promedio nacional. Paralelamente, la concentración de SARS-CoV-2 en aguas residuales mostró un incremento del 13% entre el 8 y el 15 de julio, aunque el nivel viral nacional permanece en la categoría “muy bajo”, conforme a la clasificación del CDC y el programa WastewaterSCAN.

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En contraste, la prevalencia de otras enfermedades respiratorias, como la influenza A y el virus sincicial respiratorio (RSV), se mantiene en niveles bajos o muy bajos a nivel nacional, de acuerdo con la última actualización de datos de vigilancia del CDC. Esto sugiere que el aumento observado se debe principalmente al SARS-CoV-2 y no a otros patógenos respiratorios.

California, Nueva York, Illinois y Michigan también figuran entre los estados con crecimiento de contagios de COVID-19, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones ha dado el CDC ante el repunte de COVID-19?

El CDC mantiene sus recomendaciones de salud pública enfocadas en la prevención y la vigilancia. La institución aconseja monitorear síntomas compatibles con COVID-19 y seguir los protocolos de aislamiento en caso de detectar signos de la enfermedad. Además, recuerda la importancia de la vacunación y la consulta médica oportuna ante sospechas de contagio.

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Según el comunicado oficial, “la vigilancia mediante modelos matemáticos permite anticipar cambios en la transmisión, aunque la confirmación de brotes depende de la combinación de múltiples fuentes de información”. Por el momento, no se han anunciado restricciones adicionales ni cambios en las medidas de distanciamiento social, pero las autoridades estatales y locales pueden ajustar sus políticas según la evolución de los datos.

¿Cómo afecta el aumento de casos de COVID-19 a hospitales y servicios de salud?

Hasta la fecha, los principales indicadores de gravedad, como hospitalizaciones y mortalidad asociada a COVID-19, no muestran incrementos significativos. Según Medical Daily, “la incidencia de enfermedades respiratorias agudas, incluidas las atenciones en salas de emergencia, permanece en niveles bajos o muy bajos en todo el territorio nacional”. Esta situación diferencia el repunte actual de olas previas, cuando el aumento de casos derivó en presión sobre los sistemas hospitalarios.

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Las autoridades de salud pública continúan monitoreando la ocupación hospitalaria y los ingresos por COVID-19, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier cambio que pudiera requerir la implementación de medidas adicionales. El CDC actualiza semanalmente sus informes con base en los registros de hospitales y consultas de emergencia.

La positividad de las pruebas PCR de COVID-19 en Estados Unidos subió de 1,6% a 2,2% en la semana que finalizó el 18 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué relación hay entre el repunte de COVID-19 y las comparecencias de Anthony Fauci en el Senado?

El repunte de contagios coincidió con la comparecencia de Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Durante la sesión, Fauci fue consultado acerca de su gestión y sobre entradas de sus diarios privados recientemente publicados, según reportó Newsweek. El exfuncionario invocó su derecho constitucional a no autoincriminarse ante algunas preguntas de los legisladores sobre la respuesta federal frente a la pandemia.

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La comparecencia forma parte de las investigaciones legislativas sobre la gestión de la crisis sanitaria y las decisiones tomadas por las principales autoridades de salud pública en los años previos. El CDC, por su parte, continúa publicando datos y análisis técnicos de carácter institucional, sin incorporar valoraciones o comentarios sobre los procesos legislativos.

¿Qué puede esperar la población de Estados Unidos ante el repunte de COVID-19?

El aumento en las tendencias de transmisión implica una mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias y la posibilidad de ajustes en las recomendaciones preventivas. Actualmente, el CDC recomienda a la población seguir monitoreando síntomas y mantener una actitud preventiva, especialmente en entornos con alta densidad de personas y en grupos de riesgo.

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La información se actualizará semanalmente con base en los resultados de vigilancia y los análisis de los modelos matemáticos. De acuerdo con el CDC, “la identificación temprana de tendencias ascendentes permite a los departamentos de salud anticipar la necesidad de recursos y coordinar acciones de respuesta”.