Mundo

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos en las regiones de Kiev y Slovyansk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que los bombardeos provocaron decenas de heridos, al tiempo que informó que se lleva a cabo “una operación de rescate en curso”

Guardar
Google icon
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, camina con el ministro del Interior, Ihor Klymenko. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, camina con el ministro del Interior, Ihor Klymenko. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo

Al menos seis personas murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta de X. Y otras cinco perdieron sus vidas en Slovyansk.

Zelensky también dijo, sin dar más detalles sobre el lugar del ataque o la naturaleza del objetivo, que el bombardeo provocó decenas de heridos.

El dueño del fabricante privado ucraniano de drones First Contact, Valeri Borovik, ha declarado en directo en una emisión del medio Apostrof que Rusia habría alcanzado en este ataque llevado a cabo a última hora de la mañana del viernes una exhibición de armamento.

PUBLICIDAD

El Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania ha confirmado que en el lugar atacado había reunidos representantes de la industria.

Ucrania ataques misiles rusos en Kiev
Misiles rusos cayeron en Kiev (@ZelenskyyUa)

Tanto Borovik como el Consejo de Fabricantes de Armas han indicado que hay muertos y heridos en el ataque.

Zelensky informó que “una operación de rescate está actualmente en curso en la región de Kiev” tras un ataque con misiles rusos y sostuvo que, de manera preliminar, se reportaron “docenas de personas heridas” y seis muertos. “Mis condolencias a sus familias y seres queridos”, añadió al referirse a las víctimas.

Zelensky dijo además que las tareas de los equipos de respuesta siguen activas para esclarecer lo ocurrido. “Los esfuerzos para determinar exactamente qué sucedió y el destino de los afectados están en curso. Todos los servicios de emergencia necesarios están en el lugar”, afirmó.

PUBLICIDAD

En un segundo frente, señaló que también hubo víctimas en Slovyansk después de ataques con bombas aéreas guiadas. “Cinco personas murieron. Mis condolencias a sus familias”, indicó, y precisó que otras nueve resultaron heridas.

Ucrania ataques misiles rusos en Kiev
Bomberos combaten los incendios tras los ataques en Kiev (@ZelenskyyUa)

Según el mandatario, los ataques alcanzaron infraestructura civil y vehículos. “Los rusos dañaron hogares comunes, el edificio del consulado y vehículos”, detalló.

Zelensky calificó los hechos como agresiones dirigidas contra la población. “Estos fueron ataques brutales contra civiles, y los rusos deben rendir cuentas por ellos”, reclamó.

También sostuvo que Moscú ya no respeta marcos de referencia internacionales. “Rusia ha abandonado hace tiempo cualquier consideración por las normas internacionales y por los valores humanos. Su único interés es continuar con las matanzas”, declaró.

Ucrania ataques misiles rusos en Kiev
Destrozos en Kiev (@ZelenskyyUa)

Al referirse a la asistencia externa, el presidente ucraniano pidió que los aliados asuman el impacto de su apoyo en la protección de la población. “Es importante que nuestros socios comprendan plenamente que proteger vidas también depende de ellos”, señaló.

Zelensky aseguró que la necesidad más urgente es el refuerzo de la defensa aérea. “Los interceptores para los sistemas Patriot son la prioridad número uno”, afirmó.

Temas Relacionados

KievGuerra Rusia-UcraniaUcraniaVolodimir ZelenskyÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

En la normativa vial norteamericana, este símbolo tiene un propósito específico para evitar accidentes y daños en caminos con desniveles. Cómo reconocerlo y por qué es clave reducir la velocidad al encontrarlo

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

La ONU pidió la evacuación de 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz por la guerra

La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”

La ONU pidió la evacuación de 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz por la guerra

Rumania derribó un dron sobre su territorio por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

El presidente Nicusor Dan indicó que el aparato se encontraba en una zona deshabitada

Rumania derribó un dron sobre su territorio por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El ataque nocturno de Kiev contra instalaciones de Wildberries, en las cercanías de la ciudad rusa, fue el tercero dirigido contra la empresa en la última semana. Zelensky, afirmó que esos depósitos se utilizaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de equipos de navegación”

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

El director de Iran Human Rights sostuvo que la reanudación de la guerra puede ser utilizada para aumentar el asesinato de opositores, y estimó que cientos de detenidos enfrentan cargos con pena capital

El régimen de Irán intensificó las ejecuciones bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal confirmó la placa del Spark azul que habría tratado de circular por un puente peatonal en Bogotá: “Es un imbécil”

Concejal confirmó la placa del Spark azul que habría tratado de circular por un puente peatonal en Bogotá: “Es un imbécil”

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

Chocaron dos camiones en la Panamericana: un chofer resultó herido y se registraron graves demoras en el tránsito

Esta es la nueva forma en la que están drogando a las personas en discotecas: Juan Diego Alvira explicó los detalles con un caso de la vida real

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de julio: volcadura de tráiler provoca cierre en carriles centrales de la Autopista México-Puebla

INFOBAE AMÉRICA

Crece la polémica en Bolivia por irregularidades en un decomiso de oro destinado a una presunta exportación ilegal

Crece la polémica en Bolivia por irregularidades en un decomiso de oro destinado a una presunta exportación ilegal

Dos ataques rusos a plena luz del día contra Kiev y Slovyansk dejaron al menos 11 muertos

Varias personas resultaron heridas tras estrellarse un hidroavión con 11 ocupantes frente a la costa de Washington

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

Todo lo que hay que saber sobre ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Shania Twain reveló los momentos más difíciles de su infancia y cómo inspiraron su álbum autobiográfico: “Rompí un ciclo”

Oprah Winfrey recordó los momentos más determinantes de su carrera: “Estaba dispuesta a arriesgarlo todo”

La aterradora transformación de Clayface: así será la versión más perturbadora del enemigo de Batman

“Aporté mi propia experiencia de duelo a John Wick”: Keanu Reeves reveló el origen íntimo del personaje