Varias personas resultaron heridas tras estrellarse un hidroavión con 11 ocupantes frente a la costa de Washington

El hidroavión de Kenmore Air cayó al mar y se incendió tras un aterrizaje de emergencia cerca de Sucia Island, en Washington. (X/@USCGNorthwest)

Un hidroavión de la compañía Kenmore Air con once personas a bordo cayó al mar y se incendió tras un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones de Sucia Island, en el estado de Washington, el jueves 23 de julio de 2026. El incidente dejó múltiples heridos, uno de ellos en estado crítico, aunque todos los ocupantes fueron rescatados con vida. El suceso activó una respuesta coordinada de autoridades federales, estatales y canadienses, además de embarcaciones civiles, que permitieron la evacuación de los pasajeros y el piloto, según informaron organismos oficiales y la propia compañía aérea.

Según reportó la Federal Aviation Administration (FAA), el avión involucrado fue un De Havilland DHC-3 Otter que cubría la ruta entre Lake Union, en Seattle, y Roche Harbor, en San Juan Island. La FAA confirmó en un comunicado que el accidente ocurrió poco después de las 17:15 hora local y que la investigación sobre las causas permanece abierta, bajo supervisión de la National Transportation Safety Board (NTSB). La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que la aeronave realizó un amerizaje de emergencia en Shallow Bay, cerca de Sucia Island, y posteriormente se incendió sobre el agua.

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El área de las Islas San Juan donde se produjo el accidente es conocida por su actividad turística y náutica, y se encuentra cerca de la frontera con Canadá. Kenmore Air, fundada en 1946, opera vuelos regulares, turísticos y chárter con una flota de 25 aeronaves y transporta cada año a más de 90.000 pasajeros en rutas que conectan el noroeste de Estados Unidos y la Columbia Británica, según datos de la compañía y reportes de USA TODAY.

¿Qué causó el accidente del hidroavión de Kenmore Air en Washington?

La Federal Aviation Administration (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas del accidente. Según información preliminar recabada por Newsweek, la aeronave había despegado de Lake Union aproximadamente 45 minutos antes del siniestro. El piloto reportó una emergencia y realizó un amerizaje forzoso en Shallow Bay, tras lo cual la aeronave se incendió y comenzó a hundirse. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el avión quedó parcialmente sumergido y apoyado contra las rocas de Sucia Island.

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Las autoridades no han especificado la naturaleza de la falla que obligó al piloto a descender, pero la rápida propagación del fuego tras el impacto dificultó las operaciones de rescate. Equipos ambientales se desplazaron a la zona para evaluar posibles impactos ecológicos derivados del derrame de combustible o materiales peligrosos, según USA TODAY.

El piloto reportó una emergencia, realizó un amerizaje forzoso en Shallow Bay y la aeronave quedó parcialmente sumergida junto a las rocas de Sucia Island. (X/@USCGNorthwest)

¿Cuántos ocupantes tenía el hidroavión y cuál es su estado?

En el avión viajaban diez pasajeros y un piloto, según confirmó la propia Kenmore Air y la Oficina del Sheriff del condado de San Juan. Todos los ocupantes fueron rescatados con vida, aunque varios resultaron heridos, entre ellos uno en estado crítico. De acuerdo con el sheriff Eric Peter, citado por ABC News, los lesionados presentaban “lesiones que van desde traumatismos craneales hasta fracturas y laceraciones”.

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El hospital PeaceHealth St. Joseph Medical Center en Bellingham recibió a seis de los pasajeros, mientras que otros cuatro fueron trasladados a centros médicos en Friday Harbor y Orcas Island. El piloto fue derivado a un hospital de Mount Vernon para su evaluación y tratamiento. La empresa aérea informó que los vuelos programados para el 24 de julio quedaron suspendidos mientras se priorizaba la atención a los afectados y la colaboración con los investigadores.

¿Cómo fue el operativo de rescate tras el accidente de Kenmore Air?

La Guardia Costera de Estados Unidos recibió la primera alerta sobre el incidente poco después de las 17:15 horas y desplegó varios equipos de rescate, incluyendo embarcaciones y helicópteros, en coordinación con la Marina estadounidense, servicios canadienses y cuerpos locales de emergencias, según detalló NBC News. Una embarcación civil fue la primera en llegar al lugar y ayudó en la evacuación de los pasajeros, que ya se encontraban en el agua.

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El sheriff Eric Peter subrayó que la intervención de los testigos y la acción coordinada de los equipos de rescate evitaron mayores consecuencias. “Las acciones rápidas de todos los involucrados evitaron consecuencias más graves”, expresó Peter en declaraciones recogidas por ABC News. La aeronave fue declarada pérdida total tras el incendio y su posterior hundimiento parcial.

¿Qué antecedentes tiene Kenmore Air en materia de seguridad?

Kenmore Air es la mayor operadora de hidroaviones de Estados Unidos. Su flota incluye aviones de las series De Havilland Beaver, De Havilland Otter y Cessna Caravan. La empresa realiza vuelos regulares, turísticos y chárter a más de 45 destinos en el Pacífico Noroeste y la Columbia Británica canadiense. Según información de Newsweek, la compañía ha registrado un solo accidente fatal en su historia: en 1977, un DHC-2 Beaver colisionó en Stevens Pass, causando la muerte de siete personas. La investigación de la NTSB atribuyó ese siniestro a decisiones operativas incorrectas por parte del piloto.

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Kenmore Air transporta anualmente más de 90.000 pasajeros, según cifras oficiales. Tras el accidente del 23 de julio, la empresa informó la cancelación temporal de todos sus vuelos y la activación de procedimientos de emergencia internos en coordinación con las autoridades federales y locales.

Los once ocupantes del hidroavión de Kenmore Air fueron rescatados con vida, aunque hubo varios heridos y uno quedó en estado crítico. (X/@USCGNorthwest)

¿Qué dijeron las autoridades y la empresa sobre el accidente?

La respuesta oficial incluyó declaraciones de la Guardia Costera, la Oficina del Sheriff y la propia Kenmore Air. El director ejecutivo de la aerolínea, David Gudgel, expresó: “Estamos agradecidos de que todos los ocupantes hayan sido localizados y nuestra atención está en proporcionar el apoyo necesario a pasajeros, tripulación y familias”. Gudgel agregó que la compañía “cooperará plenamente con las autoridades investigadoras y mantendrá informados a los afectados con datos verificados”, según reportó NBC News.

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El hospital PeaceHealth St. Joseph Medical Center confirmó que se encontraba preparado para la recepción de heridos y manifestó su reconocimiento a los equipos de rescate y a los familiares. “Nuestros pensamientos están con todos los involucrados, sus allegados y los primeros intervinientes”, declaró un portavoz de la institución médica. Las autoridades estatales y federales destacaron la colaboración entre agencias estadounidenses y canadienses durante el operativo.

¿Qué impacto tiene este accidente para los viajeros y la región?

El accidente ha provocado la suspensión temporal de los vuelos de Kenmore Air en la región de las Islas San Juan y el noroeste de Washington, lo que afecta la conectividad aérea en una zona de alto flujo turístico durante el verano. Las autoridades mantienen operativos ambientales para prevenir daños en el ecosistema marino y monitorean el estado de los heridos, varios de los cuales permanecen bajo observación médica.

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La NTSB y la FAA continúan con la investigación técnica, mientras que la compañía aérea ha reforzado sus protocolos de seguridad y atención a pasajeros. El restablecimiento total de las operaciones de Kenmore Air dependerá del avance de las investigaciones y de las condiciones de seguridad en la flota.

¿Qué se puede esperar tras el accidente del hidroavión en Sucia Island?

En las próximas semanas, las autoridades estadounidenses publicarán informes preliminares sobre las causas del accidente. La investigación conjunta de la NTSB y la FAA permitirá determinar si existieron fallas mecánicas, errores operativos o condiciones externas que contribuyeron al siniestro. Por el momento, la empresa ha priorizado la atención a los pasajeros y sus familias, así como la colaboración con las autoridades.

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La rápida reacción de los equipos de emergencia y la cooperación internacional fueron factores decisivos para evitar víctimas fatales. Mientras se completan los peritajes, los residentes y turistas de la región deberán contemplar alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de los servicios aéreos.