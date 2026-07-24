Economía

Habilitan cuentas sueldo en dólares para que las empresas puedan pagar salarios en moneda extranjera

Modifican la operatoria bancaria para entidades empleadoras, que tendrán la opción de abonar remuneraciones en divisas estadounidenses además de moneda local

Guardar
Google icon
Primer plano de manos sosteniendo un fajo de billetes de cien dólares estadounidenses con el retrato de Benjamin Franklin visible
El Banco Central dispuso que las cuentas sueldo pueden abrirse en pesos o dólares estadounidenses (Reuters)

El Banco Central (BCRA) actualizó la normativa sobre cuentas sueldo y habilitó la posibilidad de que las empresas paguen salarios en dólares estadounidenses. La medida responde a los cambios previstos en la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y dispone que la remuneración puede satisfacerse en dinero tanto en moneda nacional como extranjera. Hasta ahora, la regulación contemplaba únicamente la denominación en pesos.

Según fuentes de la autoridad monetaria, “el Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa sobre cuentas sueldo para adecuarla a la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

PUBLICIDAD

“La regulación previa contemplaba únicamente la denominación en pesos. A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses”, agregaron.

En el sector privado, la expectativa sobre la implementación inmediata de pagos en dólares es limitada. Predomina la visión de que “mientras las empresas tengan limitaciones para acceder al mercado libre de cambios para comprar dólares no creo que tenga demasiado éxito”, según admiten en reserva referentes del sector financiero.

PUBLICIDAD

La nueva disposición del Banco Central busca adecuar la operatoria bancaria a la reciente legislación laboral y amplía el universo de opciones para empleadores y empleados. No obstante, las restricciones vigentes para la adquisición de divisas oficiales por parte de empresas continúan condicionando la potencial masividad de la medida.

La medida dispone que las entidades financieras, a partir de la publicación de esta resolución, deben aceptar la apertura y gestión de cuentas sueldo tanto en pesos como en dólares estadounidenses.

La operatoria de depósito y extracción de fondos en efectivo para las cuentas sueldo en dólares queda obligatoriamente habilitada en la sucursal donde se radique la cuenta. Además, la atención también se extiende a otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, siempre que las entidades dispongan de la operativa necesaria para manejar dólares en efectivo.

Otra condición de la nueva normativa es que la gratuidad de la cuenta sueldo, prevista en los textos regulatorios vigentes, se mantiene en estos productos hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral, acumulando los importes no retirados por tiempo indefinido. Este punto busca garantizar que la apertura de cuentas en moneda extranjera no implique costos adicionales para los trabajadores que perciban su remuneración bajo esta modalidad.

Así se mantiene la regulación en el nuevo texto de la normativa laboral, “dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada”.

La aplicación de los cambios será bastante expeditiva. El Banco Central informará próximamente los textos ordenados actualizados, donde quedarán reflejadas todas las modificaciones normativas. En base a eso, las entidades financieras deberán adaptar sus sistemas y procedimientos internos para cumplir con la nueva reglamentación, lo que implica ajustes en la operatoria diaria y en la atención de los clientes que opten por percibir sus haberes en dólares estadounidenses.

La resolución se enmarca en el contexto de la gradual reglamentación de la reforma laboral, o Ley de Modernización Laboral, como fue bautizada formalmente por el Gobiermo.

El texto de esa norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno en marzo último establece, a la hora de fijar la forma de pago en el artículo 105° del nuevo texto, que “el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

Temas Relacionados

BCRASueldosdólaresReforma laboralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en julio tras el último aumento y cuál es el bono acordado

El acuerdo paritario anunciado este jueves definió los nuevos ingresos para este mes, el esquema de pagos adicionales y el cronograma de incrementos previsto hasta septiembre

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en julio tras el último aumento y cuál es el bono acordado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio

El billete al público se vende a $1.515 en el Banco Nación. El blue se paga a $1.540. El BCRA compró ayer USD 45 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio

Una de cada seis empresas redujo su personal en el último trimestre de 2025, según un informe oficial

La reducción de plantillas se explica principalmente porque la apertura de nuevas compañías se encuentra en mínimos históricos

Una de cada seis empresas redujo su personal en el último trimestre de 2025, según un informe oficial

Aumentó la cantidad de escrituras en CABA, pero se desplomaron casi 40% las compras con hipoteca en junio

El mercado inmobiliario mantuvo el nivel de actividad en el primer semestre, aun en un contexto de retracción del crédito en el sector

Aumentó la cantidad de escrituras en CABA, pero se desplomaron casi 40% las compras con hipoteca en junio

Qué se debe hacer al frenar en un semáforo con un auto automático: ¿conviene pasar a Neutro?

En la creencia que equivale a dejar el embrague apretado, muchos nuevos conductores de vehículos automáticos cometen un error que puede dañar prematuramente la transmisión. La explicación de un experto

Qué se debe hacer al frenar en un semáforo con un auto automático: ¿conviene pasar a Neutro?

DEPORTES

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Ponzinibbio reaparecerá en la UFC a los 39 años y peleará contra un luchador inglés: “Si digo que no me pasa nada, sería un hipócrita”

El significado del peculiar gesto de Álvaro Montero antes de su debut en Boca Juniors

Los cinco partidos que darán continuidad a la primera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los tres clubes que están interesados en Franco Mastantuono tras la decisión que tomó Real Madrid sobre su futuro

TELESHOW

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

Entre lágrimas Daniela Celis se despidió de Gran Hermano: “Esta casa me dio mis hijas”

Los elogios de Ernesto Tenembaum a Davoo Xeneize, el popular streamer de fútbol: “¡Qué espectacular!”

INFOBAE AMÉRICA

El presupuesto de la salud en Colombia creció 60% en cuatro años y alcanzará una cifra récord en 2026

El presupuesto de la salud en Colombia creció 60% en cuatro años y alcanzará una cifra récord en 2026

El Niño podría alcanzar su mayor intensidad en más de un siglo: estiman que 2027 será el año más caluroso

El rey de los Nonualcos: Anastasio Aquino, el líder indígena que desafió el poder en El Salvador

La fuerza del agua vence a una camioneta y deja una víctima en medio de las intensas lluvias en Panamá

Casi una tonelada de cocaína en una finca agrícola: el operativo que expuso otro eslabón de las rutas del narcotráfico en Ecuador