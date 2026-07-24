La Unión Europea acordó fortalecer sus lazos económicos con Filipinas con vistas a un Tratado de Libre Comercio

La ministra de Asuntos Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, posan para los fotógrafos tras firmar el Acuerdo de Asociación Reforzada entre Filipinas y la Unión Europea (Ezra Acayan/REUTERS)

Las jefas de la diplomacia de la Unión Europea (UE) y Filipinas, Kaja Kallas y Theresa Lazaro, firmaron este viernes en Manila un acuerdo para fortalecer los lazos políticos y económicos bilaterales, en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la actual incertidumbre global agudizada por la guerra en Medio Oriente y Ucrania.

“La relación entre la Unión Europea y Filipinas se encuentra en una trayectoria positiva. Hoy, acordamos fortalecer nuestros lazos mediante el lanzamiento de la Asociación Reforzada”, declaró Kallas durante un acto ante la prensa junto a su homóloga filipina. La diplomática europea precisó que la nueva asociación implicará diálogos de alto nivel más frecuentes, mayor coordinación en política exterior y de seguridad, y una cooperación ampliada en áreas como el comercio y el clima.

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Lazaro destacó el momento favorable de las relaciones bilaterales, considerándolo “un testimonio del compromiso compartido de construir una asociación más sólida, mejorada y con visión de futuro”.

En materia económica, Kallas señaló que “la UE es el cuarto socio comercial más importante de Filipinas, con un comercio anual de bienes que ronda los 17.000 millones de euros“. Además, subrayó: “Se han logrado avances significativos en las negociaciones de nuestro tratado de libre comercio. Nos encontramos en la recta final”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (Ezra Acayan/REUTERS)

Durante su visita, la alta diplomática del bloque europeo participó en la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro.

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En esa reunión, abordaron la asistencia valorada en 15 millones de euros a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), destinada a fortalecer las capacidades marítimas filipinas con equipos de vigilancia y monitoreo no letales. “Una clara demostración de que Europa está asumiendo un papel más importante como socio en materia de seguridad en la región”, afirmó Kallas, quien destacó que se trata de la primera ayuda de este tipo en el Indo-Pacífico.

Este fortalecimiento de relaciones con Filipinas se produce mientras Bruselas busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia del bloque respecto de Estados Unidos, en respuesta a la política arancelaria del presidente norteamericano Donald Trump.

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Entre finales del año pasado y principios de este, la UE firmó acuerdos de libre comercio con Indonesia, India y Australia, desbloqueados tras años de negociación. Estos se suman a los ya firmados con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y al que actualmente negocia con Tailandia.

La ministra de Asuntos Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (Ezra Acayan/REUTERS)

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que la UE fue durante mucho tiempo un socio fiable para la ASEAN, y destacó que el bloque está asumiendo un papel cada vez más activo en la región. “Ahora se está convirtiendo en un socio cada vez más activo, y esto no hará más que aumentar a medida que nuestra asociación crezca”, señaló Kallas.

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En otoño, Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, asumirá la presidencia de la ASEAN. “La relación de la UE con la ASEAN se está profundizando, no solo de palabra, sino también cada vez más en la práctica”, subrayó la diplomática.

Según datos de Eurostat, el comercio bilateral de bienes entre la UE y la ASEAN alcanzó los 274.900 millones de euros en 2025, consolidando al Sudeste Asiático como el tercer socio comercial de Bruselas fuera de Europa, detrás de Estados Unidos y China.

En el plano político, Kallas advirtió sobre las consecuencias de los conflictos en Medio Oriente, que “desestabilizaron los mercados energéticos mundiales, y las consecuencias perdurarán”. La diplomática subrayó el impacto en el Sudeste Asiático, región altamente dependiente de la importación de combustibles procedentes del Golfo Pérsico.

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(Con información de EFE)