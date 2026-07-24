Guerra en Medio Oriente en VIVO: El gobierno británico condena los ataques de los hutíes contra petroleros

El Ejército de Irán lanzó una nueva ola de ataques el viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra. Las fuerzas estadounidense confirmaron que la ofensiva fue dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó como un “precedente incendiario” la idea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). “Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, afirmó.
En paralelo, los precios del crudo se encaminan el viernes a cerrar la semana con importantes aumentos tras los ataques cruzados entre Washington y Teherán, sumados a los proyectiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo. Los futuros del crudo Brent bajaron 72 centavos hasta los 99,97 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 70 centavos, o un 0,76 %, hasta los 91,49 dólares por barril.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Irán afirmó que EEUU bombardeó una base de la Guardia Revolucionaria al norte del país
Las autoridades de Irán informaron el viernes que Estados Unidos atacó una base de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Gilan, en el norte del país.
Según declaraciones de Ali Bagheri, vicegobernador provincial, citadas por la agencia oficial IRNA, “esta mañana, un cuartel general de las fuerzas navales de la CGRI en Zibakenar fue atacado con proyectiles enemigos estadounidenses, que dañaron parte del equipo del complejo”.
El Ejército iraní atacó con drones bases estadounidenses en Bahréin y Jordania
El Ejército de Irán anunció el viernes la realización de ataques con drones contra bases militares estadounidenses en Bahréin y Jordania como parte de la última fase de su operación denominada “Saegheh”.
La oficina de relaciones públicas del ejército informó que los drones impactaron en instalaciones de almacenamiento de combustible, almacenes de equipos y zonas de alojamiento para las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, ubicada en Bahréin.
Según el comunicado oficial, los ataques también alcanzaron refugios para aeronaves, hangares de mantenimiento de aviones y áreas de alojamiento de personal estadounidense en la base aérea de Azraq, en Jordania.
El crudo mantiene sus fuertes ganancias semanales a pesar del ligero descenso del viernes
Los precios del crudo se encaminaban el viernes a cerrar la semana con importantes aumentos tras los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo, lo que generó preocupación por un posible cierre de otro paso marítimo fundamental para el comercio energético.
Los futuros del crudo Brent bajaron 72 centavos, o un 0,72%, hasta los 99,97 dólares por barril a las 01:26 GMT, aunque el índice de referencia se mantenía en camino de anotar una ganancia semanal del 13,5%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 70 centavos, o un 0,76 %, hasta los 91,49 dólares por barril, lo que apunta a un aumento semanal del 10,9%.
Ambos índices de referencia repuntaron en la sesión anterior: el Brent cerró con una subida del 7% y el WTI con un alza del 6,2% el jueves. Esta sesión marcó la primera vez que el Brent cerró por encima de los 100 dólares desde mayo, tras las afirmaciones de los hutíes, alineadas con Irán, de que habían atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo.
Abbas Araghchi, sobre la advertencia de Trump por el uso de fondos iraníes: “Es un precedente incendiario”
El régimen de Irán calificó como un “precedente incendiario” la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por la Guardia Revolucionaria Islámica.
“Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, publicó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en X.
Y amenazó: “Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros. El caos subsiguiente no será ni bonito ni pacífico”.
La ONU afirma que las necesidades humanitarias aumentan a medida que la guerra se intensifica
Las consecuencias humanitarias derivadas de la reciente escalada en Medio Oriente, incluido el cierre de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, siguen aumentando, advirtió el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric.
“La escalada amenaza con perturbar aún más el comercio marítimo, los vuelos, los cruces fronterizos y las cadenas de suministro regionales de las que dependen millones de personas”, declaró Dujarric ante periodistas. El vocero subrayó que cualquier nueva interrupción podría “aumentar las necesidades y los costos humanitarios en un momento en que las operaciones de ayuda ya están insuficientemente financiadas y sobrecargadas”.
En un llamado dirigido a los actores involucrados, Dujarric instó a “todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario, proteger a los civiles y los bienes de carácter civil, y evitar interrumpir los servicios esenciales de los que dependen los civiles”.
La ONU remarcó la urgencia de preservar el acceso a rutas marítimas y terrestres fundamentales para la distribución de ayuda, en un contexto de creciente presión sobre los recursos disponibles para atender a la población afectada.
Estados Unidos completó este jueves una nueva serie de bombardeos contra objetivos militares del régimen iraní, con lo que la campaña militar de Washington alcanzó su decimotercera noche consecutiva de operaciones. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que los ataques buscan debilitar la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria Islámica y responder a las amenazas contra la navegación comercial en Oriente Medio.
Donald Trump amenazó este jueves con utilizar activos iraníes bajo control estadounidense para cubrir los daños sufridos por buques, cargamentos u otros bienes en el marco del conflicto con Irán, y declaró que evalúa lanzar un nuevo ataque militar contra Teherán “más grande que nunca”. Las dos advertencias, lanzadas el mismo día desde Washington, marcan una nueva escalada en un enfrentamiento que acumula ya 13 días de combates desde que Trump declaró el fin de la tregua a comienzos de julio.