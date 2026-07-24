Guerra en Medio Oriente en VIVO: El gobierno británico condena los ataques de los hutíes contra petroleros

El Comando Central estadounidense bombardeó centros de mando militar iraníes, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas.

El Ejército de Irán lanzó una nueva ola de ataques el viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra. Las fuerzas estadounidense confirmaron que la ofensiva fue dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó como un “precedente incendiario” la idea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). “Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, afirmó.

En paralelo, los precios del crudo se encaminan el viernes a cerrar la semana con importantes aumentos tras los ataques cruzados entre Washington y Teherán, sumados a los proyectiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo. Los futuros del crudo Brent bajaron 72 centavos hasta los 99,97 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 70 centavos, o un 0,76 %, hasta los 91,49 dólares por barril.