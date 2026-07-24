Pakistán y Omán pidieron el cese al fuego en Medio Oriente para trabajar por una paz duradera en la región

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, el 21 de junio de 2026 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Los ministros de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, y de Pakistán, Ishaq Dar, sostuvieron una reunión en Filipinas en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde coincidieron en la necesidad de sostener el alto el fuego en Irán y de respetar el Derecho Internacional.

La cita se produjo durante una escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que acumulan trece noches consecutivas de ataques recíprocos, a las cuales se sumaron recientemente los rebeldes hutíes de Yemen.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores paquistaní, “ambas partes expresaron su preocupación por los recientes desarrollos en la región, enfatizaron la importancia de mantener el alto el fuego, respetar el Derecho Internacional y trabajar por una paz y estabilidad duraderas en la región”.

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A su vez, el Ministerio de Exteriores de Omán señaló que el encuentro permitió “recalcar la importancia de continuar con la consulta y la coordinación para servir a los intereses compartidos y contribuir al apoyo de la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional”.

Tanto Omán como Pakistán mantienen un rol activo como mediadores entre Estados Unidos e Irán con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo luego de que Washington y Teherán dieran por descartado el Memorando de Entendimiento de Islamabad. La labor de mediación de Omán y Pakistán incluye promover canales de diálogo y mecanismos de consulta permanente entre las partes involucradas.

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Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó el jueves su respaldo a Arabia Saudita tras los recientes ataques en el mar Rojo y el anuncio de bloqueo naval en el estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los rebeldes hutíes. El jefe de Gobierno planteó la necesidad de restablecer el flujo comercial tanto por esa vía como por el estrecho de Ormuz, donde persisten tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Shehbaz Sharif y Mohamed bin Salman condenaron el ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra dos buques (Europa Press)

Durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, el mandatario paquistaní condenó los ataques contra petroleros saudíes. “Dichas acciones son inaceptables, violan el Derecho Internacional, amenazan la libertad de navegación y socavan la paz y la seguridad regionales”, afirmó el mandatario.

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El primer ministro sostuvo que Pakistán permanece “firme y decidida” junto a Riad en este contexto. “Acordamos seguir colaborando muy estrechamente para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, así como el flujo ininterrumpido del comercio marítimo legítimo a través del mar Rojo, el estrecho de Ormuz y el resto de la región”, indicó el dirigente en un mensaje publicado en redes sociales.

Según informaron medios sauditas, el contacto telefónico entre ambos líderes permitió extender la solidaridad entre ambas naciones y condenar los ataques de los hutíes. Además, analizaron los últimos acontecimientos y evaluaron los esfuerzos en curso para reducir la escalada regional.

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En la madrugada del jueves, los rebeldes hutíes anunciaron un ataque con drones y misiles contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, acusándolos de “violar el bloqueo impuesto” a Arabia Saudita en respuesta a lo que califican como un continuo “asedio” de Riad. El grupo respaldado por el régimen de Irán aseguró haber obligado a una decena de embarcaciones a retirarse, mientras que las autoridades saudíes denunciaron un ataque contra el buque ‘Encelia’, sin confirmar públicamente daños a un segundo navío.

Esta imagen, distribuida por Ansar Allah Media Office en Yemen, muestra el granelero Eternity C, con bandera de Liberia, mientras se hunde en el mar Rojo, el 9 de julio de 2025 (Ansar Allah Media Office vía AP)

La reciente ofensiva en el mar Rojo dificulta la estrategia implementada por Arabia Saudita para neutralizar las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz. El reino había optado por redirigir sus exportaciones de crudo mediante esta ruta marítima, que enlaza con el canal de Suez y concentra una porción significativa del comercio energético del Golfo Pérsico.

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(Con información de AFP)