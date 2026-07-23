Guatemala

El presidente Arévalo participa en la inauguración de la nueva instalación de PepsiCo y la vinculó con el clima de negocios en Guatemala

En el acto participaron la ministra Gabriela García y autoridades del Ejecutivo, que atribuyeron la apertura a condiciones para invertir, con digitalización de trámites, reglas claras, estabilidad macroeconómica y tolerancia cero a la corrupción

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Ocho personas y dos mascotas en fila cortan una cinta azul de Pepsico frente a un edificio blanco con el logo de Pepsico bajo un cielo azul
PepsiCo inauguró un centro de distribución en Quetzaltenango que sumará 180 empleos directos y 150 indirectos en Guatemala. (Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia)

La inauguración del nuevo centro de distribución de PepsiCo en Quetzaltenango sumará 180 empleos directos y 150 empleos indirectos en Guatemala, además de ampliar la infraestructura logística del occidente del país y la capacidad de atención hacia Centroamérica, con proyección de llegar a otros mercados.

El dato se inscribe en un sector que, según cifras expuestas por el presidente Bernardo Arévalo durante el acto, alcanzó en 2025 una producción de USD 7.200 millones, el nivel más alto de los últimos 13 años.

El rubro de alimentos procesados genera cerca de 200 mil empleos y registra exportaciones por más de USD 3.200 millones.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Guatemala, en la inauguración participaron Arévalo y la ministra de Economía Gabriela García.

El Ejecutivo presentó la apertura del centro como una nueva inversión productiva que refuerza el desarrollo económico y la generación de empleo en el occidente del país.

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Arévalo sostuvo que la nueva instalación “fortalece la infraestructura logística del occidente de Guatemala, amplía la capacidad de un sector estratégico para nuestra economía, y refleja el potencial productivo de esta región que contribuye de manera decisiva al crecimiento de Guatemala y que demanda oportunidades para crecer y prosperar”.

Un hombre y una mujer caminan entre pasillos con altas estanterías azules y rojas llenas de cajas y paletas en un gran almacén. Hay barandas rojas
PepsiCo inauguró un centro de distribución en Quetzaltenango que sumará 180 empleos directos y 150 indirectos en Guatemala. (Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia)

El nuevo centro apunta a fortalecer la red logística del occidente

La respuesta central que deja el anuncio es concreta: el nuevo centro de distribución de PepsiCo en Quetzaltenango servirá para reforzar la capacidad logística de la región occidental, generar plazas de trabajo y apoyar una operación con alcance regional.

El presidente agregó que en esa zona hay productores de papa y maíz integrados a la cadena de abastecimiento de la industria. Según el comunicado, el nuevo centro fortalecerá la capacidad logística para atender a Centroamérica y contempla la posibilidad de ampliar su alcance a otros mercados.

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En su discurso de inauguración, Arévalo vinculó la inversión con una estrategia oficial para mejorar el clima de negocios. Señaló que las inversiones muestran el esfuerzo del Gobierno por “transformar el país”, generar confianza y extender las oportunidades de negocio más allá de las áreas centrales.

También afirmó que esa confianza descansa en instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica, desarrollo de talento humano, apertura comercial y reglas claras para que las empresas puedan tomar decisiones de largo plazo. En esa misma línea, mencionó la simplificación y digitalización de trámites, el fortalecimiento de las capacidades estatales para atender a las empresas y una política de tolerancia cero a la corrupción.

Diez personas observan a un presentador frente a una pantalla con logos de Pepsico y Motor en una nave industrial. Hay estanterías y franjas amarillas en el suelo
PepsiCo inauguró un centro de distribución en Quetzaltenango que sumará 180 empleos directos y 150 indirectos en Guatemala. (Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia)

El Gobierno vincula la inversión con mejoras en el clima de negocios

El mandatario aseguró que esos factores han permitido una mejora consistente en la calificación del riesgo soberano de Guatemala. Afirmó que esa es la confianza que PepsiCo “reafirma con esta inversión”.

En otro tramo de su intervención, sostuvo que atraer inversión es solo una parte del desafío y definió el papel del Estado como la creación de condiciones “equitativas, transparentes y sostenibles” para que las empresas puedan establecerse, consolidarse, ampliar operaciones e invertir, producir, innovar y generar empleo.

El discurso también diferenció el aporte de la inversión nacional y la extranjera. Según Arévalo, la primera expresa la confianza de quienes conocen el país y siguen construyendo su futuro allí, mientras la segunda incorpora capacidades, tecnología, innovación y conexiones con mercados internacionales.

El comunicado oficial señaló que la nueva planta es resultado de las condiciones que el Gobierno ha impulsado para fortalecer ese entorno para la inversión.

El documento agregó que la apertura también muestra cómo el trabajo conjunto con el sector productivo puede ampliar oportunidades de desarrollo y empleo para los guatemaltecos.

Al cierre de la actividad, el presidente felicitó a la empresa por la inauguración y dijo que la planta es un ejemplo de los resultados obtenidos por la colaboración entre el Gobierno y el sector productivo.

Añadió que la operación contribuirá al crecimiento de la empresa, al fortalecimiento de la logística nacional y al bienestar de muchas familias guatemaltecas.

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