Un vecino amenazó con un arma a una cuadrilla municipal para evitar la poda de un árbol en Quilmes

Un hombre amenazó con un arma de fuego a una cuadrilla de poda municipal en San Francisco Solano, partido de Quilmes, y el jefe de los trabajadores lo increpó para defenderlos

Un vecino, que dijo ser policía, amenazó con un arma a una cuadrilla del Municipio de Quilmes que realizaba tareas de poda correctiva este martes en Villa La Florida. El episodio obligó a suspender el trabajo y terminó con todos los involucrados declarando en la Comisaría 4° de la zona.

El operativo, ocurrido en la esquina de las calles 882 y 845, formaba parte del Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026, que se desarrolla desde mayo hasta agosto en distintos barrios del distrito. La normativa vigente establece que ningún vecino puede podar o extraer árboles del espacio público por cuenta propia. Esa regulación surge de la Ordenanza municipal 10248/08 y de la Ley provincial 12.276, que reservan esas tareas a las cuadrillas comunales y prevén multas para quienes incumplan.

PUBLICIDAD

Según el relato de los presentes, en ese contexto el hombre salió de su vivienda con el torso desnudo en plena época invernal y se acercó a la reja perimetral de su propiedad con una pistola. Desde allí exigió a los operarios que dejaran de cortar los árboles porque, sostuvo, eran de su propiedad.

El agresor nunca dejó de sostener el arma como así tampoco salió de su propiedad

El jefe de la cuadrilla, Hugo Gabilondo, le explicó que los ejemplares estaban sobre la vereda y dentro de la línea municipal. Le indicó además que la tarea integraba el operativo de poda programado por la comuna.

PUBLICIDAD

La discusión subió de tono: el vecino insultó a Gabilondo y lo llamó “negro”. El jefe de la cuadrilla respondió con vehemencia ante la agresión: “Negro las pelotas ¿Yo te dije gordo estúpido?”.

El agresor nunca dejó de sostener el arma, que portaba con una de sus manos detrás de la espalda en claro plan de intimidación y quedó registrado en el video que encabeza esta nota y se viralizó en redes sociales.

PUBLICIDAD

Qué pasó después del incidente

El episodio, ocurrido en el barrio lindante con San Francisco Solano, obligó a interrumpir los trabajos de la cuadrilla municipal que alcanza las zonas de Bernal, Ezpeleta, Quilmes Centro, Quilmes Oeste y otros sectores del distrito bonaerense.

El tenso cara a cara derivó en que los involucrados vayan a declarar en la Comisaría 4° de San Francisco Solano

Después del incidente, tanto el vecino armado como los trabajadores fueron trasladados por la Policía hacia la Comisaría 4° de San Francisco Solano para prestar declaración y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. Hasta el momento no se informó si el hombre fue aprehendido o qué medidas judiciales se tomaron al respecto.

PUBLICIDAD