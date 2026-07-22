Crimen y Justicia

Un vecino amenazó con un arma a una cuadrilla municipal para evitar la poda de un árbol en Quilmes

El tenso episodio ocurrió en Villa La Florida. El hombre, que dijo ser policía, exigió frenar el corte de árboles. El jefe de los trabajadores lo increpó. Todos los involucrados terminaron declarando en la Comisaría 4° de la zona

Guardar
Google icon

Un hombre amenazó con un arma de fuego a una cuadrilla de poda municipal en San Francisco Solano, partido de Quilmes, y el jefe de los trabajadores lo increpó para defenderlos

Un vecino, que dijo ser policía, amenazó con un arma a una cuadrilla del Municipio de Quilmes que realizaba tareas de poda correctiva este martes en Villa La Florida. El episodio obligó a suspender el trabajo y terminó con todos los involucrados declarando en la Comisaría 4° de la zona.

El operativo, ocurrido en la esquina de las calles 882 y 845, formaba parte del Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026, que se desarrolla desde mayo hasta agosto en distintos barrios del distrito. La normativa vigente establece que ningún vecino puede podar o extraer árboles del espacio público por cuenta propia. Esa regulación surge de la Ordenanza municipal 10248/08 y de la Ley provincial 12.276, que reservan esas tareas a las cuadrillas comunales y prevén multas para quienes incumplan.

PUBLICIDAD

Según el relato de los presentes, en ese contexto el hombre salió de su vivienda con el torso desnudo en plena época invernal y se acercó a la reja perimetral de su propiedad con una pistola. Desde allí exigió a los operarios que dejaran de cortar los árboles porque, sostuvo, eran de su propiedad.

Un hombre amenazó con un arma a una cuadrilla de trabajadores
El agresor nunca dejó de sostener el arma como así tampoco salió de su propiedad

El jefe de la cuadrilla, Hugo Gabilondo, le explicó que los ejemplares estaban sobre la vereda y dentro de la línea municipal. Le indicó además que la tarea integraba el operativo de poda programado por la comuna.

PUBLICIDAD

La discusión subió de tono: el vecino insultó a Gabilondo y lo llamó “negro”. El jefe de la cuadrilla respondió con vehemencia ante la agresión: “Negro las pelotas ¿Yo te dije gordo estúpido?”.

El agresor nunca dejó de sostener el arma, que portaba con una de sus manos detrás de la espalda en claro plan de intimidación y quedó registrado en el video que encabeza esta nota y se viralizó en redes sociales.

Qué pasó después del incidente

El episodio, ocurrido en el barrio lindante con San Francisco Solano, obligó a interrumpir los trabajos de la cuadrilla municipal que alcanza las zonas de Bernal, Ezpeleta, Quilmes Centro, Quilmes Oeste y otros sectores del distrito bonaerense.

Un hombre amenazó con un arma a una cuadrilla de trabajadores
El tenso cara a cara derivó en que los involucrados vayan a declarar en la Comisaría 4° de San Francisco Solano

Después del incidente, tanto el vecino armado como los trabajadores fueron trasladados por la Policía hacia la Comisaría 4° de San Francisco Solano para prestar declaración y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. Hasta el momento no se informó si el hombre fue aprehendido o qué medidas judiciales se tomaron al respecto.

Temas Relacionados

QuilmesAmenazasAtaque armadoÚltimas noticiasPoda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El video de la feroz golpiza a un motochorro en La Matanza: su cómplice tenía tobillera electrónica

Ocurrió en la zona de San Justo. Los vecinos atacaron al sospechoso con su propio casco. La Policía Bonaerense rastreó al delincuente que se fugó del lugar y descubrieron que tenía un dispositivo de monitoreo del Servicio Penitenciario

El video de la feroz golpiza a un motochorro en La Matanza: su cómplice tenía tobillera electrónica

Detuvieron a un menor acusado de participar en el crimen de un joven por un presunto ajuste de cuentas en La Plata

Se trata del quinto sospechoso de haber estado involucrado en el asesinato de Gustavo Adrián Areco. A partir de este avance, los investigadores buscarán determinar las presuntas responsabilidades de los detenidos

Detuvieron a un menor acusado de participar en el crimen de un joven por un presunto ajuste de cuentas en La Plata

Hallaron sin vida a una mujer de 28 años y la investigación apunta al hombre que la vio por última vez

María Belén Villagra fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en Santa María. Mantienen bajo investigación a la última persona que la vio con vida y quien aviso de su muerte

Hallaron sin vida a una mujer de 28 años y la investigación apunta al hombre que la vio por última vez

Tras varias denuncias, montaron un operativo en un barrio de Córdoba y desarticularon un búnker de drogas

La FPA llevó a cabo una serie de allanamientos en la zona oeste del centro provincial que contó con la asistencia de canes detectores

Tras varias denuncias, montaron un operativo en un barrio de Córdoba y desarticularon un búnker de drogas

Dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de golpear y abusar de su pareja tras revisarle el celular

La defensa intentó que el denunciado continuara el proceso en libertad, pero la Justicia consideró que había riesgos procesales. Además, se conoció que tenía antecedentes por violencia de género

Dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de golpear y abusar de su pareja tras revisarle el celular

DEPORTES

“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

Los dos grandes de Europa que tienen al Cuti Romero en su radar tras el Mundial 2026

El minucioso plan de Italia para seducir a Guardiola de asumir como entrenador de la selección: la boda que utilizarán como centro de operaciones

El regalo de un niño que emocionó a Lionel Scaloni en su visita a Pujato

El fotógrafo oficial de la Selección reveló imágenes inéditas del recibimiento en Ezeiza

TELESHOW

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

Lali Espósito respondió con ironía a las críticas racistas contra Argentina: el video con la voz de Moria Casán

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

La palabra de la cantante Daniela después del accidente: “Nos pegaron de atrás y se me fue el auto”

INFOBAE AMÉRICA

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

“Un día lo soñé y lo hice realidad”: Tatiana Guzmán, la nicaragüense que hizo historia en el VAR del Mundial

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

Panamá retira dos bloqueadores solares tras detectar el mismo químico prohibido hallado en perfumes

Congreso hondureño solicita informes a secretarías por impacto de la sequía