Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre con la camiseta de la Selección que golpeó e hirió a dos policías

El hecho se registró tras una denuncia por disturbios en una intersección de la zona norte de La Plata

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Lo redujeron después de generar disturbios en una esquina de Gonnet (X: Hechosanderecho)
Lo redujeron después de generar disturbios en una esquina de Gonnet (X: Hechosanderecho)

La final de la Copa del Mundo dejó, además de heridos y fallecidos, detenidos por provocar disturbios durante las celebraciones en la vía pública. En Gonnet, la Policía fue agredida por un hombre vestido con la camiseta de Messi que, posteriormente, quedó detenido.

El episodio se conoció a raíz de un llamado telefónico al 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo en estado de alteración en la intersección de las calles 511 y y avenida 25.

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De acuerdo con la información publicada por el portal 0221, se supo de fuentes policiales que, al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al sospechoso, pero este desoyó las órdenes y se lanzó contra el patrullero.

Detenido por generar disturbios en Gonnet (Google Maps)
Detenido por generar disturbios en Gonnet (Google Maps)

Los uniformados del Comando de Patrullas solicitaron refuerzos y descendieron del móvil para contener la situación. El joven reaccionó con violencia y comenzó a lanzar golpes de puño contra los efectivos, lo que generó un forcejeo en plena calle de la zona norte de La Plata.

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En medio del altercado, fue necesaria la intervención de otros patrulleros para lograr la reducción y posterior aprehensión del masculino, que fue trasladado a la comisaría correspondiente.

Como resultado del enfrentamiento, dos policías resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una lesión en la muñeca izquierda, mientras que el otro recibió golpes en el rostro durante el forcejeo. Ambos tuvieron que ser asistidos.

La causa quedó a disposición de la justicia local junto a la UFI Nº 7 de La Plata, caratulada como “Atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves”.

Una mujer detenida por golpear a efectivos en los festejos

violencia en los festejos por el triunfo de la seleccion ante inglaterra en venado tuerto. @RICARDOPISANO

Una mujer de 25 años fue imputada por la Justicia de Santa Fe tras golpear a un policía durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el penúltimo partido que disputó. Como medida cautelar, la jueza Andrea Cavallero le prohibió asistir a celebraciones públicas vinculadas a eventos deportivos hasta hoy, lo que le impidió participar de los festejos por la final del torneo.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi en la ciudad de Venado Tuerto. Según fuentes judiciales, la acusada —identificada por las iniciales M.L.F.— golpeó por la espalda a un subinspector que intentaba apartar a un hombre que arengaba a la multitud a generar disturbios. Tras el primer ataque, intentó agredir al mismo agente con una botella de vidrio, aunque otros uniformados lo impidieron y procedieron a su aprehensión. La acusación fue formulada por el fiscal Luis Lagioia ante Cavallero en una audiencia celebrada en los tribunales locales.

Lagioia encuadró la conducta en el delito de atentado a la autoridad agravado y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. “El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios”, sostuvo el fiscal. Agregó que “por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”.

La investigación se extendió a otros episodios del mismo festejo en Venado Tuerto. El fiscal señaló que “varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes” y que se analizan registros de cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables. En ese marco, un menor fue aprehendido por agresión con arma blanca, y durante un allanamiento se secuestró la ropa que vestía en las imágenes captadas por las cámaras.

En la localidad de Rufino, el fiscal Mauro Menéndez investiga hechos similares ocurridos durante los festejos del mismo partido. Cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un cliente, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del local. Cuatro de los implicados ya fueron identificados y aprehendidos, mientras que las pesquisas continúan para dar con el quinto involucrado.

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