Crimen y Justicia

Cayó un clan narco que operaba entre Jujuy y Salta: uno de sus integrantes coordinaba maniobras desde una cárcel federal

La investigación se extendió durante seis meses y culminó con siete detenidos, el secuestro de más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos, teléfonos y dinero en efectivo

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Los agentes encontraron más de 61 kilos de cocaína oculta dentro de un auto

Una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta. El operativo culminó con la detención de siete personas, entre ellas un preso, quien coordinaba las maniobras desde una cárcel federal. Además, se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y una importante suma de dinero, según confiaron fuentes policiales a Infobae.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

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Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

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Los agentes hallaron 58 paquetes de cocaína ocultos dentro del auto
Los agentes hallaron 58 paquetes de cocaína ocultos dentro del auto

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Fuentes del caso detallaron que durante el operativo incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

Una pistola, municiones, dos radios portátiles, esposas, gorras, un bolso, libros, un camión, una camioneta, un automóvil y varias llaves de vehículos
Los efectivos secuestraron armas, municiones, vehículos, teléfonos celulares y una importante suma de dinero

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

Uno de los detenidos coordinaba las maniobras desde su celda
Uno de los detenidos coordinaba las maniobras desde su celda

A principios de junio, efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre Salta y Catamarca. El operativo, impulsado por el Juzgado Federal de Catamarca, incluyó un cerrojo para interceptar un vehículo en la capital catamarqueña, donde se detuvo a tres hombres y se incautaron más de tres kilos de cocaína con el sello del delfín, asociado a cárteles transnacionales.

La captura de estos sospechosos derivó en allanamientos simultáneos, donde se secuestraron marihuana, tusi, semillas de cannabis, balanzas, teléfonos y dinero.

El despliegue continuó con procedimientos en domicilios de Catamarca y Salta, donde se incautaron más drogas, vehículos y elementos vinculados al tráfico. Cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, fueron arrestadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias. La operación tenía como objetivo desmantelar tanto las redes de distribución como la estructura económica y logística del grupo.

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