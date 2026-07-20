Economía

YPF realizará un “split” de sus acciones: qué es, para qué sirve y cuándo será

La operación bursátil modificará la dinámica habitual para quienes operan en la bolsa argentina, generando alternativas para aquellos que buscan acceder al mercado de capitales

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YPF realizará un "split" de sus acciones el 4 de agosto. (REUTERS/Matias Baglietto)
YPF realizará un "split" de sus acciones el 4 de agosto. (REUTERS/Matias Baglietto)

YPF implementará un desdoblamiento de acciones el 4 de agosto de 2026 en una relación de 10 a 1, con el argumento de facilitar el acceso de nuevos inversores al mercado local. Según informaron desde la petrolera, cada título pasará de un valor nominal de 10 pesos a un peso.

La operación, conocida en el mercado como split, hará que cada acción ordinaria registrada en Caja de Valores S.A. se convierta en 10, sin cambios en el capital social, en los derechos asociados a las tenencias ni en la participación relativa de los accionistas. La compañía busca reducir el precio unitario de la acción en el mercado local, ampliar el acceso de inversores minoristas y mejorar la liquidez bursátil.

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“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente de la firma energética.

La nota remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y a A3 Mercados S.A. indicó que la implementación se hará en forma simultánea con la distribución de acciones. El documento, firmado por Margarita Chun, responsable de Relación con el Mercado de YPF, señaló además que la decisión apunta a aplicar prácticas de mercado de compañías comparables en el país y en el exterior.

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“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF", señaló Horacio Marín, CEO de YPF. (REUTERS/Agustín Marcarian)
“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF", señaló Horacio Marín, CEO de YPF. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Cómo será el split de acciones

YPF indicó que la fecha de corte será el 3 de agosto de 2026 para quienes figuren como accionistas en el registro de Caja de Valores S.A.. Desde el 4 de agosto de 2026 se hará efectiva la operación, según la comunicación enviada al mercado.

El mecanismo será automático. Por cada acción que un accionista tenga antes de la fecha de implementación, recibirá nueve acciones adicionales hasta completar 10, según el comunicado y la nota regulatoria.

YPF precisó que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones. La anotación del cambio quedará asentada en los registros escriturales de Caja de Valores S.A..

Qué efectos tendrá para los accionistas

La operación implicará pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 cada una a 3.933.127.930 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una, según la nota presentada por la empresa a la CNV. Ese mismo documento indicó que cada acción mantendrá un voto.

Pese al aumento en la cantidad de acciones, el capital social se mantendrá en 3.933.127.930 de pesos. La comunicación dirigida a la autoridad financiera, ByMA y A3 Mercados precisó que ese monto quedará representado por 3.933.127.930 acciones de un peso cada una.

Cada acción pasará de un valor nominal de 10 pesos a un peso. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Cada acción pasará de un valor nominal de 10 pesos a un peso. (REUTERS/Agustin Marcarian)

YPF señaló en esa misma nota que el cambio de valor nominal no modifica los valores económicos de las tenencias ni el porcentaje de participación sobre el capital social y los votos de ningún accionista. Y añadió que la medida tampoco altera el patrimonio de los accionistas ni los derechos asociados a sus tenencias.

La empresa agregó en la comunicación regulatoria que no corresponderá liquidar fracciones de acciones, de acuerdo con el reglamento de listado de ByMA.

La apuesta de YPF

Entre los fundamentos formales de la medida, la nota firmada por Chun menciona la mejora de la liquidez bursátil de las acciones en el mercado local, una mayor accesibilidad para inversores minoristas y la adopción de prácticas de mercado de compañías comparables en el plano nacional e internacional.

El comunicado vinculó la operación con una baja del precio unitario de la acción en el mercado local. Según ese texto, esa reducción busca facilitar el acceso de un universo más amplio de inversores y favorecer una mayor liquidez. La compañía también informó que avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad para comprar acciones directamente a través de APP YPF.

La nota al mercado incluyó además una aclaración sobre los ADS. Según ese documento, el desdoblamiento no tendrá incidencia en el acuerdo de depósito del 9 de marzo de 2022 celebrado entre la sociedad, The Bank of New York Mellon y los tenedores de ADS emitidos en virtud de ese acuerdo, salvo por un ajuste en la relación de acciones Clase D representadas por cada ADS, que pasará de una a 10.

Con esta decisión, la petrolera presentó el cambio de valor nominal como una vía para sumar pequeños inversores a su base accionaria. La empresa también vinculó esa medida con su objetivo de acercar la inversión en sus acciones a más participantes del mercado local.

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