Desbarataron un búnker de cocaína en el barrio El Mercadito de La Plata: una de las detenidas tenía tobillera electrónica

El momento en que los agentes se hacen presentes en el barrio para allanar el búnker

Un amplio operativo policial desplegado en el barrio “El Mercadito” de Tolosa, en LaPlata, terminó con cinco detenidos y el desbaratamiento de un punto de venta de cocaína. La investigación apuntaba a una mujer conocida en la zona como “La Sole”, quien, según fuentes policiales, cumplía una medida de monitoreo electrónico al momento del allanamiento.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves 16 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle 520, entre 119 y 120, bajo la coordinación de la Comisaría 2ª de La Plata y con intervención de la UFI N°18 del Departamento Judicial local.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, la investigación comenzó el 11 de junio, cuando el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional inició actuaciones de oficio tras detectar la presunta venta de estupefacientes en la zona. Una mujer conocida en el barrio como “La Sole” fue identificada como la principal sospechosa. Durante semanas, los agentes realizaron tareas de vigilancia, registraron en video presuntas maniobras de venta de droga e incautaron cocaína a compradores interceptados previamente.

Frente a las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento. Debido a que el barrio suele ser reticente al accionar policial, el operativo contó con un amplio despliegue de fuerzas: participaron el Grupo Halcón, la División K9 de la Superintendencia de Narcotráfico, Caballería, Infantería, personal del GTO de las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de La Plata, además del Destacamento Aeropuerto.

PUBLICIDAD

Los agentes desplegaron tareas de vigilancia y registraron en video ventas de droga

Para hacerse presentes en el inmueble, los efectivos utilizaron un camión como “caballo de troya” y así acercarse al lugar sin alertar a quienes vigilaban la zona. Al irrumpir en la vivienda, varios vecinos intentaron agredir a los agentes, quienes recurrieron a postas de estruendo y antitumulto para dispersarlos. No se registraron policías ni civiles heridos.

Durante el procedimiento, los policías hallaron en una de las habitaciones una riñonera negra con 54 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 78 gramos. También secuestraron cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 18 retazos de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga.

PUBLICIDAD

Los agentes incautaron cocaína, teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y demás elementos de interés para la causa

Los detenidos fueron identificados como Sabrina Soledad López, de 31 años; Ángel David Molinari Pereira, de 22; Lia Victoria Moisellio, de 52; Benjamín Vera, de 24; y Facundo Gonzalo Silva, de 25.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, López registra distintas causas penales. El 19 de octubre de 2023 recuperó la libertad de la Alcaidía de La Plata. Ese mismo año fue vinculada a causas por robo, lesiones leves y resistencia a la autoridad.

PUBLICIDAD

Los registros también indican que en 2015 recuperó la libertad en el marco de un expediente tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata. Además, ese mismo año quedó involucrada en una causa por tentativa de homicidio calificado. Al momento del procedimiento, cumplía una medida de monitoreo electrónico en una causa por robo calificado.

Los detenidos están acusados de comercialización de estupefacientes

Por su parte, Silva registra antecedentes por robo agravado. Según los registros judiciales, recuperó la libertad en noviembre de 2023 en una causa tramitada por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata. Al momento de su detención no registraba pedidos de captura activos.

PUBLICIDAD

La causa, caratulada como comercialización de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737, quedó a cargo de la UFI N° 18 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la detención de los cinco sospechosos y el secuestro de la droga y demás elementos hallados durante el allanamiento.