Crimen y Justicia

Escaparon tras un control policial, chocaron y la Policía encontró droga en el auto: ambos se encuentran prófugos

Ocurrió en el barrio Ranqueles de la localidad pampeana de General Pico. Las autoridades trabajan para dar con el paradero de los hombres

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Grúa blanca de la Policía de La Pampa remolca un auto blanco dañado en una calle. Un oficial de policía observa el vehículo
Un vehículo blanco, presuntamente involucrado en una persecución policial y choque con hallazgo de drogas, es trasladado por una grúa de la Policía de La Pampa en General Pico. (La Arena)

Un operativo de prevención policial realizado en General Pico, provincia de La Pampa, derivó en una persecución y posterior siniestro vial, con intervención de la división de Toxicomanía, después de que se hallaran estupefacientes en el interior de un vehículo involucrado.

El incidente, ocurrido en el barrio Ranqueles, movilizó a diversas áreas de seguridad y mantiene a las autoridades abocadas a la detención de dos sospechosos que se dieron a la fuga.

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El hecho comenzó cuando personal de la Comisaría Segunda intentó identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba por la intersección de las calles 33 y 40, en el mencionado barrio. La rutina de control, parte del despliegue preventivo dispuesto en la zona, tomó un giro inesperado cuando el vehículo objeto de la requisa intentó evadir el procedimiento.

Según informó el subcomisario Diego Natali, segundo jefe de la Comisaría Segunda, los ocupantes del automóvil, al advertir la presencia policial, intentaron fugarse realizando una maniobra en reversa. Esta acción finalizó abruptamente cuando el rodado colisionó, lo que permitió a los sospechosos descender y escapar a pie, eludiendo a los efectivos presentes en el lugar.

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La persecución, aunque breve, generó momentos de tensión entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de móviles y uniformados en la zona.

Minutos después de la colisión, según informó el portal La Arena, la Policía revisó el vehículo abandonado y detectó la presencia de sustancias estupefacientes. Ante este hallazgo, se convocó al personal de Toxicomanía de la UR II, que arribó al lugar para realizar las tareas de rigor y asegurar las pruebas.

La policía tiene identificado a los dos prófugos
La policía tiene identificado a los dos prófugos

El procedimiento incluyó la recolección y secuestro de la droga hallada dentro del vehículo, mientras que los detalles precisos sobre la cantidad y el tipo de sustancia incautada quedaron bajo reserva. Esta decisión fue adoptada por el área de Toxicomanía con el objetivo de no entorpecer el avance de la investigación judicial.

Los agentes de Toxicomanía aplicaron los protocolos habituales para este tipo de casos, resguardando las evidencias y realizando los peritajes correspondientes in situ.

Respecto a los dos hombres que huyeron del lugar tras la colisión, el subcomisario Natali confirmó que “ya están identificados” y que se aguarda la emisión de órdenes de detención. Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de los implicados, cuyas identidades se mantienen bajo reserva en esta etapa procesal.

El hecho fue informado a las autoridades judiciales, que coordinarán las próximas medidas investigativas. La policía local continúa recabando testimonios y relevando material de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia de la persecución y la posterior fuga a pie.

La policía de General Pico mantiene el operativo activo y solicita la colaboración de la comunidad para aportar datos que puedan contribuir a la ubicación de los prófugos. El avance de la causa dependerá de los informes técnicos sobre las sustancias incautadas y de las diligencias judiciales en curso, sin que por ahora se hayan divulgado nuevos detalles sobre la identidad de los implicados ni el destino final de la droga incautada.

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