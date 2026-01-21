Encontraron a un joven brutalmente golpeado y su familia busca reconstruir qué pasó: “Nadie quiere hablar”

El joven se encuentra en terapia intensiva desde el domingo a la mañana

A varios días de que Marcos Imhoff, de 20 años, fuera encontrado en estado de inconsciencia y con signos de haber sido brutalmente golpeado en Santa Fe, su familia pidió a quienes tengan algún tipo de información que colaboren con la investigación. El objetivo es reconstruir sus movimientos y poder establecer qué fue lo que sucedió con el joven entre el sábado a la tarde y el domingo por la mañana.

La pesadilla de la familia Imhoff comenzó el domingo a primera hora de la mañana, luego de que les informaran que su hijo había sido internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen. Antes de que fuera trasladado en código rojo, lo hallaron inconsciente cerca de un galpón de San Jerónimo Norte, una localidad que pertenece al departamento Las Colonias y que se ubica a unos 39 km de la capital.

“El estado de salud es grave, está en estado reservado”, informó el padre del joven, Omar Imhoff, tras asegurar que no tenían datos certeros de lo que le habría ocurrido a su hijo, para que terminara en tal estado. El caso generó preocupación en la comunidad y se encuentra bajo investigación judicial.

De acuerdo con la información publicada por AIRE de Santa Fe, la hipótesis inicial plantea que Marcos habría sido víctima de una golpiza. Sin embargo, aún no existen datos concretos ni se lograron identificar a quienes acompañaban al joven durante las horas previas al hecho.

La víctima se encuentra internada en el Hospital Cullen

“Fue una golpiza, supuestamente, pero no sabemos nada de nada. No tenemos conocimiento con quién estaba o qué pasó”, indicó el padre. Asimismo, detalló que la última conversación con su hijo fue el sábado por la tarde. Es decir, varias horas antes de que el joven fuera atacado y hallado en ese estado.

Como parte del proceso de investigación, la familia confirmó que entregó el teléfono de Marcos y facilitó material de cámaras de seguridad a los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Según explicó, el análisis de los últimos contactos que habría tenido el joven podría ser vital para dar con los responsables.

No obstante, la falta de testimonios es uno de los aspectos que más angustia a los allegados. “Había mucha gente y nadie quiere hablar”, recalcó Omar, quien pidió colaboración de cualquier persona que aporte información relevante: “Pedimos a todos los que sepan algo que hablen”.

En este sentido, el hombre confirmó que su hijo había salido con un grupo de amigos, pero que no era capaz de identificar a las personas con las que habría compartido la noche. De hecho, señaló que solo pudieron dar con “un amigo que estaba con él horas antes”.

Hasta el momento, no se pudieron identificar a los agresores (Télam)

Respecto al lugar donde el joven fue encontrado, Omar aseguró: “No sabemos qué pasó ni qué hacía ahí”. También afirmó que desconocía qué clase de actividad se desarrollaba en la zona.

Hasta el momento, el estado de salud de Marcos sigue siendo grave y se encuentra bajo pronóstico reservado. Según el último parte médico, el joven había sufrido un traumatismo de cráneo grave y contaba con un hematoma extradural bilateral, lo cual haría referencia a la acumulación de sangre entre el cráneo y la capa que recubre el cerebro en ambos lados de la cabeza.

Como consecuencia de la complejidad del cuadro, Imhoff tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, en donde le realizaron una craniectomia descomprensiva. Se trata de una operación destinada a liberar la presión intracraneal, con el objetivo de reducir el daño cerebral irreversible y que puede salvar vidas en casos de traumatismos graves.

Por último, el personal médico del Hospital Cullen informó que el paciente requería de asistencia mecánica respiratoria y que se encontraba hemodinámicamente inestable, es decir, que no tendría un flujo sanguíneo constante hacia sus órganos vitales. En paralelo, la familia aguarda por nuevos avances en la investigación.