Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

La presidenta Laura Fernández recibió el nombramiento honorífico como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, fue nombrada como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 161 aniversario de la institución, durante un acto solemne realizado en la Estación de Bomberos Metropolitana Sur.

El reconocimiento, de carácter honorífico, se otorgó como parte de la ceremonia oficial que reunió a autoridades del Gobierno, miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, directores, jefaturas, representantes de estaciones de todo el país e invitados especiales.

Durante la actividad, la mandataria aprovechó la ocasión para anunciar una medida dirigida a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Fernández ordenó a la Administración y al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos iniciar las gestiones necesarias para ampliar el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos distribuidas en diferentes regiones del país.

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La instrucción busca incrementar la capacidad operativa de la institución en la atención de emergencias médicas, permitiendo que más estaciones cuenten con personal y recursos para brindar asistencia prehospitalaria mientras llegan otros cuerpos de emergencia o se realiza el traslado de pacientes.

La medida forma parte de una estrategia para modernizar y fortalecer al Benemérito Cuerpo de Bomberos, ampliando los servicios que ofrece a la población costarricense y mejorando la cobertura en situaciones que requieren una respuesta inmediata.

El Gobierno indicó que esta decisión reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional de Bomberos mediante proyectos orientados a mejorar la infraestructura, dotar de mayores capacidades operativas al personal y ampliar la atención que reciben las comunidades.

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El Gobierno ordenó iniciar las gestiones para fortalecer el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos del país. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

El servicio prehospitalario constituye una de las funciones que ha venido ganando protagonismo dentro de la labor del Cuerpo de Bomberos, al complementar las tradicionales tareas de combate de incendios, rescate y atención de incidentes con acciones de soporte vital y asistencia médica inicial en situaciones de emergencia.

Durante la ceremonia también se destacó la trayectoria de la institución, fundada hace 161 años y considerada una de las entidades con mayor reconocimiento y confianza entre la ciudadanía por su labor permanente en la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente.

Como parte del acto protocolario, la presidenta recibió un casco de bombero, símbolo del nombramiento como Primera Comandante General. El casco representa el liderazgo, el compromiso y la responsabilidad compartida con la misión institucional de salvaguardar a la población costarricense frente a diferentes tipos de emergencias.

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El evento reunió a representantes de estaciones de bomberos provenientes de distintas zonas del país, quienes participaron en la conmemoración del aniversario junto con autoridades institucionales y miembros del Consejo Directivo.

Como símbolo del reconocimiento, la mandataria recibió un casco de bombero que representa liderazgo y compromiso con la protección de la ciudadanía. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

La celebración también sirvió para reconocer el trabajo diario de los bomberos, quienes atienden miles de emergencias cada año, incluyendo incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito, rescates, incidentes con materiales peligrosos y emergencias médicas.

Con la instrucción anunciada por la mandataria, el Gobierno pretende ampliar la presencia del servicio prehospitalario dentro de la estructura operativa del Cuerpo de Bomberos, una iniciativa que, de concretarse, permitiría incrementar la capacidad de respuesta en comunidades donde el tiempo de atención resulta determinante para salvar vidas.

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El fortalecimiento de este servicio forma parte de los esfuerzos por adaptar la institución a las nuevas demandas de atención de emergencias que enfrenta el país, mediante una mayor cobertura territorial y una respuesta más integral ante incidentes que requieren asistencia inmediata.