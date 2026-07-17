Costa Rica

Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Durante la conmemoración del 161 aniversario de la institución, la presidenta de la República recibió el máximo reconocimiento honorífico y anunció una directriz para ampliar la atención de emergencias mediante el fortalecimiento del servicio prehospitalario

Guardar
Google icon
La presidenta Laura Fernández recibió el nombramiento honorífico como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
La presidenta Laura Fernández recibió el nombramiento honorífico como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, fue nombrada como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 161 aniversario de la institución, durante un acto solemne realizado en la Estación de Bomberos Metropolitana Sur.

El reconocimiento, de carácter honorífico, se otorgó como parte de la ceremonia oficial que reunió a autoridades del Gobierno, miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, directores, jefaturas, representantes de estaciones de todo el país e invitados especiales.

Durante la actividad, la mandataria aprovechó la ocasión para anunciar una medida dirigida a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Fernández ordenó a la Administración y al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos iniciar las gestiones necesarias para ampliar el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos distribuidas en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

La instrucción busca incrementar la capacidad operativa de la institución en la atención de emergencias médicas, permitiendo que más estaciones cuenten con personal y recursos para brindar asistencia prehospitalaria mientras llegan otros cuerpos de emergencia o se realiza el traslado de pacientes.

La medida forma parte de una estrategia para modernizar y fortalecer al Benemérito Cuerpo de Bomberos, ampliando los servicios que ofrece a la población costarricense y mejorando la cobertura en situaciones que requieren una respuesta inmediata.

El Gobierno indicó que esta decisión reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional de Bomberos mediante proyectos orientados a mejorar la infraestructura, dotar de mayores capacidades operativas al personal y ampliar la atención que reciben las comunidades.

PUBLICIDAD

El Gobierno ordenó iniciar las gestiones para fortalecer el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos del país. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
El Gobierno ordenó iniciar las gestiones para fortalecer el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos del país. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

El servicio prehospitalario constituye una de las funciones que ha venido ganando protagonismo dentro de la labor del Cuerpo de Bomberos, al complementar las tradicionales tareas de combate de incendios, rescate y atención de incidentes con acciones de soporte vital y asistencia médica inicial en situaciones de emergencia.

Durante la ceremonia también se destacó la trayectoria de la institución, fundada hace 161 años y considerada una de las entidades con mayor reconocimiento y confianza entre la ciudadanía por su labor permanente en la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente.

Como parte del acto protocolario, la presidenta recibió un casco de bombero, símbolo del nombramiento como Primera Comandante General. El casco representa el liderazgo, el compromiso y la responsabilidad compartida con la misión institucional de salvaguardar a la población costarricense frente a diferentes tipos de emergencias.

El evento reunió a representantes de estaciones de bomberos provenientes de distintas zonas del país, quienes participaron en la conmemoración del aniversario junto con autoridades institucionales y miembros del Consejo Directivo.

Como símbolo del reconocimiento, la mandataria recibió un casco de bombero que representa liderazgo y compromiso con la protección de la ciudadanía. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
Como símbolo del reconocimiento, la mandataria recibió un casco de bombero que representa liderazgo y compromiso con la protección de la ciudadanía. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

La celebración también sirvió para reconocer el trabajo diario de los bomberos, quienes atienden miles de emergencias cada año, incluyendo incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito, rescates, incidentes con materiales peligrosos y emergencias médicas.

Con la instrucción anunciada por la mandataria, el Gobierno pretende ampliar la presencia del servicio prehospitalario dentro de la estructura operativa del Cuerpo de Bomberos, una iniciativa que, de concretarse, permitiría incrementar la capacidad de respuesta en comunidades donde el tiempo de atención resulta determinante para salvar vidas.

El fortalecimiento de este servicio forma parte de los esfuerzos por adaptar la institución a las nuevas demandas de atención de emergencias que enfrenta el país, mediante una mayor cobertura territorial y una respuesta más integral ante incidentes que requieren asistencia inmediata.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezCuerpo de Bomberos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Autoridades buscan fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en los que se ven involucrados los motociclistas

Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Deuda pública de El Salvador sube 2.4% y llega a USD 34,630.96 millones

El saldo aumentó en USD 823.85 millones entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Reserva, tras cerrar 2025 en USD 33,807.11 millones. La deuda interna supera la externa

Deuda pública de El Salvador sube 2.4% y llega a USD 34,630.96 millones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el consumo y abre oportunidades para las exportaciones de Guatemala

El torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá elevó la demanda de alimentos, bebidas, empaques, higiene y vestuario, rubros en los que las firmas del país ya venden al exterior, según Agexport

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el consumo y abre oportunidades para las exportaciones de Guatemala

La historia de un agricultor en el exilio: José García y su huida de la dictadura nicaragüense

La vida de un opositor nicaragüense, marcada por la persecución y el trabajo rural, terminó violentamente en Honduras, donde buscó protección tras años de represión

La historia de un agricultor en el exilio: José García y su huida de la dictadura nicaragüense

Condenan a más de 140 años de prisión al responsable de asaltos a camiones en San Salvador

La Fiscalía General de la República informó que el fallo se dictó en San Salvador tras acreditar su participación en una red que atacó camiones en 2021 en Carretera Panamericana

Condenan a más de 140 años de prisión al responsable de asaltos a camiones en San Salvador

TECNO

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática

MUNDO

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación