El Salvador

El Salvador evalúa una propuesta de gobernanza digital con inteligencia artificial

El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el fundador de Teknomic, Scott Jesse Silver, para revisar un plan que busca reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la administración de trámites comunitarios

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Bandera de El Salvador, varios mástiles, edificio blanco con techo verde, arbustos, césped, luminarias, camino adoquinado y árboles.
Casa Presidencial de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicepresidencia de El Salvador informó este jueves que el vicepresidente Félix Ulloa se reunió con el fundador de la empresa de inteligencia artificial Teknomic, Scott Jesse Silver, para conocer una propuesta de gobernanza digital orientada a la transparencia, la participación ciudadana y la gestión de procesos comunitarios.

Según un comunicado, Silver planteó un proyecto piloto de gobernanza digital a través de una plataforma verificable para gestionar propuestas, reuniones, resoluciones y registros oficiales, con herramientas de IA bajo supervisión humana y respeto a la autoridad institucional.

Ulloa señaló que el país cuenta con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que definió como la institución rectora para promover, investigar y desarrollar la aplicación de inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías emergentes.

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El Salvador evalúa una plataforma con inteligencia artificial supervisada para la gobernanza digital (Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador)
El Salvador evalúa una plataforma con inteligencia artificial supervisada para la gobernanza digital (Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador)

La propuesta presentada a Ulloa

La iniciativa presentada por Silver busca fortalecer la gobernanza comunitaria con el uso responsable de herramientas digitales.

De acuerdo con la Vicepresidencia, el proyecto está enfocado en transparencia, participación ciudadana y eficiencia de procesos comunitarios.

La referencia a la ANIA y al diálogo de la ONU

Ulloa también mencionó ejes de trabajo como la protección de datos y el impulso de la robótica, y afirmó que la innovación debe avanzar con mecanismos de seguridad y confianza y resguardo de la información.

La Vicepresidencia agregó que el funcionario compartió su experiencia en el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas y señaló el liderazgo conjunto de El Salvador y Estonia, que copresidieron ese espacio sobre inteligencia artificial y gobernanza digital.

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El Salvador evalúa una plataforma con inteligencia artificial supervisada para la gobernanza digital (Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador)
El Salvador evalúa una plataforma con inteligencia artificial supervisada para la gobernanza digital (Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador)

Al cierre del encuentro, ambas partes expresaron su disposición a mantener el intercambio técnico y explorar posibles espacios de colaboración en beneficio de las comunidades salvadoreñas.

Uso de la IA en el gobierno salvadoreño ha sido reconocida

En junio, UNESCO y la ANIA presentaron en El Salvador los resultados de una evaluación sobre preparación en inteligencia artificial que identificó avances en servicios públicos y proyectó que una adopción ética de esta tecnología podría generar hasta USD 1.229 millones anuales, el equivalente a un crecimiento de hasta 3,9% del PIB.

El país se apoya en la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, la Ley de Ciberseguridad, la Ley para la Protección de Datos Personales y la existencia de una entidad rectora como la ANIA. Ese andamiaje permitió a El Salvador alcanzar el puntaje máximo de 100 en el subindicador de iniciativa legal del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025. El dato fue presentado como una señal de la ventaja regulatoria con la que el país busca ordenar el despliegue de estas herramientas.

El texto también registra la digitalización de 18 millones de imágenes históricas por parte del Registro Nacional de las Personas Naturales en alianza con Google. Ese proceso habilita la obtención remota de certificados electrónicos.

Otro caso relevado es Procurador IA, de la Procuraduría General de la República, una herramienta que redujo tareas jurídicas complejas de cinco horas a entre 15 y 20 minutos. En educación, el informe añade la incorporación del tutor Grok en más de 5.000 escuelas públicas, con potencial para beneficiar a un millón de estudiantes.

El informe sobre IA indicó que el ecosistema de El Salvador se fortaleció con alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado. (Cortesía: Adriana Mira)
El informe sobre IA indicó que el ecosistema de El Salvador se fortaleció con alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado. (Cortesía: Adriana Mira)

Según el informe, la inteligencia artificial ya se usa en El Salvador para acelerar trámites, ampliar servicios y extender acceso en áreas del Estado. La apuesta oficial es que esa expansión no quede limitada a centros urbanos y contribuya a democratizar el acceso al conocimiento.

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