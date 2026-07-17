El Salvador

Condenan a más de 140 años de prisión al responsable de asaltos a camiones en San Salvador

La Fiscalía General de la República informó que el fallo se dictó en San Salvador tras acreditar su participación en una red que atacó camiones en 2021 en Carretera Panamericana

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Un individuo con capucha oscura de perfil mira hacia un camión de carga blanco con luces encendidas que circula por una carretera oscura bajo un cielo azul.
Los asaltos a furgones en la carretera Panamericana afectaron al comercio interno y al transporte de carga en San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 144 años de prisión a Carlos Eduardo Romero, responsable de planear y ejecutar múltiples asaltos contra furgones que circulaban por la carretera Panamericana y otros puntos estratégicos de la capital salvadoreña. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves, por medio de redes sociales, que la sentencia responde a la gravedad de los hechos perpetrados durante el año 2021.

Según informó la FGR, las investigaciones determinaron que el ahora acusado actuó junto a varios cómplices, interceptando a los transportistas mediante engaños. El grupo elaboraba escenarios falsos para detener la marcha de los camiones, fingiendo que estos vehículos derramaban aceite en la vía. De esta manera, convencían a los conductores de detenerse, momento que aprovechaban para ejecutar los asaltos.

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La modalidad de los delitos, según detalló la Fiscalía salvadoreña, incluía también el cruce de autos en la carretera para obligar a los conductores a desviarse. Al verse forzados a abandonar la ruta principal, los transportistas quedaban vulnerables ante el accionar de la banda, que aprovechaba para saquear la mercadería transportada. “Luego de apropiarse de los bienes, los artículos eran vendidos en diferentes mercados del país”, comunicó la FGR en sus canales oficiales.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 144 años de prisión a Carlos Eduardo Romero por asaltos a furgones en 2021. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 144 años de prisión a Carlos Eduardo Romero por asaltos a furgones en 2021. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

“Por estos hechos, la Fiscalía General de la República logró que fuera condenado a 144 años de prisión”, destaca la información oficial.

Métodos de engaño para interceptar a los transportistas

De igual manera, la investigación, liderada por la Fiscalía General de la República, permitió recabar pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan de manera directa a Carlos Eduardo Romero con asaltos ocurridos a lo largo de la carretera Panamericana y en otras zonas de San Salvador.

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Los informes oficiales señalan que las víctimas, en su mayoría conductores de empresas de transporte de carga, sufrieron pérdidas económicas considerables por el robo de mercancías y por la interrupción de sus labores.

De acuerdo con la publicación de la FGR, el proceso judicial concluyó con la presentación de pruebas que acreditaron la existencia de una estructura criminal organizada y la participación activa de Romero en los hechos imputados. “En otras ocasiones, cruzaban vehículos en la vía para que desviaran las rutas y saquear la mercadería que luego vendían en mercados del país. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador”, señaló el Ministerio Público.

Primer plano de las manos y antebrazos de una persona con camiseta blanca, unidas por unas esposas de metal plateado y brillante. No se muestra el rostro.
La Fiscalía vinculó a Carlos Eduardo Romero con varios asaltos a transportistas a partir de pruebas testimoniales, documentales y periciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso, la Fiscalía General de la República subrayó que las investigaciones continúan para identificar y presentar ante la justicia a otros miembros de la organización criminal. Las autoridades mantienen vigilancia en los principales corredores logísticos del país para prevenir hechos similares y resguardar la integridad de los trabajadores del sector transporte.

El caso ha generado atención por la magnitud de los hechos y las repercusiones para el comercio interno. Las acciones impulsadas por la FGR y el trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las carreteras nacionales.

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