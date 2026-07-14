Marina Dal Poggetto habló sobre el dato de inflación de junio: “Es más fácil bajar del 200% al 30% que del 30% al dígito”

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que uno de los principales desafíos de la economía argentina continúa siendo la persistencia de la inflación en los servicios, que avanza a un ritmo superior al de los bienes y mantiene elevada la presión sobre los ingresos de los hogares.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, la directora de Eco Go explicó que la dinámica actual de los precios muestra una diferencia marcada entre los distintos componentes de la inflación.

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“Lo que está subiendo por encima de la inflación son los precios de los servicios, no solamente los regulados, sino también los servicios no regulados”, señaló Dal Poggetto. En ese sentido, detalló que los últimos registros muestran que “los precios de los servicios regulados subieron 2,3, los precios de los servicios en general subieron 2,9 y los precios de los bienes subieron 1,4”.

Según la economista, esa diferencia refleja que “los servicios están subiendo al doble que los bienes”, una dinámica que atribuyó principalmente a la persistencia de mecanismos de actualización automática que todavía mantienen la inercia inflacionaria.

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Dal Poggetto explicó que la indexación mantiene la inercia inflacionaria y dificulta bajar la inflación de servicios (Infobae en Vivo)

La inflación de servicios y el impacto sobre los ingresos

Dal Poggetto sostuvo que el problema central es que la economía todavía no logró quebrar la indexación de determinados precios. “En la medida que vos tenés algunos mecanismos de indexación, los servicios suben con la inflación pasada, se ajustan todos los meses. Y esa inercia es la que el Gobierno no ha logrado romper”, explicó.

Para la economista, esa dinámica tiene un impacto directo en el presupuesto familiar porque muchos de los gastos que más pesan en la vida cotidiana están vinculados a servicios. “La cuota de la escuela, la prepaga, las expensas, los alquileres, la telefonía... los servicios están subiendo sistemáticamente por encima de la inflación”, enumeró.

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El problema, agregó, es que los ingresos no acompañan ese ritmo. “Los ingresos no están subiendo por encima de la inflación, están subiendo o empatando la inflación”, afirmó.

Al analizar la evolución del poder adquisitivo, Dal Poggetto remarcó que el impacto no es igual para todos los hogares debido a las diferencias en las estructuras de consumo. “El salario real no subió. Entonces hay una discusión sobre qué es lo que pasa con la inflación de cada uno”, señaló.

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La economista sostuvo que los servicios regulados subieron 2,3%, los servicios en general 2,9% y los bienes 1,4%

El crédito, el endeudamiento y la mora de los hogares

Durante la entrevista, la economista también analizó la situación del sistema financiero y el crecimiento del endeudamiento de las familias. Según explicó, el nuevo esquema monetario generó una mayor disponibilidad de pesos en los bancos, pero todavía no logró traducirse en una expansión equilibrada del crédito.

“El Banco Central decidió empezar a comprar dólares y compró muchos dólares. La contracara de esa compra fue una remonetización de la economía. Esos pesos están yendo de alguna forma a los depósitos”, explicó. Sin embargo, señaló que “lo que no hay del otro lado, como contracara del apretón monetario, es demanda de crédito”.

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En ese escenario, describió una situación en la que existe una dificultad tanto para quienes buscan financiamiento como para las entidades que intentan colocarlo. “Los que quieren crédito, los bancos no les quieren prestar, y a los que les quieren prestar no quieren crédito”, resumió.

Dal Poggetto alertó además por el aumento de la carga financiera sobre los hogares. “Para un nivel de endeudamiento parecido al que tenías en 2018, la carga en la deuda es prácticamente el doble”, afirmó. Según sus datos, sumando crédito bancario y no bancario, la deuda de los hogares pasó a representar cerca del 30% de sus ingresos, frente a niveles cercanos al 15% en otro momento.

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Marina Dal Poggetto afirmó que los ingresos no crecen por encima de la inflación y que el salario real no subió (Infobae)

Uno de los factores que explicó ese fenómeno fue la expansión del crédito fuera del sistema bancario tradicional. “El crédito no bancario en Argentina pasó de ser el 15% del crédito para consumo en 2024 a ser el 25%”, indicó.

Para la economista, parte de ese crecimiento llegó a sectores con poca experiencia financiera. “Está entrando en sectores que estaban fuera del mercado crediticio, muchos jóvenes, que es donde está el grueso de la mora porque no tienen cultura crediticia”, sostuvo. Según detalló, “la mora en ese sector llega al 38%”.

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La estabilización y el desafío de convertirla en crecimiento

Al evaluar el proceso económico actual, Dal Poggetto destacó que los programas de estabilización suelen requerir tiempo y advirtió que la etapa más compleja es reducir la inflación desde niveles moderados hacia cifras más bajas.

“Es difícil pasar de un esquema de alta inflación a un esquema de baja inflación. Generalmente, los programas de estabilización tardan varios años”, explicó. Y agregó: “Es muy fácil bajar del 200% al 30%. Es más difícil bajar del 30% al dígito”.

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Respecto al rumbo del Gobierno, reconoció que Javier Milei mantiene una postura clara en materia fiscal, pero planteó el desafío pendiente: transformar la estabilización en crecimiento económico.

Marina Dal Poggetto afirmó que los ingresos no crecen por encima de la inflación y que el salario real no subió (Infobae en Vivo)

“Milei tiene convicciones muy claras en términos de consolidación fiscal, consistencia fiscal y el rol del Estado. El punto es cómo lográs que este proceso de estabilización se termine transformando en un proceso de crecimiento”, señaló.

En ese sentido, puso en duda la distancia entre los anuncios de inversión y la llegada efectiva de capitales. “Hay anuncios de inversión por casi 140 mil millones de dólares, pero el compromiso de inversión en los próximos dos años son 6 mil millones”, explicó.

También alertó que la caída de la recaudación y el ajuste fiscal generan un efecto contractivo sobre la economía. “Te está obligando a una contracción del Estado, Nación y provincias, es un ajuste fiscal que se torna todavía más contractivo”, afirmó.

Educación financiera y el problema de fondo

Sobre el crecimiento del endeudamiento, Dal Poggetto coincidió en la importancia de mejorar la educación financiera, aunque consideró que no alcanza como única respuesta.

“Todo bien con la educación financiera, pero el Gobierno pone el foco ahí para que todos miremos, pero los otros cuatro puntos son muy relevantes”, sostuvo.

Para la economista, detrás del aumento del crédito y la mora también aparecen factores estructurales como la precarización laboral, la evolución de los ingresos y la dificultad de muchas familias para sostener sus gastos en un escenario donde los servicios continúan ganando peso dentro del presupuesto.

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