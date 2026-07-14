Ministerio de Hacienda de Costa Rica destaca superávit primario por sexto año consecutivo y asegura que mejora la confianza de los mercados

El Ministerio de Hacienda informó que Costa Rica registró un superávit primario de ₡293.641 millones (USD 647,1 millones) entre enero y mayo de 2026, el sexto consecutivo para ese periodo. Cortesía

El Ministerio de Hacienda informó que las finanzas públicas de Costa Rica mantienen una trayectoria de consolidación fiscal, al registrar un superávit primario de ₡293.641 millones (USD 647,1 millones) durante los primeros cinco meses de 2026. Según la institución, el resultado refleja que, por sexto año consecutivo, los ingresos del Gobierno Central superaron el gasto primario en el periodo comprendido entre enero y mayo.

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales alcanzaron ₡3,056,747 millones (USD 6,737.4 millones), equivalentes al 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto primario sumó ₡2,763,105 millones (USD 6,089.9 millones), cifra equivalente al 5.2% del PIB. La diferencia entre ambos rubros permitió obtener un superávit primario de ₡293,641 millones (USD 647.1 millones), equivalente al 0.5% del PIB.

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El informe también señala que la razón de deuda pública con respecto al PIB se ubicó preliminarmente en 60.5% al cierre de mayo. De ese total, el 47.2% corresponde a deuda interna y el 13.2% a deuda externa.

Hacienda destacó además una mejora en la percepción internacional sobre la economía costarricense. El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de Costa Rica se situó en 126 puntos básicos a mayo de 2026, una reducción acumulada de 271 puntos básicos respecto a mayo de 2022. Según la institución, este comportamiento refleja un fortalecimiento de la confianza de los inversionistas internacionales y una disminución del riesgo soberano del país.

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Pese a los resultados positivos, el Ministerio reconoció que los ingresos acumulados de ₡3,056,747 millones (USD 6,737.4 millones) presentan una ligera disminución equivalente al 0,1% del PIB en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, sostuvo que el comportamiento observado representa una mejora respecto a los primeros meses del año y confía en que las medidas de fortalecimiento de la recaudación comiencen a reflejarse durante el segundo semestre.

Según Hacienda, los ingresos del Gobierno Central ascendieron a ₡3,06 billones (USD 6.737,4 millones), mientras que el gasto primario fue de ₡2,76 billones (USD 6.089,9 millones) durante los primeros cinco meses del año. Universidad de Costa Rica

El viceministro de Egresos, Luis Molina, atribuyó los resultados a una política de disciplina fiscal y de contención del gasto corriente.

“Alcanzar seis años consecutivos con superávit primario durante los primeros cinco meses del año no es producto del azar, sino del resultado de una gestión fiscal responsable y disciplinada. Hemos contenido el crecimiento del gasto corriente mientras fortalecemos el gasto de capital, orientando los recursos hacia proyectos productivos y ejecutándolos con mayor eficiencia. Una Hacienda que administra con orden y prioriza la inversión es la herramienta más sólida para mejorar, de manera sostenible, la calidad de vida de las personas”, afirmó.

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Por su parte, el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, aseguró que la administración espera que las acciones de control implementadas durante este año comiencen a reflejarse en una mayor recaudación tributaria a partir de junio.

“Seguimos trabajando en fuertes acciones de control. Esperamos que a partir de junio podamos ver reflejados en la recaudación los primeros efectos de las medidas que estamos tomando. Mantendremos nuestra lucha frontal contra la evasión y el contrabando, porque cada colón adicional recaudado de manera eficiente, transparente y justa se traduce en más servicios, obra pública y bienestar para la ciudadanía”, indico.

Aunque los ingresos acumulados muestran una leve caída frente al mismo periodo de 2025, Hacienda confía en que las medidas de control tributario impulsen una mayor recaudación durante el segundo semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos divulgados por Hacienda muestran que Costa Rica ha mantenido superávits primarios desde 2021 durante el periodo enero-mayo. No obstante, el balance financiero continúa siendo deficitario debido al peso del pago de intereses de la deuda pública, que representan alrededor del 1,8% del PIB.

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En materia de endeudamiento, las cifras reflejan que, tras alcanzar un mínimo de 58.9% del PIB en 2024, la deuda volvió a incrementarse hasta 60.4% en 2025 y 60.5% a mayo de este año. Aun así, el Gobierno destaca que la composición del endeudamiento ha mejorado al reducirse la participación de la deuda externa y fortalecerse las condiciones de financiamiento.

El reporte forma parte del seguimiento mensual que realiza el Ministerio de Hacienda sobre la evolución de las finanzas públicas y servirá como referencia para evaluar el comportamiento de la recaudación y del gasto durante la segunda mitad del año, en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene como prioridad preservar la sostenibilidad fiscal y continuar reduciendo la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales.

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