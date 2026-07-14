El Salvador

El Salvador prioriza conectividad digital, transporte y energía en la nueva fase política con la Unión Europea

La primera reunión del Comité del Pilar Político en Bruselas activó una agenda de cooperación regional tras la entrada en vigor del acuerdo en mayo de 2024, con foco en inversión e integración centroamericana

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Centroamérica y la Unión Europea dieron un nuevo impulso a la alianza de trabajo conjunto entre estas dos regiones, al celebrar la primera reunión del Comité del Pilar Político del Acuerdo de Asociación (AdA) que mantienen ambos bloques de países, con vistas a ampliar su relacionamiento y caminar juntos en rutas de desarrollo y de bienestar común. Video cortesía.

El Salvador, la Unión Europea y Centroamérica abrieron en Bruselas una nueva etapa de trabajo político conjunto con la primera reunión del Comité del Pilar Político del Acuerdo de Asociación.

En ese marco, el país centroamericano puso el foco en conectividad digital, transporte y energía para ampliar la cooperación regional.

El encuentro se celebró en Bélgica y dio impulso al Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, que opera sobre tres pilares: intercambio comercial, diálogo político y cooperación. El tratado entró en vigor en mayo de 2024, después de la ratificación plena de todos los países participantes.

La representación salvadoreña estuvo a cargo de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, quien encabezó el diálogo sobre tres áreas que el Gobierno considera estratégicas para El Salvador y para el istmo: infraestructura digital, movilidad y energía. Esos sectores también forman parte de Global Gateway, la estrategia de inversiones promovida por la UE.

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Alcance del acuerdo entre Centroamérica y la Unión Europea

“El Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea” busca expandir y diversificar el intercambio de mercancías, facilitar el comercio e incrementar las inversiones con uno de los mercados de mayor peso a escala global. También prevé una cooperación más intensa en áreas de interés compartido para reforzar estrategias de bienestar y desarrollo.

El Salvador y la Unión Europea reabren el diálogo en Bruselas: Adriana Mira, Global Gateway y una agenda de conectividad, energía y transporte (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador y la Unión Europea reabren el diálogo en Bruselas: Adriana Mira, Global Gateway y una agenda de conectividad, energía y transporte (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La reunión del Comité del Pilar Político marcó, según el planteo oficial, una fase de mayor acercamiento entre las dos regiones. La agenda apunta a promover valores comunes, fortalecer los espacios multilaterales y atender desafíos compartidos como la seguridad y el medio ambiente.

“La valiosa agenda de inversiones del Global Gateway ha convertido a la Unión Europea en un actor clave en los procesos de transformación nacional, pero también de la región, en áreas como transición climática y energía, sector digital, transporte sostenible, salud, educación e investigación”, afirmó Mira.

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La agenda digital de El Salvador

En el frente digital, Mira destacó la implementación de la Estrategia Regional Digital. La iniciativa ha permitido fortalecer los marcos de gobierno en línea, la digitalización de servicios públicos, la ciberseguridad y la interoperabilidad entre países centroamericanos.

Ese componente regional se vincula con una de las prioridades expuestas por El Salvador ante sus socios europeos: profundizar la conectividad como herramienta de integración y modernización estatal. La estrategia también se apoya en proyectos respaldados por la UE en áreas tecnológicas y de infraestructura.

Energía y transporte en la integración regional

En materia energética, la viceministra sostuvo que Centroamérica avanza en la consolidación de una integración regional orientada a reforzar la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad de los sistemas eléctricos. La hoja de ruta incluye eficiencia energética, ampliación del acceso universal a la energía para poblaciones rurales y de difícil acceso, incorporación de fuentes renovables y búsqueda de nuevas alternativas con uso responsable del recurso.

Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, en marcha desde mayo de 2024: comercio, valores comunes y la apuesta salvadoreña por digitalización y ciberseguridad (captura de pantalla)
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, en marcha desde mayo de 2024: comercio, valores comunes y la apuesta salvadoreña por digitalización y ciberseguridad (captura de pantalla)

Sobre transporte, movilidad y logística, la funcionaria señaló que la región sigue desarrollando el Plan Maestro Regional 2035, definido como una hoja de ruta para fortalecer la conectividad regional y consolidar la integración económica. A esa agenda se suma la modernización de los puestos fronterizos integrados.

La modernización de esos pasos fronterizos busca una gestión más ágil y eficiente, con reducción de tiempos de despacho de mercancías y de tránsito de personas. El objetivo es mejorar las condiciones para el comercio, la inversión y la integración regional.

El pedido de continuidad del respaldo europeo

A partir de esos avances, la funcionaria pidió a la UE mantener el acompañamiento a este tipo de iniciativas para seguir desarrollando infraestructura estratégica, optimizar la movilidad urbana y dinamizar la conectividad en los principales polos económicos. Según expuso, ese respaldo también puede impulsar el desarrollo local, el turismo y el flujo de capitales.

“Esta asociación birregional está dando grandes resultados, generando beneficios concretos y contribuyendo al proceso de transformación de El Salvador y al desarrollo de la región centroamericana. Por ello, debemos continuar trabajando de manera conjunta y profundizar la colaboración en áreas estratégicas de beneficio mutuo, sobre la base de la amistad, el entendimiento y el diálogo constructivo”, expresó Mira.

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