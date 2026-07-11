El Salvador

El Salvador: Sentencian a 97 miembros de estructura criminal e imponen castigos de hasta 60 años

Integrantes de la estructura Francis Locos Salvatruchos recibieron sentencias diferenciadas por su grado de liderazgo y delitos relacionados con armas, según el fallo divulgado por Centros Judiciales

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Manos de personas con esposas de metal detrás de barrotes de celda, con ropa blanca y una pared de cemento al fondo
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 97 integrantes de la MS-13 de la clica Francis Locos Salvatruchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra un total de 97 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), pertenecientes a la clica Francis Locos Salvatruchos, y estableció penas de hasta 60 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, según la información oficial divulgada este viernes por Centros Judiciales.

De acuerdo con la resolución judicial, entre los condenados figura Víctor Alfonso Arias, conocido como alias “Infierno”, identificado como corredor del programa Cabañas. Arias recibió una condena de 60 años de prisión. Por su parte, Immer de Jesús Molina, señalado como encargado de base de la estructura criminal, fue sentenciado a 45 años de prisión.

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El fallo también contempla penas para otros miembros de la organización. Según el reporte de Centros Judiciales, 17 homeboys recibieron 45 años de prisión. Entre ellos, Guillermo Gustavo Martel Benítez y Óscar Antonio Rodríguez Gómez obtuvieron, además, 15 años adicionales por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Persona con camiseta y pantalón blancos, esposas de metal en ambas muñecas, y brazos y manos con tatuajes negros de diseños geométricos.
La sentencia fijó penas de hasta 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública en Cabañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas adicionales

El tribunal impuso también 15 años adicionales a Carlos Enrique Rosa Rodríguez, homeboy de la estructura, por el mismo delito vinculado a armas de fuego, y diez años más por posesión y tenencia con multas de tráfico. Según la información oficial, se estableció que el uso y posesión de armas constituía una agravante dentro de la estructura delictiva.

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La sentencia incluye a 16 pandilleros identificados con el rango de chequeos, quienes deberán cumplir 30 años de prisión. Entre ellos, Kevin Ernesto Cruz Sánchez recibió 15 años adicionales por armas y diez años más por posesión y tenencia con multas de tráfico. Centros Judiciales precisó que el tribunal consideró la jerarquía interna de la pandilla para delimitar las penas.

En la resolución se menciona también a Roberto Carlos Arias Mendoza, sentenciado a 15 años adicionales por armas de fuego y otros 15 años por tenencia, portación, adquisición o conducción ilícita de armas de guerra.

Piernas y pies de varias personas, algunas con grilletes metálicos en los tobillos, con pantalones cortos blancos, calcetines blancos y zapatos blancos en un suelo brillante.
Las condenas por armas de fuego elevaron varias penas de integrantes de la MS-13 por tenencia, portación, conducción y posesión ilícita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el proceso judicial identificó a 23 pandilleros con los rangos de observación y paro, a quienes se les impusieron 30 años de prisión. Entre los condenados figura Jonás Sibrián Durán, quien enfrenta diez años más por posesión y tenencia con multas de tráfico, y 20 años adicionales por el delito de provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares.

Además, la información de Centros Judiciales detalla que 39 personas con el rango de colaboradores recibieron 25 años de prisión. A cinco de estos colaboradores se les agregaron diez años adicionales por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, vinculando su participación a actividades relacionadas con la logística y el soporte financiero de la estructura criminal.

De acuerdo con la sentencia, la operación de la clica Francis Locos Salvatruchos se extendía por distintos sectores del departamento de Cabañas. El tribunal fundamentó el fallo en la gravedad de los delitos cometidos y el impacto de las actividades de la pandilla en la paz pública, de acuerdo con el criterio de Centros Judiciales.

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