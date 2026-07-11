Honduras: Conductor muere tras caer con su vehículo desde un puente en la aldea Mateo

Nelson Díaz Sánchez perdió la vida tras caer con su vehículo desde un puente en Mateo. (FOTO: La Tribuna)

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes dejó como resultado la muerte de un conductor luego de que su vehículo cayera desde un puente ubicado en la aldea Mateo, municipio del Distrito Central.

La víctima fue identificada por las autoridades como Nelson Díaz Sánchez, de 32 años de edad, residente de la colonia Loarque de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía en su automóvil cuando, por razones que todavía están bajo investigación, perdió el control de la unidad y cayó desde la estructura.

Tras precipitarse desde el puente, el vehículo terminó en el río ubicado en la zona, donde posteriormente fue localizado por los cuerpos de emergencia.

Equipos de rescate llegaron al lugar

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector tras recibir la alerta del accidente.

Los equipos de emergencia realizaron las labores necesarias para recuperar el cuerpo del conductor y retirar el vehículo del lugar donde quedó tras la caída.

PUBLICIDAD

Debido a las condiciones del accidente, las labores de rescate requirieron la intervención de personal especializado.

Las autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho.

Bomberos y policías realizaron labores de rescate en la zona del accidente. (FOTO: La Tribuna)

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil antes de caer desde el puente.

Especialistas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones correspondientes para reconstruir los últimos momentos antes del accidente.

Entre los elementos que serán analizados se encuentran las condiciones de la carretera, la visibilidad en la zona y otros factores que pudieron influir en el percance.

PUBLICIDAD

Las autoridades esperan que las diligencias permitan establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Llamado a la prevención vial

Tras este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para mantener precaución al circular durante la noche o en sectores con poca iluminación.

Además, recomendaron respetar los límites de velocidad y conducir con mayor atención en zonas donde existen puentes, curvas o condiciones que puedan representar riesgos.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de emergencias atendidas por los cuerpos de socorro en Honduras.

El automóvil terminó en un río luego del accidente ocurrido durante la madrugada. (FOTO: La Tribuna)

La muerte de Nelson Díaz Sánchez causó consternación entre personas cercanas y vecinos de la zona donde residía.

Las autoridades correspondientes continuarán con el proceso de investigación y los trámites legales relacionados con el accidente.

Mientras tanto, los organismos de emergencia insisten en la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial para evitar tragedias similares en las carreteras del país.

PUBLICIDAD

Según la portavoz de la institución, Riccy Montoya, la cifra de víctimas mortales en lo que va de 2026 ascendió a 1,033, superando la barrera de las mil muertes.

La funcionaria detalló que el país registra 29 fallecidos más por accidentes viales en comparación con el mismo período de 2025, lo que refleja un incremento en la siniestralidad. Ante este panorama, la DNVT mantiene operativos de control en diferentes puntos del territorio nacional para reforzar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y prevenir nuevos hechos lamentables.

Como parte de estas acciones, las autoridades reportaron más de 2,800 licencias de conducir decomisadas por diversas infracciones, además de sancionar a 105 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. La institución reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar conducir en estado de ebriedad y actuar con responsabilidad, al recordar que la mayoría de los accidentes de tránsito pueden prevenirse.

PUBLICIDAD