Crimen y Justicia

Crimen de la jubilada en Córdoba: investigan si los asesinos usaron su celular para fingir que seguía con vida

El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida este lunes. Sin embargo, un vecino aseguró haberla visto por última vez el miércoles de la semana pasada

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La casa en donde fue encontrado el cuerpo de la víctima (Facebook: info.sur)
La casa en donde fue encontrado el cuerpo de la víctima (Facebook: info.sur)

Luego de que el cuerpo de Cristina Trejo (84) fuera encontrado en su vivienda de la ciudad de Córdoba, los investigadores plantearon la sospecha de que los responsables hubieran utilizado su celular después del crimen. De acuerdo con la hipótesis, se cree que habrían intentado simular que la jubilada seguía con vida tras no haber sido vista por días por sus vecinos.

En medio de la investigación para esclarecer cómo fue asesinada, un vecino aseguró que había recibido mensajes supuestamente enviados por la víctima, tras haberle preguntado cómo se encontraba. Según trascendió, la mujer habría justificado su falta de respuesta con una falla del celular.

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Sin embargo, el hallazgo del cuerpo se dio cerca de las 21:30 horas del lunes, en su casa ubicada sobre la calle Uritorco al 3600, en el barrio Ameghino Sur. Todo se desencadenó a partir de un llamado realizado por un vecino, quien alertó a las autoridades sobre los días que habían pasado sin ver a su vecina y por un fuerte olor a gas que emanaba del domicilio.

A raíz de esto, el personal de Bomberos ingresó al inmueble a través de una ventana, debido a que la vivienda se encontraba completamente cerrada. Fue así que se encontró el cuerpo sin vida de la mujer debajo de una cama.

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Todavía se esperan los resultados de la autopsia
Todavía se esperan los resultados de la autopsia

Durante la inspección, los investigadores constataron que la jubilada presentaba múltiples golpes y lesiones en la nuca, además de manchas de sangre en el dormitorio y en otro ambiente de la casa.

De acuerdo con la reconstrucción del medio local Vía País, la escena no exhibía el desorden típico de un robo, aunque se detectó la ausencia del teléfono celular de la víctima. Este fue considerado un elemento clave para reconstruir las últimas horas y establecer quiénes pudieron estar en la vivienda.

Hasta el momento, la principal hipótesis apuntaría a que el ataque habría ocurrido varios días antes del descubrimiento del cadáver. No obstante, esa circunstancia deberá ser precisada mediante la autopsia y los peritajes ordenados por la Justicia.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, a cargo del fiscal Víctor Chapero, que dispuso la realización de la autopsia, la recolección de pruebas dentro de la vivienda y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

asesinaron a una jubilada de 84 años en Córdoba
El barrio en el que vivía la jubilada

Mientras que los investigadores intentan determinar si el hecho estuvo vinculado con un robo, quiénes ingresaron al domicilio y qué sucedió en los días previos al hallazgo del cuerpo, informaron que la causa continuaría sin personas detenidas.

De acuerdo con los vecinos de la zona, la mujer era reconocida en el barrio por su solidaridad y por asistir frecuentemente a personas en situación de calle, a quienes brindaba alimentos y ayuda. Residía sola y, por el momento, solo se logró localizar a una hermana que vive en Buenos Aires.

“La mujer trabajaba en una fundación y solía hacer pasar gente para darle de comer o entregarle cosas”, contaron sobre las actividades que realizaba, aunque aclararon que no existirían sospechas de que el crimen esté vinculado a su actividad solidaria. “Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza”, afirmaron.

En línea con esto, Leandro, el vecino que dio aviso a las autoridades, contó a Cadena 3 que “desde el miércoles no tenían noticias de la mujer”. Además, la describió como “totalmente amigable” y resaltó la cercanía que mantenía con los vecinos: “Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros”.

Respecto a las causas de muerte, las fuentes oficiales de la investigación precisaron que aún se aguardan los resultados de la autopsia, aunque se observaron golpes en la nuca de la víctima que consideraron que podría haber sido un factor determinante.

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