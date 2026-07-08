Detuvieron a un sospechoso tras el robo de 30 millones de pesos a un veterinario en Entre Ríos

Efectivos policiales realizaron allanamientos en el barrio Quinto Cuartel de Victoria tras la denuncia del robo millonario

Detuvieron a un joven de 25 años en la ciudad de Victoria, ubicada en la provincia de Entre Ríos, por la desaparición de una importante suma de dinero. La investigación comenzó luego de la denuncia de un reconocido veterinario que advirtió el robo de 30 millones de pesos en su domicilio.

Se notificó del hecho el sábado 4 de julio y generó conmoción en la comunidad local. La víctima, además de ejercer como veterinario de las Siete Colinas, se dedica a la compra y venta de hacienda. El reclamo activó un operativo policial que incluyó diversas tareas de inteligencia para localizar al presunto autor.

PUBLICIDAD

El lunes siguiente, personal policial localizó al sospechoso en un hospedaje del barrio Quinto Cuartel de Victoria. En este marco, el delito generó preocupación entre los vecinos donde el sospechoso fue aprehendido.

Durante el procedimiento en la habitación, se incautaron 800.000 pesos en efectivo. Esta suma quedó incorporada a la causa judicial, a fin de determinar si se corresponde con el dinero robado. Los investigadores buscan ahora establecer el destino del resto del botín, ya que la mayor parte de la suma permanece sin aparecer.

PUBLICIDAD

El joven de 25 años sospechoso por el robo de 30 millones de pesos al reconocido veterinario de Entre Ríos

Según fuentes vinculadas a la investigación, el detenido tiene antecedentes por delitos de características similares, lo cual refuerza la hipótesis de que podría tratarse de un hecho planificado y no de un robo al azar. La policía continúa trabajando para determinar si existen más personas involucradas, dado el volumen del dinero desaparecido y el perfil del sospechoso.

En cuanto a la posible condena que enfrentaría el acusado, el Código Penal argentino establece penas de 1 a 6 años de prisión para el robo simple, mientras que el robo agravado —por uso de armas, participación de varias personas o efracción— puede elevar la sanción hasta 15 años de prisión, según las circunstancias comprobadas en la investigación.

PUBLICIDAD

La Policía de Entre Ríos mantiene activa la investigación y no descarta nuevas detenciones, mientras la comunidad de Victoria sigue atenta a los avances en un caso que expone tanto la vulnerabilidad de ciertos sectores profesionales como los desafíos en materia de seguridad urbana.

Recuperaron una moto valuada en 10 mil dólares en Entre Ríos

Efectivos del Destacamento San Cipriano lograron recuperar este martes una motocicleta valuada en casi 10 mil dólares que había sido robada en la ciudad de Concepción del Uruguay. El hallazgo se produjo durante un recorrido preventivo en un camino rural ubicado a unos cuatro kilómetros al oeste de la Autovía Artigas, en la provincia de Entre Ríos.

PUBLICIDAD

Según confirmaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17hs, cuando los uniformados detectaron un bulto sospechoso entre las malezas, sobre el margen norte de un camino vecinal. Al inspeccionar el lugar, constataron que se trataba de una motocicleta de alta cilindrada, marca QJ Motor, modelo SRT 700, color gris.

El vehículo conservaba la chapa patente colocada, aunque se encontraba visiblemente doblada, una maniobra que los investigadores atribuyen a un intento por dificultar la identificación del vehículo. La verificación de las numeraciones del cuadro y del motor permitió establecer que la moto tenía un pedido de secuestro vigente, por una denuncia de robo radicada días antes en la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, el propietario, un hombre de 60 años, había estacionado el vehículo frente a un domicilio de calle Güemes el pasado 1 de julio. Dos días después, al advertir la sustracción, formalizó la denuncia ante las autoridades.

Tras el hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias de rigor sobre la motocicleta para preservar posibles indicios y asegurar la cadena de custodia del rodado. Una vez concluidas las actuaciones judiciales correspondientes, el vehículo será restituido a su legítimo propietario.

PUBLICIDAD