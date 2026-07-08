Misión del Vaticano llegó a Uruguay por la visita de León XIV: buscan sumar una ciudad fronteriza con Argentina

La Iglesia Católica uruguaya está a la espera de la confirmación oficial de la llegada del papa León XIV al país. Y, como preparación del terreno, algunos departamentos recibieron una delegación del Vaticano al tiempo que se acondicionan plazas para tener todo listo.

Las autoridades eclesiásticas del país pretenden que, además de Montevideo y Florida, el santo padre visite Paysandú, un departamento del litoral uruguayo limítrofe con Argentina. Es por esto que una misión de avanzada estuvo en la basílica de ese departamento, informó este martes el diario El País.

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La delegación estuvo encabezada por el nuncio apostólico Gianfranco Gallone, y también estuvo integrada por un cura, dos laicos y un integrante del servicio de prensa del Vaticano. Esta misión también visitó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El papa León XIV celebra su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La próxima semana, en tanto, llegará al país Yago de la Cierva, un periodista y profesor español que coordinó el reciente viaje del papa por España, de acuerdo a lo que consignó ese diario uruguayo. Estará en Uruguay para mantener un encuentro con representantes de la prensa para conversar sobre la llegada del líder dela Iglesia Católica.

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Los detalles definitivos de la llegada de León XIV se conocerán después del 20 de julio. Pero en la iglesia de Uruguay se maneja como firme posibilidad que el papa arribará el viernes 6 de noviembre a Montevideo y se hospedará en la residencia del nuncio, informó El País. Al día siguiente, está previsto que vuele a Paysandú y que regrese a Montevideo para celebrar una multitudinaria misa en el Estadio Centenario. El domingo 8, en tanto, irá a Florida, donde celebrará la tradicional festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patronal del Uruguay. Ese mismo día el papa dejará el país.

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el jefe de Policía departamental también participaron de la visita de las autoridades de la Santa Sede, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Según consignó este medio, lo que se analizó en la visita es que se realice una misa en ese departamento ese sábado por la mañana.

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La zona del obelisco de ese departamento es uno de los posibles lugares para que el papa celebre la misa. Esa área es muy amplia, pero hay un aspecto que las autoridades deben tener en cuenta: el lugar suele ser afectados por las crecientes del Río Uruguay, habituales en esa fecha. Un anfiteatro del departamento es otra de las opciones.

Por la cercanía con Argentina (y especialmente con Colón) se espera que lleguen muchas personas desde ese lugar. Se estima que a la misa podrían estar más de 100.000 personas.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Además, la Intendencia de Florida –encabezada por Carlos Enciso– ordenó la intervención de diferentes espacios públicos preparando la llegada del Papa. En la Plaza Asamblea, ubicada frente a la catedral del departamento, se retiraron las palmeras que estaban dañadas por el picudo rojo. En las últimas horas estos ejemplares se retiraron, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

La Iglesia Católica uruguaya pretende que el pontífice también visite Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo en el que la comunidad religiosa realiza varias obras sociales.

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Legisladores de distintos partidos políticos pretenden que el papa visite el Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo. Pero esto no está confirmado.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

Los otros países de la región, como Perú, también han recibido delegaciones del Vaticano, como informó Infobae. Una delegación de 14 representantes del Vaticano llegó a la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, para inspeccionar los lugares que formarían parte de la visita del papa León XIV al país, prevista para noviembre de este año. La comisión evalúa la denominada ruta del pontífice y los posibles escenarios donde se desarrollarán las actividades oficiales.

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