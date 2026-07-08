Cesar Vallejo, escritor peruano: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?”

La literatura latinoamericana está signada por fogonazos de lucidez que, lejos de envejecer, están cada vez más vigentes. Uno de esos relámpagos lo arrojó César Vallejo en la Lima de 1919. Envuelto en la bohemia, el desamparo y una sensibilidad desgarradora, el poeta escribió un verso que se lee como diagnóstico de la alienación contemporánea: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?” La frase pertenece al poema La cena miserable, publicado en Los heraldos negros.

En una época saturada de discursos sobre el progreso, la meritocracia y las crisis de la salud pública mercantilizada, la interpelación de Vallejo muerde el centro de nuestras discusiones actuales. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Y por qué nos han hecho creer que la dignidad elemental es una concesión generosa y no un derecho? El poema nos sienta a una mesa comunal que no ofrece banquete, sino amargura. Al disparar la pregunta por la espera, César Vallejo subvierte de forma brillante la lógica de la opresión.

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El poeta parece decirnos que en el sistema capitalista y colonial, que él mismo padeció y denunció, a las clases vulnerables se las educa en la gratitud hacia las migajas del poder. Al decir que esperamos “lo que no se nos debe”, el poeta ironiza con amargura revelando cómo las estructuras sociales logran que el oprimido internalice su condición y crea que el bienestar, la justicia o el pan son favores estatales. Es la máxima expresión de la orfandad y la deshumanización: no hay nada reservado para nosotros.

Para entender este verso es necesario saber que César Vallejo sufrió en carne propia la discriminación, la pobreza y, más tarde, un injusto encarcelamiento de 112 días que cambiaría su vida para siempre antes de su exilio definitivo a París. Cuando escribe Los heraldos negros, su primer libro, Vallejo es un joven provinciano impactado por la modernización periférica de Lima, el dolor de la muerte de su madre y la explotación de los trabajadores indígenas y mineros que había observado en su tierra natal.

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"Los Heraldos Negros", de César Vallejo, publicado en 1919 por la imprenta Souza Ferreyra, es uno de los hitos fundacionales de la poesía hispanoamericana moderna

La cena miserable es la respuesta visceral de un hombre que ve cómo las promesas de la modernidad excluyen sistemáticamente a las mayorías. Está en Los heraldos negros, publicado en 1919 por la imprenta Souza Ferreyra, uno de los hitos fundacionales de la poesía hispanoamericana moderna. Si bien el libro dialoga formalmente con el modernismo —corriente liderada por el nicaragüense Rubén Darío y que en Perú tuvo ecos en la obra de José Santos Chocano—, Vallejo rompe el molde desde adentro.

El poemario abandona los cisnes, las princesas y el preciosismo exótico para introducir el cuerpo sufriente, el lenguaje coloquial, la culpa existencial y el indigenismo. La importancia de este libro radica en que funciona como la transición perfecta hacia la vanguardia absoluta que el autor consolidaría tres años después con Trilce. Sin Los heraldos negros, la poesía en español no habría aprendido a hablar desde el desgarro material. En ese sentido, es un libro profundamente materialista.

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Esta idea de la deuda inexistente y la espera eterna resume a la perfección el núcleo filosófico y político de toda la producción del autor. Para Vallejo, el ser humano es un ser esencialmente desamparado, “un animal que trabaja”, como anotaría más tarde en su libro póstumo Poemas humanos. Su pensamiento —que luego lo llevaría a afiliarse al Partido Comunista Español y a comprometerse con la causa republicana— nunca fue una militancia de escritorio. Nació de la empatía pura por el dolor ajeno.

La frase de La cena miserable anticipa toda su obra posterior: el dolor humano no es una abstracción metafísica, es el albañil que cae del techo, el minero que sale de la mina y la masa que debe unirse para derrotar a la muerte. Leer hoy a César Vallejo en las pantallas de nuestros teléfonos no es un ejercicio de nostalgia literaria; es una urgencia. En una era caracterizada por el hiperindividualismo y la espectacularización del sufrimiento en redes sociales, la mesa de La cena miserable sigue puesta.

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Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, a los 46 años, un Viernes Santo con llovizna, cumpliendo de forma casi exacta su propia profecía literaria

Cambiando los gramófonos de su época por nuestros algoritmos modernos, la humanidad continúa esperando un mañana que las instituciones postergan. Vallejo no ofrece respuestas complacientes: nos obliga a hacernos cargo de la pregunta. Porque, como él mismo escribió al cierre de su poema Los nueve monstruos, frente al diseño de la indiferencia organizada, siempre nos quedará el lazo colectivo: “¡Ah! desgraciadamente, hombres humanos, / hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

¿Quién es César Vallejo?

César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de la sierra norte del Perú. Criado en una familia con profundas raíces mestizas y religiosas, estudió letras en la Universidad Nacional de Trujillo y medicina y derecho en Lima, carreras que abandonó por dificultades económicas. En su juventud trabajó en haciendas azucareras, donde fue testigo directo de la explotación de los peones indígenas, una experiencia que marcó a fuego su conciencia social.

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En 1920, tras sufrir la muerte de su madre, se vio envuelto en un conflicto político en su pueblo natal y pasó 112 días en prisión de forma injusta. Este trauma aceleró su decisión de abandonar el país de manera definitiva en 1923 rumbo a Europa, radicándose principalmente en París y realizando viajes fundamentales a la Unión Soviética y a España. Instalado en Europa, Vallejo vivió sumido en una constante precariedad material, defendiéndose de la miseria a través de la escritura.

En el plano literario, revolucionó las letras hispánicas con una obra que transitó desde el modernismo desgarrado de Los heraldos negros (1919) hasta la vanguardia lingüística más radical de Trilce (1922). Durante la década de 1930, se afilió al Partido Comunista Español y volcó su literatura hacia el compromiso político y la prosa ensayística. El poeta falleció en París el 15 de abril de 1938, a los 46 años, un Viernes Santo con llovizna, cumpliendo de forma casi exacta su propia profecía literaria.

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