“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

En la zona mixta del estadio de Atlanta, tras la dramática clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el defensor de Cristian Cuti Romero fue protagonista tanto en el campo como fuera de él. El central del Tottenham se refirió con humor y afecto a su compañero Leandro Paredes, protagonista de un intercambio de bromas que se volvió viral luego del triunfo 3-2 sobre Egipto.

La tensión que marcó el partido se trasladó a la zona de entrevistas, donde Romero y Leandro Paredes compartieron una serie de gestos que reflejaron el clima interno del plantel. Mientras el marcador central atendía a los medios y relataba el significado de abrazar a Lionel Messi al finalizar el encuentro, el volante de Boca apareció por detrás y le dio un golpe amistoso, conocido popularmente como “cortito”.

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La periodista Sofi Martínez, periodista de Telefe, rememoró una situación similar ocurrida en el gol contra Cabo Verde, cuando el mediocampista de Boca Juniors había repetido la broma. Ante la sugerencia, Romero respondió entre risas: “Me voy a vengar y le voy a sacar el poco pelo que le queda”.

EL CUTI LO VUELVE LOCO A PAREDES 😅🇦🇷



Después de que el volante responda la pregunta de @maxigrillo en zona mixta, pasó Cristian Romero por atrás y le dejó un regalito.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/ZoCXvX9z0M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2026

El ambiente distendido contrastó con la intensidad del partido. El propio Romero describió el significado del abrazo a un Messi totalmente emocionado tras la victoria: “Qué más decir de Leo. Para nosotros es todo. Tantas veces que lo vemos, desde que soy un niño, tantas veces que cayó y siempre se levantó y no queda otra que levantarse por él. Verlo así después del partido emociona, la verdad que es lo más grande que tenemos, y contento por él”, declaró el defensor.

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No tardó en llegar la revancha: unos minutos más tarde, mientras Paredes se encontraba dando una entrevista en otra parte de la zona mixta, el defensor del Tottenham se acercó y le devolvió el gesto, propinándole un cortito mientras respondía preguntas. El episodio fue captado por las cámaras y sumó un nuevo capítulo a la relación de camaradería que une a ambos futbolistas.

Consultado sobre la paciencia que requiere enfrentar a un equipo tan replegado como Egipto, Romero pasó por detrás y le dio el cortito a Paredes en plena entrevista. El volante, lejos de incomodarse, continuó su análisis del partido: “Yo creo que era lo que más queríamos transmitir, tranquilidad, porque sabíamos que iba a ser así. Creo que donde mejor nos sentíamos, donde quizás más sensaciones teníamos de que podíamos empatar, nos volvieron a hacer el gol. Entonces, levantarnos de dos golpes así, es un privilegio muy grande”, expresó el jugador de Boca Juniors ante los periodistas.

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POR QUE LE PEGABA ASÍ AL CUTI JAJSJSJJSJAJAJAaja te quiero paredes pic.twitter.com/pN9TP000Fv — the fate of vera (@verstupper) July 4, 2026

La interacción entre ambos futbolistas se enmarca en el clima de confianza y unidad que atraviesa al grupo dirigido por Lionel Scaloni. La secuencia de bromas y declaraciones refleja el nivel de complicidad interna que se mantiene aun en los momentos de máxima presión competitiva, como quedó demostrado tras la remontada frente a Egipto.

El triunfo de Argentina ante la selección africana, alcanzado gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los minutos finales, permitió al campeón defensor avanzar a la siguiente ronda y sostener su ilusión de retener la corona mundialista conseguida en Qatar 2022.

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Más allá del aura del video, el cuti maltratando a Paredes jksjksjjs pic.twitter.com/g5LkT9VgOb — gsimon (@Saimoon11) July 7, 2026

Con este resultado, Argentina logró sellar su boleto a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El partido se disputará el sábado desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadiumde Kansas City. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del compromiso que protagonizarán Inglaterra y Noruega.