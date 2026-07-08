Del Maracanazo a Messi: los récords y anécdotas que marcaron la historia de los Mundiales

Luciano Wernicke repasó en Infobae en Vivo los récords y anécdotas que marcaron la historia de los Mundiales

La pasión por el fútbol atraviesa fronteras y transforma rutinas, especialmente durante un mundial. Luciano Wernicke, escritor argentino y autor de libros sobre la historia del fútbol, compartió su mirada en Infobae en Vivo. Desde su experiencia personal y profesional, analizó el peso social de los partidos, los récords individuales, el contexto internacional y las anécdotas que marcan la memoria de aficionados en todo el mundo.

Wernicke destacó el recorrido de Egipto en la historia de los mundiales. La selección africana acumula una sola victoria en todas sus participaciones, sumando solo dos empates y varias derrotas.

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El escritor recordó que Egipto no superó la primera ronda en el torneo de Rusia 2018 y mencionó la lesión de Mohamed Salah en la final de la Liga de Campeones de ese año como un factor determinante para el rendimiento del equipo en la Copa del Mundo.

El Maracanazo de 1950 mostró el impacto social del fútbol cuando la derrota de Brasil ante Uruguay se vinculó con varias muertes por ataques cardíacos Credit: Album / Archivo ABC (Grosby)

Actuaciones históricas y récords individuales

El análisis de Wernicke abordó la evolución de los partidos y la intensidad de la actual edición del torneo. Destacó que muchos consideran este mundial como uno de los más emocionantes por la cantidad de partidos disputados con gran nivel de competitividad.

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“Los partidos son buenísimos. Yo veo, no solo los de Argentina, trato de ver todo lo que puedo porque me parecen apasionantes”, afirmó Wernicke.

El escritor puso el foco en el desempeño de Lionel Messi, resaltando los récords que el jugador alcanzó. “Ya rompió récord de partidos jugados, ya venía desde Catar, pero sigue acumulando partidos, sigue acumulando goles y lleva nueve de manera consecutiva”, señaló.

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Wernicke comparó los logros del capitán argentino con los de Just Fontaine en 1958, quien había alcanzado seis goles consecutivos. Subrayó que Messi superó ampliamente esa marca.

Entre otras cosas, Wernicke recordó la final de Suiza 1954, cuando Hungría comenzó ganando 2 a 0 a Alemania y perdió 3 a 2. En ese partido, una innovación tecnológica jugó un papel central: los tapones intercambiables en el calzado de los futbolistas alemanes, inventados por Adi Dassler.

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El Maracanazo de 1950 mostró el impacto social del fútbol cuando la derrota de Brasil ante Uruguay se vinculó con varias muertes por ataques cardíacos

Anécdotas y relatos de impacto

Wernicke aportó una serie de relatos singulares que muestran el costado humano y a veces insólito del fútbol. Uno de los casos más llamativos fue el del jugador uruguayo Höber, quien según la prensa uruguaya sufrió un infarto tras marcar un gol en el mundial de 1954.

“Lo reanimaron con respiración boca a boca, masajes cardíacos y le dieron coramina. Como no se permitían los cambios en ese entonces, jugó el alargue y hasta metió un tiro en el palo”, detalló el escritor. La anécdota ilustra la tensión y el dramatismo de aquellos partidos.

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El escritor también relató un episodio relacionado con la selección argentina en 1994. Un apostador albanés jugó a su esposa en una apuesta informal tras confiar en la victoria de Argentina contra Bulgaria. El resultado fue negativo para Argentina y la esposa decidió abandonar a su marido y quedarse con el receptor de la apuesta.

“La historia es nefasta, en eso coincido”, aclaró el entrevistado, subrayando que se trata de un hecho individual y no una responsabilidad del fútbol como fenómeno social.

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Lionel Messi sigue ampliando sus récords en los Mundiales con más partidos jugados y nueve goles consecutivos EFE/Antonio Lacerda

Fútbol, sociedad y emociones colectivas

Wernicke explicó que el fútbol, en Argentina, tiene un poder de convocatoria sin rival. “Es el único fenómeno que nos une, que no hay grieta”, sostuvo. Describió cómo, durante los partidos de la selección, las calles quedan vacías y los comercios detienen su actividad. “No hay nadie en la calle. En los bares, empleados y clientes miran el partido. En la farmacia tampoco había nadie”, relató.

El entrevistado destacó el efecto emocional que generan los partidos decisivos. Recordó la final del mundial de 1950, conocida como el Maracanazo, donde la derrota de Brasil ante Uruguay provocó la muerte de varias personas por ataques cardíacos. “En Río especialmente, pero en Brasil, según los datos históricos, hubo casi una docena de personas fallecidas por ataques cardíacos”, precisó Wernicke.

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La nota también abordó el debate sobre la responsabilidad social del fútbol ante situaciones de violencia o apuestas problemáticas. Wernicke afirmó que el fútbol es un hecho social y cultural. Aclaró que un hecho aislado, como la apuesta del albanés, no convierte al fútbol en responsable de ese tipo de conductas. “El fútbol no tiene la culpa. A lo mejor lo hubiera apostado en otro contexto”, indicó.

Emociones y liderazgo en la selección argentina

El testimonio de Wernicke incluyó referencias a la dimensión emocional del equipo nacional y de su cuerpo técnico.

Relató una anécdota sobre Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, quien se emocionó profundamente durante un encuentro casual con un exjugador y su familia. “Me abrazaba con una pasión, una fuerza y lloraba a mares como un chico”, contó Wernicke, en referencia al relato de Faggiani.

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El escritor resaltó que los jugadores y el cuerpo técnico, como Pablo Aimar, transmiten empatía y cercanía. Señaló que estas características fortalecen la unidad del grupo y potencian la identificación de la sociedad con la selección. Según Wernicke, las emociones vividas durante los mundiales trascienden la cancha y se convierten en parte de la memoria colectiva.

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