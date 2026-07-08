El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina y corrigió las previsiones de la economía mundial

El FMI mantuvo sin cambios la proyección de crecimiento para la Argentina y ratificó una expansión de 3,5% para 2026

La economía mundial perderá impulso este año en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la persistencia de la inflación y el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la Argentina, con una expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, mientras revisó las perspectivas de varias de las principales economías, con mejoras para Brasil y China y recortes para la zona euro y México.

La actualización de julio del World Economic Outlook (WEO), dado a conocer este miércoles, mostró un escenario de mayor cautela para la economía global. El organismo redujo una décima su previsión de crecimiento mundial para 2026, hasta 3%, aunque mantuvo la expectativa de una recuperación a 3,4% en 2027. En ese marco, la Argentina quedó entre los países cuyas proyecciones permanecieron sin cambios respecto de abril, a diferencia de otras economías que sí recibieron ajustes en sus estimaciones.

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El informe no dedicó un apartado específico a la economía argentina. A diferencia de otras ediciones del WEO, el documento concentró el análisis en la evolución de la actividad mundial, los efectos del contexto internacional y las modificaciones en las perspectivas para las principales economías. Para la Argentina, el Fondo sólo incorporó las proyecciones de crecimiento en el anexo estadístico y confirmó los mismos números que presentó en abril.

Según el organismo, la economía argentina crecerá 3,5% en 2026 y 4% en 2027. Las previsiones para ambos años no registraron cambios respecto de la edición anterior del informe. El cuadro estadístico también indicó que el Producto Bruto Interno cayó 1,3% en 2024 y mostró un crecimiento estimado de 4,4% en 2025.

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La previsión del FMI también se puede poner en perspectiva con otras estimaciones sobre la evolución de la economía argentina. Mientras el organismo mantuvo un crecimiento de 3,5% para 2026 y el Gobierno estimó en el Presupuesto 2026 que el PBI crecería 5%, el conjunto de analistas consultados por el REM proyectó en junio que el crecimiento será de 3% en 2026, una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Cambios en las previsiones del Fondo

La decisión del FMI cobra relevancia porque la actualización de julio sí introdujo modificaciones para una parte importante de las economías incluidas en el informe. En algunos casos, el organismo mejoró las perspectivas de crecimiento como consecuencia de una evolución más favorable de la actividad. En otros, redujo las estimaciones por el impacto del contexto internacional y el deterioro de las condiciones económicas.

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El organismo redujo la previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026 y advirtió sobre los riesgos asociados a la inflación y los precios de la energía REUTERS/Johannes P. Christo

A nivel mundial, el FMI estimó que la economía crecerá 3% en 2026, una décima menos que en la proyección difundida en abril. Para 2027 mantuvo una expansión de 3,4%. El organismo explicó que la actividad mostró capacidad de resistencia pese al aumento de la incertidumbre internacional, aunque advirtió que persisten riesgos asociados a la evolución del conflicto en Medio Oriente, los precios de la energía, la inflación y las condiciones financieras.

El documento también proyectó una aceleración de la inflación mundial respecto de las previsiones anteriores. Para 2026 calculó un aumento promedio de 4,7%, mientras que en las economías avanzadas estimó una inflación de 3% y en los mercados emergentes y países en desarrollo, de 5,8%.

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Ganadores y perdedores de la actualización

Las modificaciones introducidas por el FMI dejaron un grupo de economías con mejores perspectivas y otro con revisiones negativas.

Entre los principales ganadores apareció Brasil. El organismo elevó su proyección de crecimiento para 2026 hasta 2,4%, lo que implicó una mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril. También ajustó al alza la estimación para 2027, que quedó en 2,2%, dos décimas por encima de la previsión anterior.

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China también recibió una revisión positiva. El FMI elevó la expectativa de crecimiento para 2026 hasta 4,6%, dos décimas más que en abril, mientras que para 2027 proyectó una expansión de 4,1%, una décima superior a la estimación previa.

El Reino Unido integró el grupo de países con correcciones favorables. El organismo incrementó en dos décimas la previsión para 2026, que quedó en 1%, mientras mantuvo sin cambios la correspondiente a 2027.

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En el otro extremo, la zona euro figuró entre los principales perjudicados por la revisión. El FMI redujo la previsión de crecimiento para 2026 hasta 0,9%, dos décimas menos que en abril.

Otro de los países que recibió un ajuste negativo fue México. El organismo redujo cuatro décimas la proyección de crecimiento para 2026, que pasó a 1,2%, y también disminuyó la previsión correspondiente a 2027.

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En el caso de Estados Unidos, prácticamente no hubo cambios. El FMI mantuvo la estimación de crecimiento para 2026 en 2,3% y sólo realizó una corrección marginal para el año siguiente.

Los factores que explican el escenario global

El organismo sostuvo que la economía mundial continúa atravesada por un contexto de elevada incertidumbre. Entre los principales factores mencionó el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los mercados energéticos, además de la persistencia de presiones inflacionarias que obligan a numerosos bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas.

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El informe señaló que el incremento de los precios de la energía elevó las expectativas de inflación y contribuyó a que las tasas de interés permanezcan altas durante más tiempo. También advirtió que los elevados niveles de deuda pública y el mayor costo del financiamiento reducen el margen de acción de numerosos gobiernos.

En el capítulo dedicado a los mercados financieros, el FMI indicó que el sistema mostró una capacidad de resistencia mayor a la prevista inicialmente. Según el organismo, las ganancias corporativas y el buen desempeño de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial sostuvieron las cotizaciones bursátiles pese al aumento de la incertidumbre geopolítica.

El Fondo también observó que las condiciones financieras continuaron siendo relativamente favorables y que los flujos de inversión hacia mercados emergentes se estabilizaron después del impacto inicial del conflicto.

Las recomendaciones del FMI

Junto con la actualización de las proyecciones, el organismo reiteró una serie de recomendaciones para los distintos países.

Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir el espacio fiscal mediante programas creíbles de consolidación de mediano plazo, fortalecer la administración tributaria, mejorar la eficiencia del gasto público y orientar mayores recursos hacia infraestructura, capacitación y sistemas de protección social focalizados.

El FMI también insistió en la conveniencia de impulsar reformas estructurales que favorezcan el dinamismo de las empresas y aceleren la incorporación de nuevas tecnologías. En ese punto destacó la importancia de invertir en infraestructura energética y digital para aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial.

En materia comercial, el organismo sostuvo que las reglas internacionales deben ser transparentes y previsibles. Además, recomendó evitar restricciones a las exportaciones porque, según explicó, ese tipo de medidas puede profundizar los problemas de abastecimiento y aumentar la volatilidad de los precios internacionales.