Crimen y Justicia

Buscan a una joven de 18 años que salió de su casa en Belgrano para ir a clases y no regresó

Jessica Benitez Barbudes fue vista por última vez este martes cuando dejó su domicilio con destino a un establecimiento educativo. Su madre denunció la desaparición y la Policía de la Ciudad trabaja para localizarla

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Primer plano de una joven sonriendo. Tiene cabello oscuro y un collar de cuentas blancas. Al fondo se ven elementos decorativos naranjas y un letrero con ROUG
Jessica Benitez Barbudes tiene 18 años

La Policía de la Ciudad busca a Jessica Benitez Barbudes, una joven de 18 años cuyo paradero se desconoce desde este martes, cuando salió de su casa en el barrio porteño de Belgrano para asistir a clases al Colegio N° 8 “Julio A. Roca Belgrano” y nunca regresó.

Cerca de las 18.30, al advertir que no había regresado y no lograban contactarla, su madre realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

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A partir de esa presentación, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 dispuso una serie de medidas para intentar localizar a la joven y encomendó la investigación a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.

Desde entonces, los investigadores trabajan para reconstruir los últimos movimientos de Jessica y determinar qué ocurrió desde que salió de su vivienda.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

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La familia pidió difusión para encontrar a la joven
La familia pidió difusión para encontrar a la joven

Mientras continúa la búsqueda, familiares y allegados comenzaron a difundir un flyer en redes sociales para intentar localizar a Jessica. Según esa publicación, la última comunicación que la joven mantuvo con su madre fue este martes a las 18.26 y, desde entonces, dejó de responder los mensajes y llamados.

En la misma publicación, la familia solicitó que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique al 11-3197-6151, correspondiente a la madre de la joven. En paralelo, las autoridades pidieron que cualquier dato también sea informado al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Mujer joven con rostro borroso, cabello claro, chaqueta oscura y camisa blanca. El fondo es claro y ligeramente texturizado
La otra joven que había desaparecido y encontraron el fin de semana

El caso de Jessica se conoce apenas cuatro días después de otra búsqueda que mantuvo en alerta a vecinos del mismo barrio. El viernes pasado, una adolescente de 15 años desapareció cuando regresaba a su casa luego de visitar a una amiga en Belgrano. La menor dejó de responder los mensajes de su familia y fue vista por última vez en la intersección de las calles Cuba y La Pampa, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por averiguación de paradero.

La joven fue localizada al día siguiente en buen estado de salud por personal de la Policía de la Ciudad en un supermercado del barrio porteño de Villa Lugano. Según informó entonces la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, las primeras medidas de la investigación permitieron establecer que no había sido víctima de ningún delito, por lo que se dio por finalizada la búsqueda.

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