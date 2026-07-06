Intentaron estafar a dos turcos con una falsa operación de criptomonedas, pero las víctimas les propinaron una feroz golpiza

Detuvieron a tres jóvenes, dos de ellos menores, por intentar estafar a dos turcos en una falsa operación de criptomonedas

Un joven de 18 años y dos adolescentes de 16 fueron detenidos días atrás en un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde momentos antes habían intentado estafar a dos hombres turcos -nacionalizados argentinos- con una falsa operación de criptomonedas. Al notar que la situación se ponía más tensa de lo esperado, las víctimas reaccionaron a tiempo y se trenzaron en una violenta pelea con los asaltantes que fue divisada por personal de la Policía de la Ciudad que justo recorría la zona.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió el pasado sábado 27 de junio, alrededor de las 16:35, en una torre situada sobre avenida Dorrego al 2200, a metros del cruce con Concepción Arenal. Allí, un agente observó que varios hombres se trenzaban en lucha en el lobby y solicitó apoyo para separar a las partes.

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Según relataron los damnificados, de 23 y 25 años, minutos antes se habían presentado en el lugar luego de pactar un encuentro para comprar monedas digitales por la suma de 10 mil dólares.

La réplica de arma de fuego que utilizaron los estafadores para amenazar a las víctimas.

Al llegar al edificio, las víctimas fueron recibidas por un hombre de 18 años, quien los condujo hacia el primer piso. Una vez ahí, aparecieron sus dos cómplices, ambos menores de edad.

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Hasta ese momento todo transcurría con normalidad, pero hubo un detalle que llamó la atención de uno de los compradores. Los jóvenes no podían abrir la puerta del departamento donde se iba a realizar la supuesta operación, por lo que las víctimas decidieron dirigirse hacia la planta baja.

En ese contexto, uno de los estafadores extrajo un arma de fuego de entre sus ropas, pero uno de los damnificados notó que se trataba de una réplica de plástico. Así, los hombres oriundos de Turquía aprovecharon para atacar a los delincuentes, lo cual derivó en una salvaje disputa que se extendió hasta el arribo del personal policial.

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Los agentes secuestraron los teléfonos celulares de los tres imputados.

Los efectivos detuvieron a los tres imputados y secuestraron tres teléfonos celulares, un juego de llaves compuesto por un sensor magnético y una llave metálica, y una réplica de pistola plástica de color marrón, la cual también presentaba un desgaste de color negro.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores N° 6, a cargo de Carlos Cociancich, con intervención de la Secretaría N° 16, a cargo de Nicolás Renom, que dispuso la detención de los tres imputados y ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias del hecho y el alcance de la banda de estafadores.

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