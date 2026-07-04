Crimen y Justicia

Lo encontraron muerto en su casa de Córdoba y detuvieron a una mujer que tenía cortes en las manos

La víctima se trataría de un jubilado de 62 años. Según trascendió, le descubrieron varias lesiones en el rostro

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La zona en donde vivía el jubilado que fue encontrado muerto (Gentileza: El Doce.tv)
La zona en donde vivía el jubilado que fue encontrado muerto (Gentileza: El Doce.tv)

Un hombre de 62 años fue encontrado muerto este viernes al mediodía en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Milagro, en la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo en una casa situada en la zona de Diego de Torres y Arroyo, junto a las vías del tren, cuando una vecina ingresó al domicilio y observó el cuerpo tendido en el suelo del comedor, sin signos vitales.

Luego de que el personal del servicio de emergencias se presentara en el lugar, se confirmó la muerte del propietario. Según los primeros datos aportados por las autoridades, la víctima presentaba heridas en el rostro, por lo que sospecharían que habría sido atacado.

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Durante el procedimiento, los efectivos policiales aprehendieron en el interior de la vivienda a una mujer mayor de edad, quien fue detenida acusada de homicidio. De la misma manera, se conoció que la detenida presentaba cortes en las manos, lo que aumentó las sospechas por parte de los investigadores sobre su presunto vinculamiento al hecho.

Según la información publicada por El Doce. tv, el caso quedó a cargo de la Fiscalía, que es conducida por María Florencia Esposito. Desde el minuto cero, se investigan las circunstancias que rodearon el suceso y se trabaja para determinar cómo se produjo la muerte. Por este motivo, las tareas se concentraron en la toma de pruebas y declaraciones para esclarecer el episodio.

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No está determinado si existiría algún tipo de vínculo entre el jubilado y la detenida
No está determinado si existiría algún tipo de vínculo entre el jubilado y la detenida

La Falda: el hallazgo de un cadáver puso en alerta a la Justicia por posible conexión con la desaparición de una persona

Un día antes de que el jubilado fuera encontrado muerto en su propiedad, las autoridades habían confirmado el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada de la localidad de La Falda. El hecho generó preocupación entre la población y activó la intervención de las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba.

El descubrimiento fue realizado el miércoles de esta semana en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, en el valle de Punilla, donde las fuerzas de seguridad localizaron los restos tras haber seguido pistas obtenidas durante semanas de búsqueda.

Vehículo oficial plateado con logotipo MPF, automóvil blanco, varias personas con uniforme, cinta de seguridad blanca, casas y árboles en una calle
El personal del Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad inspecciona la escena en La Falda, Córdoba, por el hallazgo de un cadáver asociado a una mujer desaparecida (El Doce.tv)

Según indicaron fuentes oficiales de la investigación, el cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue hallado en circunstancias que aún no han sido completamente esclarecidas. Asimismo, apuntaron que, aproximadamente un mes antes y a pocos metros de ese lugar, se había encontrado un cráneo en el patio de una vivienda sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

A raíz de esto, las autoridades dispusieron estudios para confirmar si se trataba de restos humanos y, en ese caso, precisar su origen, sexo y antigüedad. Las primeras hipótesis consideraron la posibilidad de que el cráneo hallado previamente hubiese sido trasladado por un perro del barrio, aunque hasta el momento no se han difundido los resultados definitivos de las pericias.

Tras este nuevo descubrimiento, la Justicia investiga ahora si el cuerpo hallado puede corresponder a una mujer que había sido reportada como persona desaparecida en mayo de este año. De hecho, la búsqueda de la joven movilizó a su familia y a diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.

Por este motivo, el personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Departamento de Homicidios, bajo directivas judiciales, trabajó para preservar la escena y recolectar pruebas siguiendo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el estado del cadáver.

En línea con esto, las autoridades a cargo de la investigación sostuvieron que la identificación de los restos sería su principal prioridad. Además, están enfocados en determinar en qué circunstancias se habría producido la muerte de la persona en cuestión.

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