“Cuando salga, no va a poder caminar por la calle”: el drama de la familia de Yao Cabrera, preso en Córdoba

(@yaocabrera)

Hace un año Yao Cabrera, el influencer urugayo que montó una “mansión” en Escobar para producir contenido para los 25 millones de seguidores que llegó a tener en redes sociales, permance encerrado en el penal de Bouwer, en Córdoba. Fue luego de que quedara firme su condena de cuatro años de cárcel por reducción a la servidumbre.

Aunque la consideran excesiva, a su familia no le hace tanto daño esa pena como las acusaciones que circulan en redes sociales sobre abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad. “Es todo mentira. Nunca le secuestraron material de abuso sexual infantil ni encontraron una prueba sobre esos delitos. No tenía redes de prostitución ni de trata”, aseguró su hermano Matías, en diálogo con Infobae, al tiempo que denunció, junto a su madre, Rita, y su abogado, Fernando Madeo Facente, una persecución judicial y mediática en contra del youtuber.

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Yao Cabrera junto a Matías y Rita

“Terminó siendo víctima de una persona que se encargó de mentir y manipular mediáticamente para arruinarle la vida. Al punto de que Yao hoy es más conocido por delitos que no cometió que por su propia carrera como creador de contenido”, se lamentó Matías.

“Hay una persona que se paseó por todos los medios durante los últimos seis años con intenciones de que Yao vaya preso. Eso es lo que nosotros queremos mostrar realmente”, afirmó el hermano del youtuber sin querer revelar nombres.

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Yao, detenido en abril de 2025, lleva más de un año en la prisión cordobesa. “Es un momento muy díficil para nosotros”, resumió Matías que, al igual que su madre, se establecieron en Argentina para acompañar a Yao.

Yao Cabrera

“Yo me dediqué siempre a estudiar, soy una profesional, dejé toda mi vida en Uruguay, dejé mi mamá... todo para acompañar a mi hijo porque me necesita. Yo soy licenciada en Enfermería, trabajaba en una institución privada de la salud 30 años trabajé... Tuve que cambiar toda mi vida. Nos vinimos con Valentina, mi hija más chica, a Córdoba. A Yao lo visito de forma semanal y es muy triste la situación de enfrentar todo esto porque es muy injusto y es muy doloroso. Yo creo en la inocencia plena de él. Fue todo una campaña mediática contra él”, aseguró Rita.

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Yao Cabrera

“Él siempre fue un personaje que polarizó mucho al público. Tuvo muchas controversias. Entonces, mucho del hate que recibió en redes sociales eran de otras comunidades y personas que idolatraban a otros artistas y a otros creadores de contenido. Entonces, si nosotros hacemos una encuesta hoy en Argentina, o si nosotros preguntamos: «Che, ¿por qué conocen ustedes a Yao Cabrera?»; «No, yo lo conozco porque él tenía redes de trata, tenía redes de prostitución, le encontraron con pornografía infantil». Y nosotros queremos mostrarle al público que él fue condenado, pero por reducción a la servidumbre y no por esos delitos aberrantes“.

En este punto, Madeo Facente agregó: “Yao fue víctima del lawfare, una persecución judicial. Cuando a una persona le hacen 10 denuncias por delitos distintos, todos graves, le hacen una campaña mediática, la Justicia, inevitablemente, muchas veces, por algo lo va a terminar condenando. Debe ser la única persona condenada en Argentina por el delito de reducción a la servidumbre que está cumpliendo prisión efectiva, por reducción a la servidumbre que, a mí criterió, no se probó. Él estuvo en un claro estado de indefensión en ese momento”.

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Yao Cabrera en familia

“Él tenía una empleada que no estaba blanqueada que, según dijo, recibía malos tratos. Desde ya que puede ser totalmente desprolijo desde lo laboral, administrativo y demás, pero de ahí, de ahí a imputarle un delito, condenarlo y encima a prisión efectiva, hay un abismo”, remarcó el abogado.

De acuerdo a Matías, “las denuncias la hizo una misma persona. Creemos que alguien le habría pagado para comenzar a trabajar en la armado de causas judiciales. Porque lo primero que hace esta persona es un estudio de un seguimiento exhaustivo de el entorno de Yao, dónde vivía, quién es su familia, con quién trabajaba, hasta encontrar una persona que haya trabajado con Yao, que no haya terminado en buenos términos, lo cual es normal, porque uno no termina en buenos términos con todo el mundo".

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La casa de Yao Cabrera en Escobar

Y siguió: “Yao era un creador de contenido amateur, no era una productora con contadores, con abogados. Entonces, ese fue el primer problema, que sí es culpa de mi hermano, el no haber regularizado su situación. Pero esta persona encontró a la víctima ideal y comenzó a influenciar a la víctima para hacer la denuncia en contra de Yao. ¿Por qué nosotros decimos esto? Nosotros tenemos grabaciones en el que prepara a uno de los testigos y en las que le decía cosas como «vos al juez le tenés que decir que te explotaban» o «Yao va a perder el juicio y le vamos a sacar mucho dinero». También lo invitaba a ser denunciante y le sugería decir que Yao lo maltatraba y no le daba de comer“, afirmó.

“No puedo hablar mucho porque el estudio de abogados está juntando todas las pruebas”, cerró sobre el tema.

“Yao tenía una casa de creación de contenido. No era un supercriminal ni un terrorista ni un líder de una red de narcotraficantes. Le arruinaron la imagen y le arruinaron la vida. Cuando salga de la cárcel, no va a poder caminar por la calle“.

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“Por un supuesto incumplimiento de la cuarentena, se lo allanó. Ese es el famoso allanamiento del año 2020 donde los medios han replicado que encontraron material pornográfico infantil, que encontraron estupefacientes, que encontraron un montón de cosas. Y eso es absolutamente falso. Y no es cuestión que nos crean a nosotros. Nosotros pudimos acceder después de mucho tiempo a las actas de allanamiento y no hay nada de eso”, añadió Madeo Facente.

Cómo está Yao Cabrera en prisión

Rita, la madre del youtuber contó a este medio cómo transcurren sus días en la cárcel. “Anímicamente, es una persona fuerte, siempre parece que está bien, pero vos ves la tristeza que tiene en la mirada. Compartimos cuatro o cinco horas ahí, tomamos mate, charlamos y veo la impotencia en sus ojos”. Rita se quiebra,

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“Es la experiencia más triste y dolorosa de mi vida. Esa imagen no se te saca así nomás. Muchas veces yo no tengo más ganas de vivir, de soportar todo esto, porque yo sé que es injusto, que no se merece estar ahí. Yo lo crié, yo sé cómo es, yo sé lo sensible, a pesar de, de lo que él demuestra ser una persona polémica, en el fondo es un ser humano excelente, empático, ayudó a todo el mundo en su momento más difícil. Siempre colaboró con todos y siempre estuvo dispuesto a ayudar. Y hoy verlo en esa situación vulnerable, encerrado sin poder defenderse y que siguen acusándolo...“, se lamentó.

“Me escriben por privado cosas horribles, acusaciones tétricas de él. Yo trato de ni ver porque sé que todo eso es calumnia, injuria. No puedo hacer nada y si hoy salgo a hablar es porque detrás de todo esto hay una familia que sufre. Dejamos todo para apoyarlo, para contenerlo”, resaltó.

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A la vez, habló de su nieto. “Yao tiene un hijo de 3 años en Uruguay, y le negaron también poder disfrutr de su paternidad. Es muy difícil afrontar todo esto. Es el daño que provocan las falsas denuncias. A ninguna madre le deseo tener que atravesar esto”, dijo entre lágrimas.

La mamá del influecer habló de sus deseos en libertad. “Lo dañaron de una forma tan cruel que el sueño de ser famoso no lo quiere más. Quiere salir y evitar a la prensa y al público. Es irreparable lo que le hicieron”, cerró.