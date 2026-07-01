Crimen y Justicia

Por las amenazas de muerte contra la familia de Ángel Di María, condenaron a una mujer en Rosario

La Justicia determinó que formó parte del grupo que disparó contra el country Funes Hills Miraflores y arrojó una nota que advertía al futbolista que no regresara a la ciudad, en 2024

Guardar
Google icon
COUNTRY FUNES HILLS MIRAFLORES
El ataque se produjo en 2024 frente al country Funes Hills Miraflores

Una mujer fue condenada a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en el ataque contra la familia del futbolista Ángel Di María en Santa Fe, ocurrido en marzo de 2024.

El episodio tuvo lugar en un contexto de violencia extrema en diferentes puntos de la ciudad y fue una de las tantas advertencias que la estrella de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 recibió antes de regresar a Rosario Central. En aquel ataque, se registraron al menos cuatro disparos en el barrio privado Funes Hills Miraflores y una nota intimidatoria contra la familia del futbolista. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, apuntaron en el texto.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un vehículo en movimiento arrojó el paquete con la nota intimidatoria. El personal de seguridad dio aviso a la Policía de Santa Fe y poco después difundieron un comunicado —firmado por el jefe de seguridad de la urbanización— en donde explicaron que el texto estaba en un nylon negro y que se escucharon “cuatro detonaciones”.

"Te estamos esperando": la amenaza para Di María encontrada en la estación de servicio
"Te estamos esperando": la amenaza para Di María encontrada en la estación de servicio

Este lunes, el juez de Primera Instancia, Lisandro Artacho, decidió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, en el Centro de Justicia Penal, aceptado por la Defensa y convalidado por las partes.

PUBLICIDAD

Sara Gutiérrez fue hallada culpable de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y por ser anónimas, en concurso ideal con intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, y en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, todos en calidad de coautora, según detalló el MPA.

De acuerdo con la acusación sostenida por la fiscal Paula Barros, el hecho se inscribió en una disputa entre facciones de la barra brava de Newell’s Old Boys de Rosario. Según explicaron en una publicación de la Fiscalía, la trama comenzó cuando un integrante identificado como A.N.F. encargó a S.G.D.V. la ejecución del ilícito, quien a su vez contrató a personas de su confianza para llevarlo a cabo. Así, en la madrugada del 25 de marzo de 2024, a la 1:30, Gutiérrez y el identificado como P.A. se trasladaron a bordo de un Renault Megane gris hasta la avenida Fuerza Aérea al 4200 de Funes, frente al country donde reside la familia del jugador y procedieron con los ataques.

NUEVA AMENAZA ANGEL DI MARIA
El jugador recibió varias advertencias

Ese mismo día, un colectivero de la empresa Movi en la zona noroeste de ciudad halló una amenaza en el galpón de la firma cuando se disponía a tomar servicio para comenzar su recorrido en la línea 153. El cartel decía: “Hoy uno menos con la mafia zona oeste”. El episodio remitió de forma directa al asesinato a sangre fría de Marcos Iván Daloia, el chofer baleado semanas antes cuando conducía el vehículo en la ciudad.

La funcionaria sostuvo ante el tribunal que la acción de la acusada y el resto de los involucrados también apuntó a infundir temor en la población, algo que quedó evidenciado en la elección de la víctima, en la mención al gobernador de Santa Fe en la nota intimidatoria y en el clima de violencia que atravesaba Rosario.

Tres días después del ataque al country —a las 5.30 del 27 de marzo de 2024—, personal policial ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de la calle Moreno al 900 de Rosario, donde Gutiérrez y P.A. se ocultaban. En el armario de la habitación que ambos compartían encontraron un arma de fuego marca Bersa, modelo 62, calibre 22, con munición en recámara y un cargador con dos proyectiles, hecho que derivó en la imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, según especificó el MPA.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaAmenazasRosario Centralcondenasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

El hallazgo de marihuana y elementos para su fraccionamiento en la vivienda activó dos causas penales. La Justicia investiga si la adicción de los progenitores influyó en el fallecimiento del niño

Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

Todos los acusados de violar en grupo a una menor en Bahía Blanca fueron condenados a siete años de prisión

La pena fue menor a la solicitada por la Fiscalía y la querella. Además, el juez no aceptó el pedido para que fueran detenidos inmediatamente. Por esto, continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme

Todos los acusados de violar en grupo a una menor en Bahía Blanca fueron condenados a siete años de prisión

Juicio por Loan Peña: continúa la ronda de testimonios familiares con la declaración de cinco hermanos del niño

La sexta audiencia del debate oral comenzará este miércoles con nuevos testimonios de la familia Peña. El jueves está previsto que declare Catalina, la abuela del niño desaparecido

Juicio por Loan Peña: continúa la ronda de testimonios familiares con la declaración de cinco hermanos del niño

Condenaron a prisión perpetua a tres acusados por crimen del empresario Gabriel Izzo en Merlo

El TOC N° 6 de Morón dictó su veredicto en el caso. La viuda de la víctima, Silvana Petinari, sobreviviente del ataque, estuvo presente en la audiencia. Uno de los detenidos fue sobreseído

Condenaron a prisión perpetua a tres acusados por crimen del empresario Gabriel Izzo en Merlo

Torturaron a un joven, quisieron ocultar todo con un incendio y quedaron detenidos en Córdoba

Por el hecho, hay cuatro personas arrestadas, investigadas por el delito de “lesiones graves” y “privación ilegítima de la libertad”. Las autoridades de Córdoba intentan determinar cómo fueron los hechos

Torturaron a un joven, quisieron ocultar todo con un incendio y quedaron detenidos en Córdoba

DEPORTES

El video del “ataque de ira” de Ancelotti al no poder hacer jueguitos en la práctica de Brasil: los memes que generó su reacción

El video del “ataque de ira” de Ancelotti al no poder hacer jueguitos en la práctica de Brasil: los memes que generó su reacción

La vanidosa declaración de Erling Haaland tras darle la clasificación a Noruega ante Costa de Marfil en el Mundial

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

Incertidumbre por la lesión de una figura de Brasil: del silencio de la Confederación a la versión del Flamengo que sembró más dudas

TELESHOW

Milett Figueroa prepara su debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto

Milett Figueroa prepara su debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto

La madre de Juanicar entró en Gran Hermano y se vivió un conmovedor momento: “Mi hijo me amó sin reproches toda mi vida”

La foto de Gimena Accardi y Seven Kayne disfrutando de su amor bajo el sol

Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

INFOBAE AMÉRICA

La escasez de equipos de rescate complicó la respuesta de Venezuela a los terremotos

La escasez de equipos de rescate complicó la respuesta de Venezuela a los terremotos

En medio del alto el fuego, el Ejército de Israel abatió a un miembro de Hezbollah en el sur de Líbano

Los países del Golfo Pérsico sancionaron a cinco empresas y 16 personas de la estructura financiera de Hezbollah

Enfermedad de Lyme: detectaron nuevos marcadores en sangre que podrían mejorar el diagnóstico

JD Vance afirmó que las negativas de Irán sobre la existencia de contactos con Washington son una “táctica de negociación”