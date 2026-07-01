Atropelló y mató a un delivery, estaba borracho y manejaba al doble de la máxima permitida: deberá cumplir una condena en prisión

Sebastián Gabriel Di Pietro (izquierda) circulaba con exceso de velocidad y tenía 1,9 gramos de alcohol en sangre

Lucas Peralta Luna, de 21 años, perdió la vida en julio de 2020. En plena pandemia, fue uno de los pocos que salió de su casa a trabajar con su moto de delivery, mientras la mayoría estaba encerrada por el coronavirus. Pero no volvió. Esa noche fue embestido por una camioneta que circulaba por la avenida Corrientes. El conductor, Sebastián Gabriel Di Pietro, circulaba con exceso de velocidad, bajo los efectos de la cocaína y la marihuana. Tenía, además, 1,9 gramos de alcohol en sangre.

Después de casi seis años del choque que se cobró la vida del repartidor, este martes, Di Pietro comenzó a cumplir la condena a cuatro años y seis meses de prisión por el homicidio vial. Según pudo saber Infobae, el hombre se presentó junto a su defensor en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa y dejara firme la sentencia.

PUBLICIDAD

Di Pietro quedó detenido en la sede judicial y fue alojado de manera provisoria en la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, donde permanecerá hasta que se le asigne un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Tras su presentación voluntaria, el Tribunal dejó sin efecto la orden de captura que había librado el día anterior.

“Al fin mi hijo va a poder descansar en paz. Agradezco que la justicia haya hecho su trabajo. Ojalá que nunca más tengamos que llorar a nadie. Seamos conscientes de que la vida vale”, escribió Sabrina, la madre de Lucas, en una publicación en sus redes.

PUBLICIDAD

Lucas junto a su mamá, Sabrina

El caso ocurrió la noche del 10 de julio de 2020 sobre la avenida Corrientes, entre Thames y Serrano, en el barrio porteño de Palermo. Lucas trabajaba como delivery y circulaba en motocicleta cuando fue embestido desde atrás por la Dodge Journey que conducía Di Pietro.

Durante el juicio oral quedó acreditado que el automovilista circulaba a aproximadamente 100 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 50. Además, una pericia determinó que conducía con 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre y que había consumido cocaína y cannabis, circunstancias que agravaron su responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

En primera instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 lo condenó a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación para conducir. Sin embargo, posteriormente la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo la pena a cuatro años y seis meses, condena que finalmente quedó firme luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa.

Con la sentencia firme, el TOC N°19 ordenó el 30 de junio la captura inmediata del condenado para que comenzara a cumplir la pena de prisión. Al día siguiente, Di Pietro se presentó junto a su abogado en la sede del tribunal, donde quedó formalmente detenido.

PUBLICIDAD

Para Natalio Nicodemo, abogado querellante de la familia Peralta Luna y representante de Madres del Dolor, el caso constituye un antecedente poco frecuente. “No es habitual que una persona condenada por un homicidio vial llegue a cumplir una pena de prisión efectiva. La escala penal vigente para estos hechos es muy baja: aun con alcohol, drogas y exceso extremo de velocidad, la pena prevista es de tres a seis años”, sostuvo en diálogo con Infobae.

El letrado cuestionó que, pese a la gravedad del hecho y a que la condena fue confirmada en todas las instancias judiciales, “la pena sigue siendo irrisoria frente al daño causado”. En ese sentido, recordó que acompaña un proyecto para modificar el artículo 84 bis del Código Penal y elevar las penas cuando concurran tres o más agravantes, iniciativa que —según indicó— ya obtuvo media sanción en el Senado.

PUBLICIDAD

“De la misma forma que él ejecutó sin piedad a Lucas, hoy ejecutamos la sentencia firme y empezó a cumplir la misma en prisión. Con la única diferencia de que la víctima no pudo defenderse. A pesar de la baja escala penal de nuestro vergonzoso código penal, logramos que este homicida vial cumpla la pena en prisión”, concluyó Nicodemo.