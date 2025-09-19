Política

El Senado aprobó un proyecto para modificar el Código Penal y agravar las condenas por delitos viales

La Asociación Madres del Dolor junto a Estrellas Amarillas impulsa una reforma para excluir beneficios en incidentes con agravantes como: alcoholemia, fuga o exceso de velocidad

El proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados

El Congreso dio un paso más en la agenda legislativa vinculada a la seguridad vial. Este jueves, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto que modifica el Código Penal para endurecer las penas aplicables a delitos cometidos en el marco de siniestros viales. La iniciativa obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La senadora Victoria Huala fue una de las principales impulsoras del proyecto en la Cámara Alta. La propuesta fue respaldada en bloque por los distintos espacios políticos, lo que permitió avanzar sin mayores objeciones hacia una modificación que incorpora nuevos agravantes y aumenta las penas en situaciones específicas que involucran hechos viales con consecuencias penales.

El texto aprobado se enmarca dentro de una serie de reclamos y gestiones que distintas organizaciones civiles vienen realizando desde hace años. Entre ellas, Madres del Dolor, que reúne a familiares de víctimas de siniestros viales, y Estrellas Amarillas, un colectivo que trabaja en tareas de concientización, señalización y acompañamiento a víctimas y allegados.

La iniciativa busca incorporar nuevos agravantes en delitos viales y aumentar las penas previstas en el Código Penal

Agradecemos a los profesionales, a los senadores y a sus equipos por acompañarnos en este camino”, expresaron desde la cuenta oficial de Madres del Dolor, luego de la votación. El mensaje fue compartido en redes sociales y replicado por distintos espacios vinculados a la temática.

La media sanción representa una instancia clave para el avance de la reforma, ya que incorpora cambios sustanciales al tratamiento legal de conductas que hasta ahora eran penadas con sanciones que, en muchas ocasiones, no contemplaban la gravedad de los hechos. El proyecto propone modificaciones concretas al Código Penal, apuntando a actualizar su articulado en relación con los delitos viales, un tema que ha adquirido creciente visibilidad pública en los últimos años.

Si bien no se detallaron en el recinto las penas exactas contempladas en el articulado, la propuesta incluye la incorporación de agravantes específicos ante la comisión de delitos en contextos que involucren imprudencia, negligencia o conductas dolosas al volante. Asimismo, se propone tipificar situaciones hoy difusas en la normativa vigente, lo que abriría la puerta a procesos judiciales más ajustados a los hechos.

El tratamiento del proyecto en la Cámara Baja será el próximo paso. En caso de obtener sanción definitiva, se convertiría en ley. Hasta entonces, el texto deberá atravesar el debate correspondiente en Diputados, donde se espera que distintas comisiones analicen su contenido y emitan dictámenes.

Madres del Dolor y Estrellas Amarillas impulsaron la propuesta que recibió media sanción en el Senado

Desde su fundación, Madres del Dolor ha promovido reformas legislativas con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la violencia vial, exigir mayores controles y garantizar un marco legal más riguroso.

En esa misma línea, la organización ha acompañado a familiares en procesos judiciales y ha impulsado distintas campañas de concientización. El proyecto recientemente aprobado forma parte de ese recorrido, articulado también con otras agrupaciones como Estrellas Amarillas de La Pampa, que desarrollan tareas de intervención territorial y educativas.

El respaldo legislativo se produjo en una jornada en la que el Senado también convirtió en ley otro proyecto con fuerte impronta social: la denominada “Ley Nicolás”, orientada a mejorar la atención en los sistemas de salud y prevenir errores médicos. Ambas iniciativas reflejaron un amplio consenso político en la Cámara Alta.

Con esta media sanción, el Congreso retoma el tratamiento de demandas sociales vinculadas a la prevención y la justicia en el ámbito público. Mientras tanto, familiares de víctimas y representantes de las organizaciones involucradas seguirán de cerca el recorrido legislativo de la iniciativa, que ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.

