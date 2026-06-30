El brutal video de la agresión a una adolescente de 14 años en Vedia: tres chicas la golpearon y la humillaron

El brutal video de la agresión a una adolescente de 14 años en Vedia

Vedia es un pueblo de 10 mil habitantes, ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente todos se conocen. Por eso, el video de una violenta agresión a una adolescente de 14 años conmocionó a la comunidad y derivó en una investigación judicial que en las últimas horas tuvo un importante avance con tres allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares.

Según pudo reconstruir este medio, el ataque ocurrió el sábado 27 de junio en el patio de una vivienda. Ese mismo día, la abuela de la víctima, con quien convive la menor, radicó la denuncia. La adolescente fue atendida en el hospital local, donde constataron distintas lesiones. Además, intervino el Área de Asistencia a la Víctima, que le brindó contención psicológica, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

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La causa quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven. Según explicaron las fuentes consultadas, las agresoras también son menores de edad y conocían a la víctima.

Los investigadores trabajan sobre un conflicto previo entre las adolescentes. Una de las hipótesis es que el ataque estuvo relacionado con una disputa vinculada al novio de una de las involucradas, aunque ese móvil todavía es materia de investigación. Este miércoles el fiscal tomará declaración a la víctima y a su abuela.

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La víctima fue golpeada y pateada en el piso

El video

La grabación dura casi dos minutos y deja en evidencia la magnitud del ataque. En la secuencia se oye a las agresoras incitar a una de ellas a golpear a la víctima, mientras la increpan con frases como: “Dale un bife por hablar al pedo”, “Pegale” y “Sacale el buzo”. Además, la discusión incluyó insultos, golpes con un palo y reclamos por supuestos rumores y publicaciones en redes sociales.

Cuando la adolescente ya se dispone a retirarse, las agresoras vuelven a insultarla y una de ellas grita: “Sacale el buzo”. Ese momento también es analizado por los investigadores, que buscan determinar si durante el episodio hubo además un robo.

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La denuncia fue presentada el mismo sábado, pero la investigación cobró otra dimensión cuando el video llegó a manos de los investigadores el martes y permitió contextualizar la secuencia completa de la agresión.

A partir de esas imágenes, la Justicia ordenó tres allanamientos en los domicilios de las sospechosas. Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado y permitieron secuestrar el palo que usaron para agredir a la menor y teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.

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Por el momento, la causa está caratulada como lesiones leves, aunque la fiscalía no descarta incorporar otros delitos vinculados a lo ocurrido durante la agresión.

La patearon y golpearon entre dos mientras una tercera incitaba y filmaba la agresión

“Todo estuvo premeditado”

En diálogo con Infobae, la abuela de la adolescente de 14 años que sufrió la agresión aseguró que el ataque fue “todo premeditado” y sostuvo que su nieta nunca imaginó que la invitación a compartir un mate terminaría en una golpiza.

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“Yo la llevé hasta esa casa porque la habían invitado”, contó la mujer.

Según relató, todo comenzó después de que ambas concurrieran al hospital local, ubicado frente al salón de usos múltiples de la Escuela N°2. Allí, la adolescente se cruzó con dos de las tres chicas involucradas en la agresión.

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“Ellas estaban como escondiéndose. Cuando la vieron, se acercaron, hablaron un rato y la invitaron a tomar mate”, recordó.

La mujer explicó que, cerca de las 12.45, llevó a su nieta hasta la vivienda donde se reunirían. “Me dijo: ‘A las dos venime a buscar’”, relató.

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Pero ese reencuentro nunca ocurrió. Después de la golpiza, la chica salió del lugar en ropa interior. Otra joven le prestó una campera para cubrirse y una conocida la trasladó hasta su casa, donde finalmente se reencontró con su abuela.

Al final de la golpiza le sacaron el buzo

Consultada sobre los motivos de la agresión, la abuela sostuvo que las adolescentes le recriminaron dos situaciones distintas. Una de ellas la acusó de haber hablado mal de su padre, mientras que otra le reprochó haberle dado “me gusta” en Instagram al novio de una de las agresoras.

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Tras el ataque, la mujer llevó a su nieta a la comisaría para radicar la denuncia. Poco después, la adolescente se descompensó. “Se desmayó y al caer golpeó la cabeza”, contó. Una ambulancia la trasladó al hospital, donde fue examinada por los médicos. “Tenía mucho dolor de cabeza y en las piernas. La médica nos explicó que los golpes probablemente no se iban a ver enseguida, pero ahora ya se ven y le duelen”, recordó.

La mujer dijo que la adolescente permanece muy afectada por lo ocurrido. “Está muy angustiada porque nunca esperó que le pasara esto. Fue a compartir un mate y terminó así”, expresó.

Finalmente, aseguró que espera que el caso sirva para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Podrían haberla matado en el piso. Yo solo quiero que esto no vuelva a pasar con nadie más”, concluyó.