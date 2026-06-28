Crimen y Justicia

Cayó una pareja por pedir 150 mil pesos a cambio de devolver el celular robado al joven atropellado en Mar del Plata

La familia de la víctima había difundido la cara del hombre que fingió ayudarlo mientras estaba tirado en el suelo. Hasta el momento, no logró ser detenido

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Los acusados fueron detenidos en el lugar donde habían coordinado un supuesto encuentro (Gentileza: 0223)
Los acusados fueron detenidos en el lugar donde habían coordinado un supuesto encuentro (Gentileza: 0223)

Un hombre de 23 años y una mujer de 20 fueron detenidos luego de haber sido acusados de pedir 150 mil pesos para devolver el celular que fue robado al adolescente de 15 años atropellado en el skatepark de Mar del Plata. Ambos se negaron a declarar ante el fiscal Carlos Russo, por lo que quedaron alojados en las Unidades Penales N° 44 y N° 50 de Batán.

El arresto fue producto de una trampa que tendió una prima de J. G. El plan se gestó poco después de que los acusados se comunicaran con la joven, para ofrecerle la posibilidad de que recuperaran el teléfono a cambio del monto mencionado.

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En ese momento, la mujer aceptó la propuesta de la pareja y coordinó un encuentro para concretar el intercambio. Sin embargo, apenas cortó la comunicación, procedió a llamar a la policía. Fue así que el personal de la subcomisaría Casino y de la comisaría 11° logró interceptarlos cuando intentaban realizar la transacción.

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, los acusados fueron imputados por encubrimiento agravado, pero la causa sigue abierta. Asimismo, se informó que el fiscal solicitó convertir la aprehensión en detención formal, por lo que ambos permanecerán alojados en el penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.

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El colectivo perdió el control y atropelló a varias personas que esperaban en la parada ubicada al costado del skatepark
El colectivo perdió el control y atropelló a varias personas que esperaban en la parada ubicada al costado del skatepark

En este sentido, las autoridades confirmaron que continúan buscando al hombre que, el lunes, se hizo pasar por un asistente tras el atropello de la víctima y posteriormente le robó el celular y las zapatillas. Hasta el momento, el autor material del robo no fue identificado. Por su parte, Gómez sigue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en estado reservado.

Así fue el robo al adolescente que fue atropellado por un colectivo en Mar del Plata

El adolescente de 15 años fue una de las víctimas que resultó herida de gravedad tras ser atropellado por un colectivo de la línea 532 en el skatepark de la rambla de Mar del Plata. En el mismo hecho, murió Guadalupe Merlos, de 18 años, quien se encontraba en la parada junto al joven. Además, otras seis personas sufrieron lesiones graves a raíz del impacto del vehículo.

Mientras los presentes asistían a las víctimas, un joven se acercó a J. G., quien se hallaba desplomado y convulsionando en el suelo. Según relató la familia de la víctima, el sospechoso fingió brindar ayuda y le pidió que desbloqueara su celular para supuestamente avisar a un familiar.

Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda
Producto del accidente, murió una joven de 18 años y siete personas resultaron heridas de gravedad

Luego de que el joven hiciera caso a la instrucción, el acusado realizó una llamada a su madre y, finalizada la comunicación, desapareció con el teléfono, la campera de abrigo y las zapatillas del menor. El hecho fue advertido por los familiares del menor de edad a través de un video que circuló en redes sociales, permitiendo identificar al supuesto “amigo” que simuló socorrer a la víctima.

De hecho, varios testigos señalaron que, por el trato y la familiaridad, pensaron que conocía al adolescente, pero luego se confirmó que no era parte del grupo. En el registro se vio que el sospechoso vestía una campera deportiva negra, por lo que su imagen fue difundida en redes para solicitar colaboración en su identificación.

“Llamó a la mamá de J. y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó. Básicamente, lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia, que había fallecido en ese momento”, describió uno de los presentes.

Tras el episodio, los amigos del menor iniciaron una colecta para ayudar a la familia, debido a que es oriunda de Chaco y tuvieron que viajar a “La Feliz” para acompañarlo. Desde el día del siniestro, el adolescente permanece hospitalizado.

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