Crimen y Justicia

Cayeron cuatro miembros de una banda narco de San Fernando: tenían 170 envoltorios de cocaína y más de 200 de marihuana

Durante el allanamiento, los investigadores también secuestraron un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares y hasta prendas de la Policía Bonaerense

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El operativo terminó con cuatro detenidos.

Un operativo antidrogas realizado en la localidad bonaerense de San Fernando terminó con cuatro integrantes de una banda narco detenidos y el secuestro de 170 dosis de cocaína y más de 200 envoltorios de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, luego de una investigación por narcomenudeo encabezada por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de San Fernando.

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drogas san fernando
El operativo ocurrió el pasado miércoles.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia encubiertas, los investigadores lograron identificar a los cuatro integrantes de la organización, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la zona.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 marca Galand, que registraba un pedido de secuestro por robo, además de dos municiones calibre .22, cuatro calibre .32 largo, dos de 9 milímetros y una calibre .380.

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También incautaron una remera y una gorra con insignias de la Policía Bonaerense, 170 envoltorios con cocaína, con un peso total de 195 gramos, y 213 envoltorios con marihuana, que totalizaron 865 gramos. Además, secuestraron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

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Las drogas secuestradas.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Chávez, de 19 años; Pablo David Farías, de 43; Nicolás Ariel Saavedra, de 32; y Guillermo Adrián Saavedra, de 34.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando, encabezada por el fiscal Federico González.

Operativo por drogas en san fernando
Uno de los cuatro detenidos en el allanamiento.

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