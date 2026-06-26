El Gobierno aprobó la adhesión de un nuevo proyecto al RIGI por USD 1.300 millones

El ducto estará destinado a abastecer las exportaciones de GNL del proyecto de Southern Energy (SESA). REUTERS/Martin Cossarini

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto San Matías”, una obra de USD 1.300 millones destinada a desarrollar un gasoducto desde Neuquén hasta el Golfo San Matías, en Río Negro.

El ducto estará destinado a abastecer las exportaciones de GNL del proyecto de Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que se sumó al régimen en 2025, y habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, según indicó el Ministerio de Economía.

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SESA contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (Hilli Episeyo y Esperanza), destinadas a la producción y exportación de GNL. El proyecto tendrá una capacidad total de producción de 6 millones de toneladas anuales y prevé iniciar sus exportaciones en 2027, contribuyendo a ampliar la capacidad exportadora del país y a incrementar la producción nacional de gas en aproximadamente un 20%.

El consorcio había informado que “SESA generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”.

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SESA contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (Hilli Episeyo y Esperanza) (YPF)

El esquema de inversión se distribuye en dos etapas: la primera (2024-2031) prevé desembolsos superiores a USD 3.200 millones, y la segunda (2032-2035) casi USD 2.800 millones. Así, la inversión total estimada para ambas fases ronda los USD 6.000 millones. “Durante los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total superará los USD 15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando nuevas inversiones en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream”, señalaron los socios.

Las características del plan permiten un rápido acceso al mercado mundial de GNL: la primera planta flotante de licuefacción comenzará a operar en el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se incorporará a fines de 2028.

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Sobre el RIGI

Las inversiones presentadas al RIGI ya superan los USD 133.000 millones desde su puesta en marcha, lo que evidencia el fuerte interés de empresas nacionales e internacionales por participar en proyectos vinculados principalmente a energía, minería, infraestructura e industria.

Del total de iniciativas registradas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que más del 22% del capital solicitado ya cuenta con aprobación oficial, mientras que una proporción significativa continúa en distintas etapas del proceso de evaluación administrativa.

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En términos sectoriales, la composición de los proyectos muestra una marcada concentración en actividades vinculadas a la minería y la energía, que en conjunto explican más del 99% del monto total presentado al régimen. Dentro de ese universo, el sector energético se posiciona como el de mayor peso, al concentrar cerca del 64% del volumen de inversiones, con proyectos que superan los USD 85.456 millones.

En los proyectos se observa una marcada concentración geográfica en un grupo reducido de provincias. Neuquén encabeza el ranking con proyectos por aproximadamente USD 62.434 millones, lo que representa cerca del 47% del total relevado.

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Las inversiones presentadas al RIGI ya superan los USD 133.000 millones desde su puesta en marcha. REUTERS/Martin Cossarini

En segundo lugar se ubica San Juan, con alrededor de USD 25.000 millones, seguida por Río Negro, con unos USD 19.588 millones, equivalentes al 19% y 15% de las presentaciones al régimen, respectivamente.

En conjunto, estas tres jurisdicciones concentran cerca de USD 107.000 millones, es decir, más del 80% de las inversiones registradas. Esta elevada concentración responde, en buena medida, a la composición sectorial de los proyectos, donde predominan iniciativas vinculadas a la energía y al cobre, con elevados requerimientos de capital y una fuerte orientación exportadora.

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Más atrás aparecen Catamarca, con inversiones por aproximadamente USD 9.615 millones, y Salta, con unos USD 8.748 millones, ambas asociadas principalmente a proyectos de litio. El resto de las provincias reúne en conjunto cerca de USD 7.700 millones, reflejando una participación significativamente menor dentro del total.

La distribución geográfica evidencia el peso estratégico de las provincias cordilleranas y patagónicas en el desarrollo de proyectos de gran escala vinculados a recursos naturales, infraestructura energética y potencial exportador.

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