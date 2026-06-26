Economía

El Gobierno aprobó la adhesión de un nuevo proyecto al RIGI por USD 1.300 millones

Se trata de un gasoducto que unirá Neuquén y Río Negro para la exportación de GNL

Guardar
Google icon
El ducto estará destinado a abastecer las exportaciones de GNL del proyecto de Southern Energy (SESA). REUTERS/Martin Cossarini
El ducto estará destinado a abastecer las exportaciones de GNL del proyecto de Southern Energy (SESA). REUTERS/Martin Cossarini

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto San Matías”, una obra de USD 1.300 millones destinada a desarrollar un gasoducto desde Neuquén hasta el Golfo San Matías, en Río Negro.

El ducto estará destinado a abastecer las exportaciones de GNL del proyecto de Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que se sumó al régimen en 2025, y habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, según indicó el Ministerio de Economía.

PUBLICIDAD

SESA contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (Hilli Episeyo y Esperanza), destinadas a la producción y exportación de GNL. El proyecto tendrá una capacidad total de producción de 6 millones de toneladas anuales y prevé iniciar sus exportaciones en 2027, contribuyendo a ampliar la capacidad exportadora del país y a incrementar la producción nacional de gas en aproximadamente un 20%.

El consorcio había informado que “SESA generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”.

PUBLICIDAD

Inhouse YPF GNL
SESA contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (Hilli Episeyo y Esperanza) (YPF)

El esquema de inversión se distribuye en dos etapas: la primera (2024-2031) prevé desembolsos superiores a USD 3.200 millones, y la segunda (2032-2035) casi USD 2.800 millones. Así, la inversión total estimada para ambas fases ronda los USD 6.000 millones. “Durante los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total superará los USD 15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando nuevas inversiones en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream”, señalaron los socios.

Las características del plan permiten un rápido acceso al mercado mundial de GNL: la primera planta flotante de licuefacción comenzará a operar en el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se incorporará a fines de 2028.

Sobre el RIGI

Las inversiones presentadas al RIGI ya superan los USD 133.000 millones desde su puesta en marcha, lo que evidencia el fuerte interés de empresas nacionales e internacionales por participar en proyectos vinculados principalmente a energía, minería, infraestructura e industria.

Del total de iniciativas registradas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que más del 22% del capital solicitado ya cuenta con aprobación oficial, mientras que una proporción significativa continúa en distintas etapas del proceso de evaluación administrativa.

En términos sectoriales, la composición de los proyectos muestra una marcada concentración en actividades vinculadas a la minería y la energía, que en conjunto explican más del 99% del monto total presentado al régimen. Dentro de ese universo, el sector energético se posiciona como el de mayor peso, al concentrar cerca del 64% del volumen de inversiones, con proyectos que superan los USD 85.456 millones.

En los proyectos se observa una marcada concentración geográfica en un grupo reducido de provincias. Neuquén encabeza el ranking con proyectos por aproximadamente USD 62.434 millones, lo que representa cerca del 47% del total relevado.

Las inversiones presentadas al RIGI ya superan los USD 133.000 millones desde su puesta en marcha. REUTERS/Martin Cossarini
Las inversiones presentadas al RIGI ya superan los USD 133.000 millones desde su puesta en marcha. REUTERS/Martin Cossarini

En segundo lugar se ubica San Juan, con alrededor de USD 25.000 millones, seguida por Río Negro, con unos USD 19.588 millones, equivalentes al 19% y 15% de las presentaciones al régimen, respectivamente.

En conjunto, estas tres jurisdicciones concentran cerca de USD 107.000 millones, es decir, más del 80% de las inversiones registradas. Esta elevada concentración responde, en buena medida, a la composición sectorial de los proyectos, donde predominan iniciativas vinculadas a la energía y al cobre, con elevados requerimientos de capital y una fuerte orientación exportadora.

Más atrás aparecen Catamarca, con inversiones por aproximadamente USD 9.615 millones, y Salta, con unos USD 8.748 millones, ambas asociadas principalmente a proyectos de litio. El resto de las provincias reúne en conjunto cerca de USD 7.700 millones, reflejando una participación significativamente menor dentro del total.

La distribución geográfica evidencia el peso estratégico de las provincias cordilleranas y patagónicas en el desarrollo de proyectos de gran escala vinculados a recursos naturales, infraestructura energética y potencial exportador.

Temas Relacionados

RIGIGNLinversionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Como es la startup de Mateo Salvatto que promete construir casas de hormigón de 120 metros cuadrados en sólo 48 horas

La tecnología de impresión tridimensional de cemento avanza en la región con propuestas de alto impacto para el sector de la vivienda y la infraestructura

Como es la startup de Mateo Salvatto que promete construir casas de hormigón de 120 metros cuadrados en sólo 48 horas

Las ventas de autos mejoraron en junio, pero aún están lejos de los niveles de 2025: los modelos que lideran el ranking

La suba del dólar ayudó a levantar el nivel de patentamientos, pero el primer semestre mostrará una caída de 10% respecto del año pasado. Qué se espera para el segundo semestre

Las ventas de autos mejoraron en junio, pero aún están lejos de los niveles de 2025: los modelos que lideran el ranking

Binance dejará de prestar servicios a clientes de la Unión Europea luego de no conseguir una licencia clave

El mayor intercambio global de criptomonedas interrumpe su actividad en el mercado europeo tras no cumplir con los nuevos requisitos regulatorios

Binance dejará de prestar servicios a clientes de la Unión Europea luego de no conseguir una licencia clave

Un chofer ganó una indemnización cercana a USD 500.000 por un infarto laboral y ahora la Corte Suprema la dejó sin efecto

La decisión se tomó tras un planteo de la aseguradora, que cuestionó el alcance del recurso presentado por el trabajador

Un chofer ganó una indemnización cercana a USD 500.000 por un infarto laboral y ahora la Corte Suprema la dejó sin efecto

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en julio 2026

La categoría de cuidado sube respecto de junio y mayo por la pauta acordada entre abril y este mes, con ajustes acumulativos que se calcularon sobre las cifras previas

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en julio 2026

DEPORTES

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“El rock nacional me dio mucha fuerza”: Beccacece citó al Indio Solari tras hacer historia con Ecuador y vencer a Alemania en el Mundial

La frustración de Colapinto por las actualizaciones que no funcionaron en Alpine durante el GP de Austria: “No mejoró”

Así es Wimbledon por dentro: un recorrido por la Catedral del Tenis a días del inicio del Grand Slam

Franco Colapinto cerró un viernes irregular en el Gran Premio de Austria al quedar 16° en la FP2

TELESHOW

Yanina Latorre filtró los supuestos chats de Mauro Icardi hablando mal de los turcos con Wanda Nara

Yanina Latorre filtró los supuestos chats de Mauro Icardi hablando mal de los turcos con Wanda Nara

Valeria Aquino aclaró su malestar con El Polaco por la crianza de su hija Alma: “Es un excelente padre”

La primera foto de Ekaterina Ojeda luego del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche

La felicidad de Belu Lucius en su escapada a Mónaco: elogios a Mica Viciconte y un emotivo recuerdo con su hermana

El conmovedor mensaje de Belén Giménez a un año de la muerte de René Bertrand: “Ojalá estés en paz”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela aumento en diagnósticos de trastorno por juego en estados con apuestas legales en EE. UU.

Un estudio revela aumento en diagnósticos de trastorno por juego en estados con apuestas legales en EE. UU.

La SVET lanza la campaña Hilos de Libertad para visibilizar la trata de personas en Guatemala

Los bomberos voluntarios de Guatemala suspenden la búsqueda del piloto desaparecido en la laguna de Ayarza

Una madre excava entre las ruinas en busca de su hijo tras terremotos en Venezuela

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a los trabajadores colombianos tras las elecciones