Valeria Aquino aclaró su malestar con El Polaco por la crianza de su hija Alma: “Es un excelente padre”

En su columna de Infobae a las Nueve, Juan Etchegoyen reveló los detalles del cruce que tuvieron los padres de Alma

Valeria Aquino salió a despejar los rumores de una nueva pelea con El Polaco tras la polémica que se desató cuando el cantante no llevó a su hija Alma al colegio para ver los partidos de Argentina en el Mundial 2026. La palabra de la bailarina llegó a través de Juan Etchegoyen en su columna de Infobae a las Nueve, en la primera declaración que dio sobre el tema desde que el episodio tomó estado público.

“El papá de Alma es un excelente padre”, dijo Aquino en un mensaje que mostró el periodista para evitar que la confusión escalara. La aclaración llegó después de que varios medios interpretaran el cruce entre ambos como un nuevo capítulo de conflicto en su relación. Aquino había compartido en sus redes sociales su malestar por la ausencia escolar de la menor, con mensajes donde se preguntaba si debía “retar al padre o a la nena”, lo que encendió el debate en redes y alimentó versiones de tensión entre los ex.

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En ese contexto, Etchegoyen reveló en Infobae en Vivo que había hablado personalmente con Aquino en las últimas horas, antes de que ella hiciera cualquier aclaración pública, y expuso la conversación. “La realidad es que el papá de Alma ha superado todas mis expectativas y cada día me sorprende más con el amor, el compromiso y la presencia que tiene con nuestra hija”, leyó Etchegoyen textualmente, desarticulando cualquier posible guerra entre los ex.

Juan Etchegoyen mostró en vivo la aclaración de Valeria Aquino

El periodista también mostró en el programa el chat entre Valeria y Alma, donde la menor le explicaba a su madre que le dolía la garganta y que estaba congestionada. Ese intercambio, que Aquino había compartido públicamente cuando se enteró de la falta, abrió otra lectura sobre lo ocurrido: la ausencia al colegio no habría sido únicamente por el fútbol. Etchegoyen lo confirmó en Infobae a las Nueve: “No fue por el partido, lo chequeamos”, dijo, aunque aclaró que el debate sobre si está bien o mal faltar al colegio por el Mundial igual quedó instalado en el piso del programa.

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Sobre ese punto, Aquino fue tajante con el periodista: “Para mí esto no genera ningún tipo de debate. Los nenes tienen que ir al colegio”, sentenció, ante la eventual dicotomía entre ver el partido o asistir a la escuela. La influencer, que en sus redes se había definido como “siempre la policía, la que pone límites”, mantuvo esa postura en privado, aunque dejó en claro que su molestia no apuntaba al Polaco sino a la situación en general. De hecho, en sus propias redes había escrito antes: “No reté a nadie. No estoy enojada”, y cerró el episodio con humor: “Todo terminó en risas”.

La expareja del cantante lo mandó al frente por una actitud que tuvo con Alma, su hija en común (Video: Instagram)

El Polaco no había hecho declaraciones públicas sobre el episodio. El cantante, que vio el debut de la Selección junto a Barby Silenzi la hija de ambos Abril y la mayor, Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, optó por el silencio mientras la controversia se extendía en redes sociales.

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La situación reavivó el recuerdo de otro episodio anterior, cuando un video en el que Alma aparecía conduciendo una camioneta por un camino rural se volvió viral. En aquella ocasión, el video había sido publicado por la propia Aquino, lo que derivó en críticas y en la suspensión de su licencia de conducir por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. El Polaco había dicho entonces que se enteró del episodio cuando ya era viral y que prefirió hablar con su hija antes que retarla.