“Nuestro compromiso es con la vida humana”, Protección Civil resalta labor de salvadoreños del equipo USAR en Venezuela

Brigadas internacionales de rescate, entre ellas el equipo USAR de El Salvador, se preparan para iniciar operaciones en el puerto de La Guaira, Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

En una respuesta inmediata ante la tragedia que asola a Venezuela tras dos terremotos masivos de magnitudes superiores a 7, el Gobierno de El Salvador ha enviado un importante contingente de ayuda humanitaria.

En el marco de esta emergencia compleja, el director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, detalló en una entrevista televisiva del canal 10, en el programa Entrevista AM, el despliegue estratégico y las capacidades operativas del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), cuyos miembros ya iniciaron las labores críticas en las zonas más afectadas de la nación sudamericana, con especial énfasis en la densamente poblada región de La Guaira y la capital, Caracas.

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De acuerdo con el funcionario, el equipo USAR de El Salvador no es un grupo de respuesta improvisado; se trata de una unidad altamente técnica y operativa que ha alcanzado estándares internacionales de primer nivel, permitiéndole coordinar codo a codo con agencias de países del primer mundo.

La preparación de este contingente tiene sus raíces en las lecciones aprendidas durante misiones internacionales pasadas, como la asistencia brindada en Haití en el año 2011, y se ha consolidado firmemente bajo los lineamientos del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de las Naciones Unidas. De hecho, El Salvador ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la mesa directiva de dicho organismo internacional.

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Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil de El Salvador, durante una entrevista sobre el despliegue del equipo USAR en Venezuela (Cortesía Entrevista AM).

Según explicó el director Amaya, para ser considerado un equipo de asistencia humanitaria internacional eficiente, el grupo debe cumplir con el principio estricto de la autosostenibilidad y la autonomía. Esto significa que los rescatistas salvadoreños viajan con su propia alimentación, hidratación, herramientas, insumos médicos y campamentos de pernocta, asegurando que no se conviertan en una carga adicional para el país receptor.

Para operar de manera óptima en escenarios de colapso estructural, el grupo USAR se estructura internamente en cuatro componentes fundamentales que trabajan de forma sincronizada:

Componente de Mando: Encargado de la toma de decisiones estratégicas desde la sala de situación, la planificación de los relevos del personal y la distribución del trabajo diario en las distintas asignaciones.

Componente de Búsqueda y Rescate: El personal operativo que ingresa directamente a las estructuras colapsadas para romper concreto, cortar metal y extraer a las víctimas.

Componente Médico: Médicos y paramédicos encargados de estabilizar a los pacientes dentro de los escombros y asegurar el soporte básico de vida.

Componente Logístico: El pilar que suministra las herramientas, el mantenimiento de los equipos y los recursos necesarios para la subsistencia del campamento de rescate.

La infografía explica la estructura y recursos del equipo internacional de búsqueda y rescate urbano (USAR) para operar con autonomía en zonas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Labores de rescate y alta tecnología en La Guaira

Las réplicas continuas y la inestabilidad de los terrenos en La Guaira, epicentro de la catástrofe, hacen que las labores que iniciaron los salvadoreños requieran una precisión extrema. Las técnicas utilizadas van desde los procedimientos manuales más rigurosos hasta el uso de tecnología de punta.

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Entre las actividades principales que ejecutan los rescatistas se encuentra el “llamado y escucha”, un protocolo vital en el cual se exige el silencio absoluto en la zona de desastre para detectar ruidos, golpes o lamentos provenientes de personas atrapadas bajo toneladas de concreto.

A la par de este esfuerzo, se emplean herramientas tecnológicas avanzadas, tales como cámaras infrarrojas capaces de escanear los escombros e identificar puntos de calor humano, permitiendo trazar rutas de acceso seguras.

Asimismo, se realiza el apuntalamiento técnico de infraestructuras dañadas para evitar que nuevos colapsos sepulten tanto a las víctimas como a los propios rescatistas. Otro elemento indispensable en el terreno es el uso de binomios de búsqueda, conformados por guías y perros adiestrados específicamente para localizar sobrevivientes mediante el olfato, una técnica rápida y sumamente efectiva en áreas de gran densidad de escombros.

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Binomios caninos del equipo USAR de El Salvador listos para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela. REUTERS/José Cabezas

Un despliegue logístico sin precedentes

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, enfatizó durante el espacio informativo el profundo sentido de deber y la filosofía de trabajo que rige a la delegación salvadoreña en esta misión internacional, dejando tres reflexiones determinantes sobre el rol de El Salvador en la gestión de crisis:

“Llegar al nivel en el que estamos ahora mismo con nuestro equipo USAR, es decir, el equipo de búsqueda y rescate urbano, como así se, se denomina... no es producto, eh, no, no son cosas que han sucedido al azar, no son cosas que han sucedido simplemente porque un día despertamos pensando que deberíamos constituir un equipo. Todo parte, digamos, de una participación que se tuvo en Haití allá por el año de 2011.”

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“El principio básico... de brindar asistencia humanitaria internacional... es cumplir con este principio de llegar a resolver problemas, no a generarlos”.

Con este despliegue, El Salvador reafirma su capacidad técnica y operativa ante desastres mayores, uniendo esfuerzos con los equipos internacionales que arriban a Venezuela, con la firme esperanza de salvar vidas y aliviar el dolor del pueblo venezolano ante esta terrible catástrofe natural.